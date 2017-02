Партнеры

































YUNA 2017: Потап станет ведущим церемонии 28-01-2017



"Мне приятно уже в третий раз стать ведущим такого профессионального, интеллигентного и невероятно важного для Украины мероприятия. YUNA – это праздник музыки, и очень почетно быть проводником философии премии, когда музыканты поздравляют музыкантов. Я обожаю YUNA за возможность встретить своих друзей, посмотреть на них из зрительного зала и со сцены, насладиться прекрасными музыкальными номерами и постановками", – отметил Потап.В этом году за звание лучших будут соревноваться номинанты в 12 категориях. А ведущим грандиозного события уже в третий раз станет музыкант и продюсер Потап. Впервые он успешно провел премию в 2013 году, после чего был приглашен в качестве ведущего третьей церемонии YUNA 2014. Также рэпер добавил, что рад за артистов его продюсерского центра MOZGI Entertainment, которые вновь среди номинантов премии. Как заявил Потап, быть ведущим YUNA – всегда волнующая миссия. В этом году Потап также попал в номинацию Лучшая поп-группа как участник коллектива Потап и Настя, а их трогательный хит Умамы может получить награду за Лучший видеоклип."Я всегда готовлюсь к церемонии. Например, мой прошлый вступительный диалог продолжался восемь минут. Я знал все шутки наизусть, и профессиональные ведущие, присутствующие в зале, интересовались, как я это делаю. Я просто живу этим проектом! Уверен, что нас ждет потрясающее шоу!" – прокомментировал рэпер. Брутальный музыкально-танцевальный проект MOZGI, лидером которого является артист, конкурирует со своими коллегами за звание Лучшая поп-группа. "У нас был замечательный опыт по проведению второй и третьей церемонии награждения. Я рад, что Потап сейчас вернется к нам. С уверенностью могу сказать, что с его чувством юмора это будет мегашоу", – заявил Шилько. По словам генерального продюсера премии Павла Шилько, он рад вновь увидеть Потапа в роли ведущего YUNA. 100 профессиональных музыкальных экспертов в декабре предоставили перечень артистов, которые номинированы в 12 категориях. А уже 21 февраля 2017 года буду названы лучшие. Список номинантов «YUNA-2017» Найкращий соло-артист Jamala LOBODA MONATIK Макс Барських Тіна Кароль Найкраща поп-група DZIDZIO MOZGI Onuka Время и Стекло Потап і Настя Найкраща рок-група O.Torvald Pianoбой The HARDKISS Бумбокс Океан Ельзи Найкраща пісня 1944 – Jamala (муз. і сл. Jamala) Love Manifest – SunSay (муз. і сл. Андрій Запорожець) Кружит – MONATIK (муз. і сл. MONATIK) К черту любовь – LOBODA (муз. і сл. Олег Владі) Навернопотомучто – Время и Стекло (муз. Олексій Потапенко, Олексій Завгородній, Надія Дорофеєва; сл. Олексій Потапенко) Найкращий альбом Cold Altair – The HARDKISS (саунд-продюсер – Вал Бебко) MONATIKЗВУЧИТ – MONATIK (саунд-продюсери – MonatikChilibiSound) Takeoff – Pianoбой (саунд-продюсер – Дмитро Шуров) Без меж – Океан Ельзи (саунд-продюсери – Святослав Вакарчук, Віталій Телезін, Владімір Опсеніца) Туманы – Макс Барських (саунд-продюсер – Макс Барських) Найкращий відеокліп 1944 – Jamala (режисер – Анатолій Сачівко) Кружит – MONATIK (режисер – Таню Муіньо) К черту любовь – LOBODA (режисер – Нателла Крапівіна) Навернопотомучто – Время и Стекло (режисер – Леонід Колосовський) Умамы – Потап і Настя (режисер – Леонід Колосовський) Найкращий дует Go – Brunettes Shoot Blondes та The Maneken Заманили – Jamala та ДахаБраха Круче всех – Quest Pistols Show та Open Kids Мой брат – Костянтин Меладзе та Валерій Меладзе Сон – MONATIK та L'ONE Відкриття року DETACH Ivan NAVI MamaRika Агонь Гриби Найкраще концертне шоу Всеукраїнський тур групи "Бумбокс" "Люди" (організатори – "Музика для мас", "ГАС концерт") Всеукраїнський тур LOBODA "К черту любовь" (організатор – "Susy Production") Всеукраїнський тур групи "Время и Стекло" "Тур 505" (організатори – "Перша концертна агенція", "Magic Box") Концерти групи "The HARDKISS" "The HARDKISS. Five" (організатор - "The HARDKISS") Світовий тур групи "Океан Ельзи" на підтримку альбому "Без меж" (організатор – "Susy Production") Новий подих Cepasa Dima Libra Naosleep АССА За внесок у розвиток музики ТНМК 0

