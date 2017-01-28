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YUNA 2017: Потап станет ведущим церемонии
28-01-2017, 19:51 | Комментарии(0) | Просмотров 595
Ежегодная украинская премия YUNA 2017 состоится 21 февраля 2017 года во Дворце Украина.
Премия YUNA с 2011 года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с незабываемыми выступлениями, многообразием стилей и жанров на одной сцене.
"Мне приятно уже в третий раз стать ведущим такого профессионального, интеллигентного и невероятно важного для Украины мероприятия. YUNA – это праздник музыки, и очень почетно быть проводником философии премии, когда музыканты поздравляют музыкантов. Я обожаю YUNA за возможность встретить своих друзей, посмотреть на них из зрительного зала и со сцены, насладиться прекрасными музыкальными номерами и постановками", – отметил Потап.В этом году за звание лучших будут соревноваться номинанты в 12 категориях. А ведущим грандиозного события уже в третий раз станет музыкант и продюсер Потап. Впервые он успешно провел премию в 2013 году, после чего был приглашен в качестве ведущего третьей церемонии YUNA 2014.
Также рэпер добавил, что рад за артистов его продюсерского центра MOZGI Entertainment, которые вновь среди номинантов премии.
Как заявил Потап, быть ведущим YUNA – всегда волнующая миссия.
В этом году Потап также попал в номинацию Лучшая поп-группа как участник коллектива Потап и Настя, а их трогательный хит Умамы может получить награду за Лучший видеоклип."Я всегда готовлюсь к церемонии. Например, мой прошлый вступительный диалог продолжался восемь минут. Я знал все шутки наизусть, и профессиональные ведущие, присутствующие в зале, интересовались, как я это делаю. Я просто живу этим проектом! Уверен, что нас ждет потрясающее шоу!" – прокомментировал рэпер.
Брутальный музыкально-танцевальный проект MOZGI, лидером которого является артист, конкурирует со своими коллегами за звание Лучшая поп-группа.
"У нас был замечательный опыт по проведению второй и третьей церемонии награждения. Я рад, что Потап сейчас вернется к нам. С уверенностью могу сказать, что с его чувством юмора это будет мегашоу", – заявил Шилько. По словам генерального продюсера премии Павла Шилько, он рад вновь увидеть Потапа в роли ведущего YUNA.
100 профессиональных музыкальных экспертов в декабре предоставили перечень артистов, которые номинированы в 12 категориях. А уже 21 февраля 2017 года буду названы лучшие.
Список номинантов «YUNA-2017»
Найкращий соло-артист
Jamala
LOBODA
MONATIK
Макс Барських
Тіна Кароль
Найкраща поп-група
DZIDZIO
MOZGI
Onuka
Время и Стекло
Потап і Настя
Найкраща рок-група
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
Бумбокс
Океан Ельзи
Найкраща пісня
1944 – Jamala (муз. і сл. Jamala)
Love Manifest – SunSay (муз. і сл. Андрій Запорожець)
Кружит – MONATIK (муз. і сл. MONATIK)
К черту любовь – LOBODA (муз. і сл. Олег Владі)
Навернопотомучто – Время и Стекло (муз. Олексій Потапенко, Олексій Завгородній, Надія Дорофеєва; сл. Олексій Потапенко)
Найкращий альбом
Cold Altair – The HARDKISS (саунд-продюсер – Вал Бебко)
MONATIKЗВУЧИТ – MONATIK (саунд-продюсери – MonatikChilibiSound)
Takeoff – Pianoбой (саунд-продюсер – Дмитро Шуров)
Без меж – Океан Ельзи (саунд-продюсери – Святослав Вакарчук, Віталій Телезін, Владімір Опсеніца)
Туманы – Макс Барських (саунд-продюсер – Макс Барських)
Найкращий відеокліп
1944 – Jamala (режисер – Анатолій Сачівко)
Кружит – MONATIK (режисер – Таню Муіньо)
К черту любовь – LOBODA (режисер – Нателла Крапівіна)
Навернопотомучто – Время и Стекло (режисер – Леонід Колосовський)
Умамы – Потап і Настя (режисер – Леонід Колосовський)
Найкращий дует
Go – Brunettes Shoot Blondes та The Maneken
Заманили – Jamala та ДахаБраха
Круче всех – Quest Pistols Show та Open Kids
Мой брат – Костянтин Меладзе та Валерій Меладзе
Сон – MONATIK та L'ONE
Відкриття року
DETACH
Ivan NAVI
MamaRika
Агонь
Гриби
Найкраще концертне шоу
Всеукраїнський тур групи "Бумбокс" "Люди" (організатори – "Музика для мас", "ГАС концерт")
Всеукраїнський тур LOBODA "К черту любовь" (організатор – "Susy Production")
Всеукраїнський тур групи "Время и Стекло" "Тур 505" (організатори – "Перша концертна агенція", "Magic Box")
Концерти групи "The HARDKISS" "The HARDKISS. Five" (організатор - "The HARDKISS")
Світовий тур групи "Океан Ельзи" на підтримку альбому "Без меж" (організатор – "Susy Production")
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