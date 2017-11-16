СТАЛО ВІДОМО, КОЛИ ОГОЛОСЯТЬ НОМІНАНТІВ M1 MUSIC AWARDS 2017!

9 грудня у Палаці спорту відбудеться третя церемонія нагородження M1 Music Awards.

Слідом за тими, хто неодноразово виступав на сцені M1 Music Awards, а саме Тіна Кароль, Monatik, Макс Барських, Оля Полякова, Наталія Могилевська, Alekseev, «Время и Стекло», Dzidzio, Mozgi і Michelle Andrade, на сцені з’являться і першопрохідці премії, але далеко не новачки українського шоу-бізнесу.

Група The Hardkiss, які, до слова, стали кращою альтернативною групою M1 Music Awards 2016, виконають новий трек. Саме він стане ключовим синглом майбутнього альбому музикантів.

«Реліз треку і кліпу на нього відбудеться за місяць до премії — цього часу вистачить, щоб розібрати і полюбити нову пісню,— переконані музиканти. Постановкою номера займеться Маша Григоращенко, з якою багато років тому працювали на одній з премій. Тоді Маша і Олег Боднарчук “загнали” мене у височенну голову. Тепер Маша працює з напарницями — двома талановитими Наташами. У них немає творчих гальм, щоб побудувати номер на ультрасучасних технологіях. Сподіваємося, що задумане-придумане буде реалізовано»,— коментує фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

Олександр Пономарьов, який теж вперше виступить на сцені церемонії M1 Music Awards, виконає нову композицію «Полонений», з якою цього року артист повернувся на сцену після тривалої перерви.

«Ця пісня стала новим етапом у житті, а кліп вже зібрав мільйон переглядів. Над виступом старанно працює молодий талановитий режисер Владислав Разіховскій. Він же став режисером кліпу “Полонений”. Ми готуємо щось фантастичне, що змусить кожного глядача в залі і біля екранів телевізорів, зануритись у виступ і прожити його разом зі мною»,— поділився Олександр Пономарьов.

Режисером номера Злати Огнєвіч стане Костянтин Горіденко, творець відеоряду кліпу співачки на трек «Танцювати».

«Для мене показово, що пісня вже двадцять тижнів не сходить з перших рядків хіт-парадів в Україні. Думаю, це заслуга не тільки пісні, а й кліпу, в якому я вперше приміряла незвичний для себе образ,— розповіла співачка. Постановка на M1 Music Awards буде перегукуватися з кліпом. Звичайно, ми не привеземо ліс на сцену Палацу спорту, але повірте — це буде справжнє шоу для глядачів і телеглядачів».

Вже 22 листопада оргкомітет церемонії оголосить номінантів M1 Music Awards 2017. Готуйтеся, буде жарко!

Про те, як відбулась церемонія минулого року і які саме ТОП-5 причин дають змогу назвати M1 Music Awards головною премією нашої країни - читай за посиланням http://korizza.com.ua/show-biz/1270-top-5-prichin-schitat-m1-music-awards-glavnoy-premiey-strany-.html