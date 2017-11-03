Kharkiv Fashion Business Days в Харькове



18 и 19 ноября в Харькове состоится знаковое событие в сфере моды, дизайна и легкой промышленности – Kharkiv Fashion Business Days

Организаторы: Харьковский городской совет и Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна

Дата проведения: 18 и 19 ноября 2017 г.

Место проведения: Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В. Лысенко

На 2 дня площадки театра будут переориентированы под показы модных коллекций ведущих харьковских, украинских и зарубежных дизайнеров, дизайн-маркет, бизнес-форум и выставку турецких производителей ткани, фурнитуры, пряжи и швейных нитей. В рамках мероприятия состоится презентация Харьковского кластера дизайна и легкой промышленности, пройдут показы ведущих дизайнеров, мастер-классы от лучших специалистов fashion индустрии, бизнес-встречи с потенциальными партнерами из других стран и городов Украины, пройдет выставка-продажа (design market) отечественных и зарубежных производителей одежды.

Успешный старт Kharkiv Fashion в апреле 2017 года продемонстрировал острую актуальность вопросов развития и поддержки модной индустрии в Харькове, продвижения ее представителей в Украине и зарубежом, необходимость организации бизнес-форума для обмена опытом и поиска потенциальных партнеров как в Украине, так и за ее пределами.

Новый формат KharkivFashion станет ярким событием в мире моды и развития индустрии легкой промышленности.

Мероприятие организовано Управлением инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна при официальной поддержке харьковского городского головы Геннадия Кернеса.