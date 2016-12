Партнеры

































Tweet Шоу-биз ТОП-5 причин считать М1 Music Awards главной премией страны ! 15-12-2016, 20:43 | Комментарии(0) | Просмотров 385 10 декабря в Киеве состоялось действительно одно из самых масштабных и значимых событий года (если не сказать самое масштабное) - ежегодная церемония награждения М1 Music Awards . Цель церемонии - наградить лучших украинских исполнителей. Фаворитов этого года выбирали в нескольких номинациях и ими стали: «Вклад в украинскую музыку» – Руслана «Певица года» – LOBODA «Певец года» – MONATIK «Группа года» – «Время и Стекло» «Прорыв года» – Alekseev «Проект года» – MOZGI «Клип года» – LOBODA, «К черту любовь» «Альтернатива года» – The HARDKISS «Хит года» (совместно с радиостанцией Хит FM) – «Умамы», дуэт Потап и Настя «Золотой граммофон» – Тина Кароль, песня «Сдаться ты всегда успеешь» Премия от хит-парада Dance Parade от Kiss FM – A.Shine, It’s not over Пропуская уже известные факты о победителях, следует отметить , как состоялась церемония М1 Music Awards 2016 , ведь отметить действительно есть что. Во-первых, такая премия как факт очень значима для развития украинской культуры, шоу-бизнеса и мотивации украинских артистов делать качественный аудио- , видео-контент. Во-вторых, уровень мероприятия говорит о том, что у нас не просто умеют делать шоу, а удивлять и радовать зрителей, несмотря на все многообразие концертов и проектов, которые проходили и проходят в стране. Уровень церемонии можно отметить по следующим критериям. <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Организация Выход артистов на красную дорожку был расписан по минутам и секундам. Начало церемонии вовремя, отсутствие задержек. Все организовано, слажено, чувствуется, что работала большая команда профессионалов, в которой каждый точно знает свою задачу и выполняет ее вовремя и качественно. 2. Оформление Огромное количество техники превратили Дворец спорта в локацию с большой сценой, несколькими экранами, двигающимися конструкциями и т.п. Если обычно телевизионная съемка визуально делает пространство больше, чем оно есть на самом деле, то на церемонии М1 Music Awards оно действительно было не маленьким. Свето- и видео-режиссеры постарались на славу: невозможно представить шоу, которое увидел зритель без всех эффектов и игры света, которые были в тот вечер. Кроме основной сцены, стоит упомянуть о красной дорожке и специальных фотозонах. Отличные условия для работы прессы, удобное расположение красной дорожки, после которой артисты уходили в специально отведенные зоны, где были не просто банера с логотипами, а полноценно разработанное пространство с расположенными корнерами партнеров ( угощало Pepsi своим напитком с виски, недалеко расположилась Toyota , где можно было сделать эффектные фото). 3. Дресс-код Кажется, это одно из немногих событий, где дресс-код Black Tie был преимущественно соблюден (вспомнить другие всеукраинские или международные мероприятия за этот год, где далеко не всегда гости учитывали строчку о дресс-коде в их приглашениях, упорно игнорируя платья в пол и выходя на красную дорожку в шортах ). Идеализировать не будем, но картинка в целом смотрелась очень красиво. А если вы возразите на это образами артистов на красной дорожке, то, пожалуй, это всегда остается спорным вопросом: артисты на то и артисты, чтобы порой эпатировать и удивлять публику, запоминаясь чем-то нестандартным. 4. Звездные гости Церемонию М1 Music Awards посетило действительно большое количество популярных артистов и медийных личностей: от молодых исполнителей до топовых артистов Украины и ближнего зарубежья, а также представителей других сфер культурно-развлекательной и общественной жизни страны. 5. Шоу Это, пожалуй, один из самых значимых пунктов. Шоу, которое хочется снова и снова перемотать в голове, потому что каждый номер, каждая минута были продуманы до мелочей. Выбранный формат выступлений в дуэтах отнюдь не простой, но то, как его воплотили организаторы и артисты в жизнь, заслуживает отдельной похвалы и внимания. Каждое выступление - это органичный синтез качественной музыки, игры света, видеоряда или танцевальных постановок и работы с декорациями. Ведущими вечера стали Никита Добрынин и Ольга Цибульская. Между тем в ходе награждений и выступлений артистов снимали сюжеты и с одним из самых любимых ведущих телеканала М1 Денисом Христовым, который прокомментировал церемонию так: «Есть приторный гламур, а это - приятный и легкий. Атмосфера сегодня нереальная, такая царит раз в году. По сравнению с прошлым годом церемония однозначно выросла во всех аспектах: свет, звук, декорации, номера! Организаторам удалось поднять планку еще выше». Главным хореографом-постановщиком стал Руслан Махов: «В этом году я принимаю участие уже второй раз как хореограф данной церемонии. С каждым разом становится все круче и ярче. Я искренне уверен, что люди, которые увидят это шоу будут потрясены, все артисты очень готовились - останется море впечатлений! А болею я всегда за своих друзей: Монатика, Алексеева, а также Лободу. Но я считаю, что все артисты, которые сегодня появятся на сцене, достойны этой премии». Влад Сытник также отметил, что церемония в этом году масштабнее,чем в прошлом, все развиваются и растут, а среди личных фаворитов выделил Монатика и Лободу. Певица Алеша: «Церемония сегодня проходит на высоком уровне. Я считаю, что мы приближаемся к идеалу и уровню, на котором проходят топовые события во всем мире. Дай бог,чтобы церемония развивалась, росла, и о ней мечтали во всем мире. Для меня все наши артисты - мои фавориты, все они вкладывают много усилий, денег, души, чтобы создавать качественный продукт. Пусть удача сопутствует всем!» Каждый номер артистов заслуживает внимания зрителя, но особенно запомнился дуэт Монатика и Веры Брежневой с миксом их хитов «Любовь спасет мир» и «Кружит». Многие отметили, что это была лучшая аранжировка, которую только можно было представить. Совместный дуэт Ирины Билык и молодого артиста ALEKSEEV , который в этом году получил награду в номинации «Прорыв года», затронул многих. Эпатировали и шокировали всех Настя Каменских и Надя Дорофеева, которые в конце исполнения своей новой песни «Абнимос/Досвидос» просто взяли и … поцеловались. Один из полюбившихся хитов этого года «Круче всех» в исполнении Quest Pistols Show и Open Kids , дуэт Оли Поляковой и Green Grey , выступление Тины Кароль и Влада Дарвина, Натальи Могилевской и группы REAL O - все они заслуживают отдельного внимания, и, если вы не успели посмотреть прямой эфир или прийти во Дворец спорта, обязательно пересмотрите в Интернете.

Также были выступления известных украинских артистов с их молодыми подопечными, которых они продюсируют. Группа Mozgi выступила с молодой исполнительницей Мишель Андраде (участница 4 сезона шоу «Х-Фактор», которая стала подопечной продюсерского центра MOZGI Entertainment ), LOBODA выступила в дуэте с GADAR , органично соединив хит «Твои глаза» и песню «Не плачь». Иван Дорн выступил вместе с CONSTANTINE (песня «Кровожадность»). Итак, вторая ежегодная церемония М1 Music Awards состоялась! Награды нашли своих героев, зритель увидел одно из самых ярких и запоминающихся шоу. Да, в Украине умеют и делают качественную музыку, да, у нас есть яркие, нестандартные и очень талантливые артисты, которые с любовью делают свое дело, и у нас есть те, кто может оценить их заслуги. В этом значимая роль всей команды М1! Всегда найдутся те, кто чем-то будет недоволен и найдет, за что критиковать, но в этом году трудно представить , что может послужить объектом такой критики. Вдохновения, идей и творческих достижений артистам в новом году, а всей команде, которая трудилась над этим масштабным событием страны, спасибо за проделанную работу, роста и развития церемонии с каждым годом все больше и больше! материал подготовила Салдаева Юлия 85

