America is a State of Mind или лайфхаки путешествия и жизни в NY Вчера, 18:12 Небоскребы, теряющиеся где-то в небе, желтые такси, многолюдный Times Square, Статуя Свободы, Empire State Building, а может Central Park или тот самый Wall Street. Бруклинский и Манхэттенский мосты, бургеры и пицца. «Большое яблоко». Город, который никогда не спит. Да, наверно это одни из первых мыслей, которые приходят в голову при упоминании одного из самого популярных городов мира - New York Мы не раз видели этот мегаполис в фильмах и сериалах. Но действительно ли он в жизни такой же, каким мы его представляем из фото и видео? Мифы, правда и те факты, которые не лежат на поверхности о NYC читай ниже.



NY действительно можно назвать городом мира. Здесь большое скопление туристов, эмигрантов, жителей из самых разных уголков мира. Сотни языков, диалектов, акцентов, доносящихся отовсюду. Этот город в своем ритме, движении и особенной атмосфере. Но вот назвать его «городом, который никогда не спит» однозначно нельзя. Парки и скверы закрываются в 11 pm, магазины - в 9 pm, кофейни - после 8 pm, а некоторые даже в 4 pm и 6 pm . Nightlife ? Пати заканчиваются в 3 часа ночи. Самый максимум - 4 утра (крайне редко). Правда, это если речь идет об обычных тусовках на руфтопах и в клубах. Андеграундное движение круглосуточно, но это совсем другая история. Итак, ночью на улицах Манхэттена отнюдь не многолюдно. Как говорится, кто рано встает, тот… имеет шанс все успеть в NY. NY многогранен. и каждый его район - это особая история. Wall Street с многочисленными, словно нагроможденными холодными высотками, между которыми всегда в бешеном ритме бегут во все стороны офисные сотрудники, брокеры и акулы бизнеса. SoHo и Greenwich Willage - это очень милые, атмосферные места в нижнем Манхэттене, где есть множество кофеен, ресторанчиков, небольших бутиков и интересных инста-мест для фото. Места творческой интеллигенции и богемы )ВСТАВИТЬ О СОХО) . Upper East Side и Upper West Side - два элитных района (одни из самых дорогих в NY ), раскинувшиеся по обе стороны от Central Park. Williamsburg - это ближайший к Манхэттену район Бруклина. Сегодня - это достаточно престижный район с дорогой недвижимостью. Ранее туда из Манхэттена как бы «вымещали» творческую интеллигенцию, на сегодняшний день Williamsburg - популярный, достаточно уютный район, с множеством муралов(ВСТАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ), красивым видом на Манхэттен, интересными заведениями, руфтопами и хипстерскими кофейнями. К слову, творческие личности перемещаются дальше, и сегодня их можно найти преимущественно в районе Bushwick. Так что хотите окунуться в мир современного искусства, познакомиться, а может даже жить с художниками или музыкантами - вам однозначно туда. Есть в NY китайский, итальянский, немецкий и, конечно же, русский район. В Китайском районе лучше всего покупать сувениры, в Итальянском - пробовать пасту. А если соскучились по нашим людям, то добро пожаловать в район Sheebs Highway d hfqjyt Brighton Beach(УТОЧНИТЬ НАЗВАНИЕ). Не удивляйтесь, когда будете заходить в ресторан, вас сразу поприветствуют на русском языке. Ищете вдохновение и интересные места для фото в NY? Подписывайтесь на аккаунты города в Instagram. Кстати, можете найти профили даже отдельных районов или зданий. Свой аккаунт есть у Empire State Building, района greenwich Willage , Бруклиснкого моста и других.



Американцы всегда улыбаются и спрашивают «Hi honey, how are you?». Иногда это вовсе не значит, что им правда интересно,как ваши дела или что вы должны отвечать, рассказывая, что у вас происходит. Складывается впечатление, что это просто как длинная, развернутая форма «привет». Macdonalds прямо-таки ужасный, кажется, даже опасный для употребления фастфуд (особенно, если остынет). Считается одним из самых дешевых мест быстрого питания. А вот настоящие американские бургеры действительно приятно удивят вас вкусом. В центре Manhattan множество маленьких пиццерий (у нас бы их скорее назвали «забегаловками»), но именно в них вы найдете самую вкусную пиццу в городе. Цена стартует от 1$ за кусочек с сыром. За 2,5$ вы попробуете правда непревзойденную пиццу . Subway. Самая старая подземка в мире, которой 112 лет. Во-первых, если вы первый раз в NY , то это будет квест в метро. Почему? Станции иногда двух- и трехэтажные, поезда ездят по направлениям (очень важно не перепутать), много переходов. Поезда по номерам и буквам. Иногда поезда могут проезжать определенные станции, а чтобы попасть на нужную сторону, нужно полностью выйти из метро, перейти дорогу на улице и снова спуститься в подземку. Америка - свободная страна. Всем все равно, в чем ты одет. Люди не парятся насчет внешнего вида. Мужчина в обычной футболке может садиться в свой кабриолет. Увидите много странных личностей, фриков и неформалов. Ах ну да, еще и «сладких парочек» нетрадиционной ориентации. Что ж , свободная страна - свободные отношения. 5th Avenue - да, одна из самых популярных улиц, на которой представлены топовые мировые бренды luxury сегмента. Хотите устроить shopping - загляните в огромный торговый центр Macy’s . Но , откровенно говоря, NY - не лучший город для глобальных закупок. Цены в Маями будут гораздо ниже. Так что не торопитесь покупать все и сразу. И если где-то вы прочли,что можно в New Jersey в большом аутлете/ТЦ купить ну очень дешево вещи тех же брендов - не верьте и едьте сразу в Маями. На самом деле , доехать до New Jersey вам выйдет 14$. И хоть налоги там меньше, будут ли оправданы эти траты?



Еще один момент. Цены на любые товары и продукты указаны без учета налогов штата. Будьте готов на кассе увидеть цену немного выше и не забудьте сделать возврат налогов в аэропорту на обратном пути, предварительно сохранив все чеки. В штатах очень просто покупать и сдавать вещи. Купили , одели, не понравилось - сдали через 2 дня в магазин. Правила те же: этикетки не срезаем и чеки сохраняем. В отличии от нашей страны вам не нужна явная причина, чтобы вернуть товар (например, брак или существенные неполадки). Вам поменяют даже айфон в Apple , если что-то будет не так. Самые дешевые перелеты по Америке - Spirit Airlines (но за багаж придется доплатить). NY - грязный город. Много бездомных, попрошаек и немного сумасшедших в самом центре, возле фешенебельных заведений и бутиков или просто в переходе метро. Полиция и городские власти никак с ними не борются. Если вы заранее почитаете о самых интересных музеях города, то найдете информацию, в какие дни можно попасть в них бесплатно или «заплатить, сколько хочешь» , будь то 1-2$ . ТОП-3 обязательные для посещения: Metropolitan Museum of Art, Museum of Natural History и Museum of Modern Art. High Line Хотите поймать то самое желтое такси? Супер, только в час-пик вы можете провести досрочно времени в пробках. NY с высоты и ночью. Все-таки, в этот город невозможно не влюбиться. А если даже вы не утонули по уши в любви к «Большому яблоку», вам однозначно захочется сюда вернуться и не раз. Но чтобы максимально прочувствовать атмосферу города, отправляйтесь на руфтопы, с которых открывается захватывающий вид на город. Number 1: Empire State Buildining. 102 этаж. Это вид, который навсегда останется у вас в памяти и сердце. Лайфхак: поднимайтесь на руфтоп здания часов в 5 вечера, чтобы застать город и при свете дня - и светящийся тысячами разных огней ночью. А после культурной программы продолжайте вечер на руфтопах с отличным видом на город и не менее отличными барами. Отправляйтесь в Williamsburg, чтобы посмотреть на ночной Manhattan с другой стороны. 12-й этаж PHD rooftop - отличная возможность окунуться в центр тусовочной жизни NYC с видом на город. Практически все клубы, бары и тусовочный места сосредоточены в районе SoHo (14 street). Если 12 этаж покажется вам недостаточно высоким, можно подняться выше - на 22 этаж в одном из руфтопов все в том же районе! К слову , рядом с танцполом есть бассейн - окунитесь, если пати стало слишком жарким. И еще. Заведения , бары и другие места в большинстве не стремятся к излишнему пафосу, супер-лакшери интерьеру и заморочками. Если бары , то, как правило, каждое заведение - со своей историей. Они небольшие, но атмосферные, с хорошим алкоголем. У американцев принято после работы спускаться в бар, обсуждать рабочий день и последние новости за бокалом пива или любимого алкоголя покрепче. Также для туристов возможен особенный вариант увидеть город с высоты птичьего полета - пролететь на вертолете над NY . Цены стартуют приблизительно от 200$ за 10 мин.

Under 21 или о возрасте в США Итак, если вам нет 21, то в штатах придется не просто. В клубы, руфтопы и бары не пустят, алкоголь не продадут. А вот сигареты можете купить с 18 лет (при наличии документа, удостоверяющего личность). Для девушек во все заведения практически всегда вход бесплатный. Вредные привычки в Америке дорогие. За пачку сигарет заплатите от 5-6$, а в штате NY - 8-16$. Алкоголь: от 15$ за бутылку вина. Так что берите 2 блока сигарет с собой, если летите в США. подготовила Юлия Салдаева

