



Состоялась церемония награждения Bashka Kids Awards 2018 — первой и единственной в Украине премии в сфере детского шоу-бизнеса. За несколько месяцев организаторы обработали около трех тысяч заявок.

В этот день галерея искусств «Лавра» превратилась в настоящую творческую тусовку для детей и тинейджеров. С самого утра и до позднего вечера подростки и их родители получили возможность круто, весело и насыщенно провести время — на территории проведения Bashka Kids Awards 2018 функционировало сразу семь зон, где можно было посетить мастер-классы от известных влогеров, актеров и артистов, побывать на автограф-сессиях, научиться готовить вместе с выпускниками проекта «Мастер-Шеф. Дети», пройти мастер-классы в бьюти-индустрии, и даже нарисовать свою мечту. А еще — на аукционе приобрести вещи от топовых артистов.

Цель премии — поощрить талантливых и активных детей, тинейджеров за их проделанную работу и уже первые шаги в сторону шоу-бизнеса Украины. Организаторы и партнеры проекта определили фаворитов в восьми категориях, которым вручили статуэтки Bashka Kids Awards 2018, а также наградили профильными и такими необходимыми для дальнейшего развития своего творчества призами .

У каждого тинейджера и ребенка была возможность пройтись по красной дорожке, пообщаться в кругу творческих и амбициозных и конечно же посетить заключительный гала-концерт, на котором выступили, как яркие представители категории «Мой вклад в детский шоу-бизнес» , так и любимые подростками группы — DSIDE BAND, Lucky4, BRO (Borisenko Brothers) и многие другие, а закрывали концерт хедлайнеры события популярная группа Open Kids.

— Когда-то слоган нашей группы «Не жди, когда вырастешь, а действуй уже сейчас!» стал толчком для нашей собственной реализации, и вот теперь он живет в таком проекте как Bashka Kids Awards. На событии было очень много наших друзей, таких же стремящихся к своим творческим целям юных артистов. Мы рады, что вдохновляем и задаем тон, а, судя по крутым победителям, нас становится больше! — комментируют хедлайнеры премии популярная группа Open Kids.

Задача проекта – привлечь внимание к тому, что творчество которое создают дети может быть интересным и качественным.

— Это был своеобразный челлендж для нас, ведь ты не понимаешь на первых порах, какая реакция и какие эмоции могут быть у детей и подростков которые приняли участие в проекте. Всегда есть тот, кого отметили, и те, которым дали возможность показать себя уже на протяжении следующего года. Но то, что такой проект необходим для детей и их родителей – это факт. А горящие глаза тех, кто получил свою первую в жизни статуэтку на премии — многого стоят. Если кто-то из этих подростков, спустя несколько лет скажет в своих интервью, что именно участие в нашей премии дало им толчок и вдохновило на первые шаги в мире шоу-бизнеса — вот это успех и результат вложенной энергии, — комментируют организаторы.

Bashka Kids Awards и партнеры в каждой из воьми категорий отметили следующих юных и перспективных.

В категории «Я – певец» победила Ева Лепа. В подарок она получила участие в дневных мероприятиях Power FM, авторскую песню от Жени Белозерова, запись на звукозаписывающей студии Mask. В номинации «Я — танцор» лучшей стала Элина Антонова, которая сможет три месяца бесплатно посещать танцы в Open Art Studio. Лучшим юным блогером стал Дмитрий Зубрицкий, которому вручили курс занятий по YouTube блоггерству от Цитрус Академии. Актёром дубляжа — Лиза Сухоруко. Она сможет озвучить голливудский мультик, а также получила камеру Go Pro от сети кинотеатров Multiplex. Юный художник Оля Балагуш в категории «Я – художник» за свою победу от карандашей Marco получила графический планшет Genius и профессиональный и уникальный набор карандашей из лимитированной коллекции, выпущенных в единичных экзеплярах. В номинации «Я — fashion модель» победила Элина Липовая, которая теперь будет участвовать в показах на Ukrainian Kid's Fashion Week, а ее фото разместит журнал LolaKIDS и каталог «TOP 100 самых красивых детей Украины». Фото модель София Негода получила профессиональную фотосессию и обложку в журнале «Юная Леди». За вклад в детский шоу-бизнес приз от программного директора DJ FM Игоря Ковальского и студии творческого развития Open Art Studio, участие в специальном проекте от DJ FM и Bashka Kids Awards получили: Анастасия Багинская, Саша Миненок, Анна Петраш, София Лозина и Kain Rivers.

Более детальный перечень всех награжденных можно будет вскоре увидеть на сайте проекта и в социальных сетях — bashka.com.ua