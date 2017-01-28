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YUNA 2017: Потап станет ведущим церемонии

28-01-2017, 19:51 | Комментарии(0) | Просмотров 595

Ежегодная украинская премия YUNA 2017 состоится 21 февраля 2017 года во Дворце Украина. 

Премия YUNA с 2011 года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с незабываемыми выступлениями, многообразием стилей и жанров на одной сцене.

YUNA 2017: Потап станет ведущим церемонии


"Мне приятно уже в третий раз стать ведущим такого профессионального, интеллигентного и невероятно важного для Украины мероприятия. YUNA – это праздник музыки, и очень почетно быть проводником философии премии, когда музыканты поздравляют музыкантов. Я обожаю YUNA за возможность встретить своих друзей, посмотреть на них из зрительного зала и со сцены, насладиться прекрасными музыкальными номерами и постановками", – отметил Потап.В этом году за звание лучших будут соревноваться номинанты в 12 категориях. А ведущим грандиозного события уже в третий раз станет музыкант и продюсер Потап. Впервые он успешно провел премию в 2013 году, после чего был приглашен в качестве ведущего третьей церемонии YUNA 2014.

 

Также рэпер добавил, что рад за артистов его продюсерского центра MOZGI Entertainment, которые вновь среди номинантов премии.

 

Как заявил Потап, быть ведущим YUNA – всегда волнующая миссия.

 

В этом году Потап также попал в номинацию Лучшая поп-группа как участник коллектива Потап и Настя, а их трогательный хит Умамы может получить награду за Лучший видеоклип."Я всегда готовлюсь к церемонии. Например, мой прошлый вступительный диалог продолжался восемь минут. Я знал все шутки наизусть, и профессиональные ведущие, присутствующие в зале, интересовались, как я это делаю. Я просто живу этим проектом! Уверен, что нас ждет потрясающее шоу!" – прокомментировал рэпер.

 

Брутальный музыкально-танцевальный проект MOZGI, лидером которого является артист, конкурирует со своими коллегами за звание Лучшая поп-группа.

 

"У нас был замечательный опыт по проведению второй и третьей церемонии награждения. Я рад, что Потап сейчас вернется к нам. С уверенностью могу сказать, что с его чувством юмора это будет мегашоу", – заявил Шилько. По словам генерального продюсера премии Павла Шилько, он рад вновь увидеть Потапа в роли ведущего YUNA.

 

100 профессиональных музыкальных экспертов в декабре предоставили перечень артистов, которые номинированы в 12 категориях. А уже 21 февраля 2017 года буду названы лучшие.

 

Список номинантов «YUNA-2017»

 

Найкращий соло-артист     

Jamala

LOBODA

MONATIK

Макс Барських

Тіна Кароль

 

Найкраща поп-група          

DZIDZIO

MOZGI

Onuka

Время и Стекло

Потап і Настя

 

Найкраща рок-група           

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

Бумбокс

Океан Ельзи

 

Найкраща пісня       

1944 – Jamala (муз. і сл. Jamala)

Love Manifest – SunSay (муз. і сл. Андрій Запорожець)

Кружит – MONATIK (муз. і сл. MONATIK)

К черту любовь – LOBODA (муз. і сл. Олег Владі)

Навернопотомучто – Время и Стекло (муз. Олексій Потапенко, Олексій Завгородній, Надія Дорофеєва; сл. Олексій Потапенко) 

 

Найкращий альбом 

Cold Altair – The HARDKISS (саунд-продюсер – Вал Бебко)

MONATIKЗВУЧИТ – MONATIK (саунд-продюсери – MonatikChilibiSound)

Takeoff – Pianoбой (саунд-продюсер – Дмитро Шуров)

Без меж – Океан Ельзи (саунд-продюсери – Святослав Вакарчук, Віталій Телезін, Владімір Опсеніца)

Туманы – Макс Барських (саунд-продюсер – Макс Барських)

 

Найкращий відеокліп          

1944 – Jamala (режисер – Анатолій Сачівко)

Кружит – MONATIK (режисер – Таню Муіньо)

К черту любовь – LOBODA (режисер – Нателла Крапівіна)

Навернопотомучто – Время и Стекло (режисер – Леонід Колосовський)

Умамы – Потап і Настя (режисер – Леонід Колосовський)

 

Найкращий дует      

Go – Brunettes Shoot Blondes та The Maneken

Заманили – Jamala та ДахаБраха

Круче всех – Quest Pistols Show та Open Kids

Мой брат – Костянтин Меладзе та Валерій Меладзе

Сон – MONATIK та L'ONE

 

Відкриття року         

DETACH

Ivan NAVI

MamaRika

Агонь

Гриби

 

Найкраще концертне шоу  

Всеукраїнський тур групи "Бумбокс" "Люди" (організатори – "Музика для мас", "ГАС концерт")

Всеукраїнський тур LOBODA "К черту любовь" (організатор – "Susy Production")

Всеукраїнський тур групи "Время и Стекло" "Тур 505" (організатори – "Перша концертна агенція", "Magic Box")

Концерти групи "The HARDKISS" "The HARDKISS. Five" (організатор - "The HARDKISS")

Світовий тур групи "Океан Ельзи" на підтримку альбому "Без меж" (організатор – "Susy Production")

 

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