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На премии М1 Music Awards Тина Кароль выступит с барабанщиком Джастина Бибэра и споет в дуэте с NIKITA LOMAKIN.
7-12-2017, 21:27 | Комментарии(0) | Просмотров 502
новым составом музыкантов и талантливым молодым исполнителем NIKITA LOMAKIN.
К команде украинской поп-дивы присоединился американский барабанщик
Дэвон Тэйлор, который ранее играл с такими мировыми звездами, как
Justin Bieber, Rita Ora, Zendaya, Chrisette Michelle, Musiq Soulchild
и многими другими.
Сейчас Дэвон Тэйлор играет на всех сольных концертах Тины Кароль в
рамках ее Всеукраинского тура в поддержку альбома «Интонации». Вчера
прошел третий сольный концерт подряд певицы в Одесском оперном театре,
прямая трансляция с которого велась на Официальной странице Кароль на
Facebook.
(Ролик из Инстаграмма Дэвона: https://instagram.com/p/BcFqiaBAZLD/)
Дэвон Тэйлор также выступит с Тиной Кароль и на Музыкальной премии М1,
которая пройдет в киевском Дворце спорта 9 декабря.
Также сообщается, что Тина Кароль поддержит начинающего талантливого
исполнителя NIKITA LOMAKIN, выступив с ним в дуэте. Недавно
социальные сети «взорвались» комплиментами в адрес кавэра Никиты на
песню Тины Кароль «Дикая вода». Свою запись молодой исполнитель
выложил на Facebook, собрав тысячи просмотров и положительных отзывов
интернет пользователей.
(Ссылка на кавер NIKITA LOMAKIN:
https://www.youtube.com/watch?v=8rCrAw8oVIY)
Тина Кароль решила поддержать молодой талант, пригласив его спеть с
ней в дуэте, тем самым показав, что границ в современном мире давно не
существует. Благодаря социальным сетям можно достучатся к любому
человеку, если ты действительно уникальный в своем деле.
«Я не знаю, как далеко смогу зайти, но я готова сделать все возможное,
чтобы вселить надежду новому поколению в своей стране, что мечтание и
смелость идут нога в ногу», - сказала Тина Кароль в своем интервью
британскому музыкальному изданию VENTS Magazine.
(Ссылка на интервью:
http://ventsmagazine.com/2017/11/23/interview-ukrainian-star-tina-karol/)
Напомним, Всеукраинский тур Тины Кароль «Интонации» стал самым
масштабным концертным туров за всю историю украинской поп-музыки. Тина
Кароль выступит в 35-ти городах Украины, дав свыше 55-ти сольных
концертов. В Киеве Тина Кароль выступала 7 раз подряд, а 31 декабря
даст восьмой сольный концерт в Национальном Дворце «Украина»
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