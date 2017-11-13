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Грандиозная закрытая вечеринка “BLACK & WHITE PARTY”
13-11-2017, 22:13 | Комментарии(0) | Просмотров 100
ЦЕНИТЕ свое время, ЛЮБИТЕ красиво отдыхать, ХОТИТЕ зарядится энергией?!
23 ноября 2017 года в 19:00 в самом центре Харькова на грандиозной закрытой вечеринке “BLACK & WHITE PARTY”, соберутся известные бизнесмены, лидирующие предприниматели, политики и успешные люди, чтобы отдохнуть, расслабиться и в праздничной обстановке расширить круг своих бизнес знакомств и партнеров.
В ЭТОТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ВАС:
- Праздничный фуршет с алкогольными напитками
- Эксклюзивные закуски от шеф-повара ресторана
- Развлекательная шоу программа с выступлением артистов
- Качественная живая музыка и веселая дискотека
- Стильная и незабываемая фотозона
- Business Stand-Up (все присутствующие смогут поделиться своими бизнес-триумфами и комичными «провалами», произошедшими с ними на пути становления)
- Презентация благотворительного проекта “ECO FAMILY’S” и аукцион
- Масса сюрпризов и подарков от партнеров вечеринки
Тот, кто утверждает, что на подобных тусовках скучно, просто ещё не бывал на закрытых вечеринках “ROYAL PEOPLE CLUB”! Приятная атмосфера и изысканной отдых в кругу успешных людей Харькова позволит Вам расслабиться, наполниться силами и приобрести, новые интересные и полезные знакомства!
ЧТО! Вечеринка для успешных людей Харькова «BLACK & WHITE PARTY»
ГДЕ! Ресторан «METROPOL COMPLEX», г. Харьков, ул. Сумская 50
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И БРОНЬ БИЛЕТОВ:
+38 (050) 034-67-96
ВИДЕО ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕРИНКУ: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4pYLqEl8t7U&app=desktop
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