На премии М1 Music Awards Тина Кароль выступит с барабанщиком Джастина Бибэра и споет в дуэте с NIKITA LOMAKIN.



Украинская певица Тина Кароль выступит на Музыкальной премии М1 с

новым составом музыкантов и талантливым молодым исполнителем NIKITA LOMAKIN.

К команде украинской поп-дивы присоединился американский барабанщик

Дэвон Тэйлор, который ранее играл с такими мировыми звездами, как

Justin Bieber, Rita Ora, Zendaya, Chrisette Michelle, Musiq Soulchild

и многими другими.

Сейчас Дэвон Тэйлор играет на всех сольных концертах Тины Кароль в

рамках ее Всеукраинского тура в поддержку альбома «Интонации». Вчера

прошел третий сольный концерт подряд певицы в Одесском оперном театре,

прямая трансляция с которого велась на Официальной странице Кароль на

Facebook.

(Ролик из Инстаграмма Дэвона: https://instagram.com/p/BcFqiaBAZLD/)

Дэвон Тэйлор также выступит с Тиной Кароль и на Музыкальной премии М1,

которая пройдет в киевском Дворце спорта 9 декабря.

Также сообщается, что Тина Кароль поддержит начинающего талантливого

исполнителя NIKITA LOMAKIN, выступив с ним в дуэте. Недавно

социальные сети «взорвались» комплиментами в адрес кавэра Никиты на

песню Тины Кароль «Дикая вода». Свою запись молодой исполнитель

выложил на Facebook, собрав тысячи просмотров и положительных отзывов

интернет пользователей.

(Ссылка на кавер NIKITA LOMAKIN:

https://www.youtube.com/watch?v=8rCrAw8oVIY)

Тина Кароль решила поддержать молодой талант, пригласив его спеть с

ней в дуэте, тем самым показав, что границ в современном мире давно не

существует. Благодаря социальным сетям можно достучатся к любому

человеку, если ты действительно уникальный в своем деле.

«Я не знаю, как далеко смогу зайти, но я готова сделать все возможное,

чтобы вселить надежду новому поколению в своей стране, что мечтание и

смелость идут нога в ногу», - сказала Тина Кароль в своем интервью

британскому музыкальному изданию VENTS Magazine.

(Ссылка на интервью:

http://ventsmagazine.com/2017/11/23/interview-ukrainian-star-tina-karol/)

Напомним, Всеукраинский тур Тины Кароль «Интонации» стал самым

масштабным концертным туров за всю историю украинской поп-музыки. Тина

Кароль выступит в 35-ти городах Украины, дав свыше 55-ти сольных

концертов. В Киеве Тина Кароль выступала 7 раз подряд, а 31 декабря

даст восьмой сольный концерт в Национальном Дворце «Украина»