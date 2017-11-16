Kharkiv Fashion Business Days 2017



В Харькове пройдет уникальный проект, созданный с целью поддержки легкой промышленности и развития fashion индустрии региона!

18 и 19 ноября мы ждем харьковчан и гостей нашего города на мероприятии Kharkiv Fashion Business Days, которое состоится в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им.Николая Лысенко.

Организаторы мероприятия приготовили для посетителей грандиозное Fashion Show, в рамках которого пройдут показы дизайнеров Харькова, Киева, Одессы, Кривого Рога. Ведущими мероприятия станут любимые украинские артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Торжественное открытие Kharkiv Fashion Business Days начнется 18 ноября в 16:00 с fashion-показов интересных украинских дизайнеров. В течение первого дня программой запланировано 15 показов, в числе которых обладательница Гран-при “Kharkiv Fashion 2017” харьковский дизайнер Елена Герасимова с новой коллекцией, навеянной творчеством Михаила Булгакова «Невидима и свободна».

Второй день будет посвящен актуальным вопросам развития рынка легкой промышленности Украины и интернет-продвижению fashion-брендов. Интереснейшие и полезные лекции для Вас проведут представители всеукраинских и международных организаций, крупных IT компаний и торговых площадок.

Одной из важнейших составляющих Kharkiv Fashion Business Days является выставка производителей ткани из города-побратима Харькова – Газиантепа, которые приехали с целью проведения переговоров с харьковскими и украинскими предпринимателями. Регион провинции Газиантеп издревле славится своим текстильным производством, в нем сконцентрировано наибольшее количество предприятий легкой промышленности. Отбор производителей-участников выставки осуществлялся местными органами власти и торгово-промышленными палатами турецкого города-партнера. Данный подход позволил отобрать проверенных контрагентов с положительной деловой репутацией.

Соседнюю локацию занимает Design Market, собравший в одном месте интересных украинских дизайнеров и их шоу-румы. В дни мероприятия с 11-00 до 19-30 все желающие смогут посетить Design Market, пополнить свой гардероб стильными и качественными вещами, а также поддержать украинского производителя.

В рамках Kharkiv Fashion Business Days будут представлены достижения Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, созданного в апреле этого года, состоится презентация фото-проекта Елены Старостенко "Харьков в фокусе искусства".

Билеты в VIP-зону на Fashion Show и бизнес-форум уже в свободной продаже на Internet.bilet: https://kharkov.internet-bilet.ua/Kharkiv-fashion . Также, открыта он-лайн регистрация заявок на бесплатное участие в бизнес-форуме для дизайнеров, частных предпринимателей, сотрудников профильных предприятий и других представителей отрасли легкой промышленности: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS3NZ6C3cdprZqzG30VIWRXbf-OdWRp714aZ9jAapuSOIT2Q/viewform?usp=send_form .

В настоящее время проходит аккредитация СМИ и ведутся последние приготовления к событию года в сфере моды и дизайна всего региона.

Следите за новостями проекта в Фейсбук: https://www.facebook.com/kh.fashion17/ и обязательно приходите в ХНАТОБ 18 и 19 ноября.