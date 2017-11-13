Грандиозная закрытая вечеринка “BLACK & WHITE PARTY”

ЦЕНИТЕ свое время, ЛЮБИТЕ красиво отдыхать, ХОТИТЕ зарядится энергией?!

23 ноября 2017 года в 19:00 в самом центре Харькова на грандиозной закрытой вечеринке “BLACK & WHITE PARTY”, соберутся известные бизнесмены, лидирующие предприниматели, политики и успешные люди, чтобы отдохнуть, расслабиться и в праздничной обстановке расширить круг своих бизнес знакомств и партнеров.

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В ЭТОТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ВАС:

- Праздничный фуршет с алкогольными напитками

- Эксклюзивные закуски от шеф-повара ресторана

- Развлекательная шоу программа с выступлением артистов

- Качественная живая музыка и веселая дискотека

- Стильная и незабываемая фотозона

- Business Stand-Up (все присутствующие смогут поделиться своими бизнес-триумфами и комичными «провалами», произошедшими с ними на пути становления)

- Презентация благотворительного проекта “ECO FAMILY’S” и аукцион

- Масса сюрпризов и подарков от партнеров вечеринки

Тот, кто утверждает, что на подобных тусовках скучно, просто ещё не бывал на закрытых вечеринках “ROYAL PEOPLE CLUB”! Приятная атмосфера и изысканной отдых в кругу успешных людей Харькова позволит Вам расслабиться, наполниться силами и приобрести, новые интересные и полезные знакомства!

ЧТО! Вечеринка для успешных людей Харькова «BLACK & WHITE PARTY»

ГДЕ! Ресторан «METROPOL COMPLEX», г. Харьков, ул. Сумская 50

КОГДА! 23 ноября 2017 г., начало в 19:00

DRESS CODE: Черно-белые вечерние платья и деловые костюмы



ВХОД: по билетом. Количество мест – ограничено!

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И БРОНЬ БИЛЕТОВ:

+38 (050) 034-67-96

www.royal-people.com.ua

ВИДЕО ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕРИНКУ: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4pYLqEl8t7U&app=desktop