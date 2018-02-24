«Viva! Cамые красивые» - это красота поступков, дел, творчества

За звание самой красивой женщины и самого красивого мужчины 2018 года по версии читателей Viva! боролись 63 женщины и 63 мужчины: это украинские знаменитости, публичные люди, звезды спорта, кино и театра, лидеры мнений, ставшие ньюсмейкерами прошлого года. На протяжении нескольких месяцев украинцы отдавали голоса за своих фаворитов на сайте Viva, а во втором этапе голосования отправляли смс. Чтобы до последнего сохранить интригу, итоги голосования были скрыты до финала.

Следует отметить, что в этом году состоялась 10-я юбилейная церемония «Viva! Самые красивые». Правда, десятая церемония ничем не отличалась от девятой, впрочем, как и от восьмой и предыдущих. Разве что, Тина Кароль сняла свою кандидатуру с конкурса. Организаторы из года в год не меняют формат. В самом начале вечера, когда артисты и известные личности проходят по красной дорожке, они оказываются в толпе зрителей в холле дворца «Украина», и их необходимо просто неимоверными усилиями выглядывать и высматривать. Юбилейная премия… Скромные фотозоны (точнее, один баннер между этажами, фотозона от партнеров на втором этаже и от авто-партнера Audi с представленной новой моделью Audi А8 - в общем, очень скудно).

Программа самой церемонии была красивой и насыщенной. Ведущими в этом году были Владимир Остапчук, Александр Скичко, Оля Полякова, Наталья Холоденко и Dzidzio. Особенно следует отметить изумительную импровизацию Владимира Остапчука. Перед выступлением у Оли Поляковой сломался микрофон, непредвиденную ситуацию пришлось спасать ведущему, который справился с задачей на отлично: зал смеялся от души! Номер Оли Поляковой запомнился не только моментом с микрофоном: певица сама играла на рояле и поразила зрителей невероятным тембром голоса и трогательной песней «Бывший».

На сцене Дворца «Украина» выступали топовые артисты украинского шоу-бизнеса. Monatik вышел на сцену дважды, открывая концерт драйвовой композицией «То, от чего без ума» и закрывая выступлением с участниками проекта «Голос. Діти». Нежная и изысканная Злата Огневич исполнила «One Day», Олег Винник блистал на сцене с песней «Біла Голубка», Dzidzio спел композицию «3 в 1», а «Антитіла» в сопровождении хоровой капеллы имени Ревуцкого представили мощный хит «Там, де ми є». Сергей Бабкин представил в новой аранжировке популярный хит «Де би я», а Настя Каменских исполнила песню «Эта моя ночь» совместно с Kiev Tango Project и танцевала с Дмитрием Дикусаром, специально прилетевшим из Грузии.

Обладательницей титула «Мама года» по версии «Viva! Самые красивые» стала Катя Осадчая. Специальные статуэтки «Выбор Viva!» получили Сергей Бабкин и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Безусловно, кульминацией вечера было объявление победителей премии «Viva! Самые красивые-2018» – обладателей титулов «Самая красивая женщина» и «Самый красивый мужчина». По результатам онлайн- и смс-голосования, самым красивым мужчиной года стал харизматичный Олег Винник, а самой красивой женщиной – неповторимая Оля Полякова.

Победителей премии «Viva! Самые красивые-2018» награждала генеральный директор компании «Эдипресс Медиа», издатель журнала «Viva!» Инна Катющенко.

Самая красивая женщина года Оля Полякова, принимая долгожданную награду, поблагодарила со сцены своего любимого мужа Вадима: «Он каждый день говорит мне, что я самая красивая!» – призналась певица. А на пресс-конференции после церемонии отметила, что ее мама не всегда верит в успех дочери, на церемонию не приехала и сказала Оле: «А зачем ехать? Ты все равно не победишь…». На что певица сказала: «Как? Почему? Я что, не красивая? А мама сказала: «Да нет, ты красивая. Просто ты несерьезная. У тебя все хи-хи да ха-ха. И люди не верят в твою глубину, не видят или делают вид, что не хотят видеть твои таланты. И поэтому тебе ничего не светит». Спасибо вам большое за то, что вы оценили, за то, что вы разглядели то, что я очень долго, всю свою жизнь Вам хотела показать. Конкурс Viva! – это не про красоту. Это, наверное, про красоту каких-то поступков, дел, творчества. Я очень рада, что вы меня оценили. Спасибо вам большое!» - поблагодарила Оля Полякова.

За последний год Олег Винник стал одним из самых популярных и обсуждаемых исполнителей Украины. Поклонницы всюду сопровождают своего кумира, создают фан-клубы, с нетерпением ждут новых песен и клипов Олега, и, конечно же, радуются каждому появлению харизматичного певца на публике. Не удивительно, что именно он одержал титул «Самого красивого мужчины»,«Viva! Самые красивые» - это конкурс достижений и активности фан-аудитории артистов.

Итак, награды нашли своих героев. Праздник красоты окончен. Такой была «Viva! Самые красивые» в этом году!

подготовила Юлия Салдаева