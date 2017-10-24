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Мишель Оден в Харькове

24-10-2017, 18:51 | Комментарии(0) | Просмотров 285

Мишель Оден в Харькове
Мамам и акушеркам хорошо известно, что если женщина рожает без медикаментозных вмешательств и навязчивых советов со стороны, в обстановке интимности, то настает момент, когда она явно стремится оторваться от окружающего мира.

 

Основной совет Мишеля Одена будущим роженицам: «Забудьте все, что вы знали о родах, обратитесь к своей женской сущности, ни на кого не надейтесь и не сдерживайте себя». 

 

Осталось чуть больше месяца и легендарный Мишель Оден  прилетит к нам ! 

Одна из тем, которую мы будем обсуждать с человеком, посвятившим всю свою жизнь исследованию женского здоровья очень важна для каждого у кого есть дети или кто только их планирует. «Нужно ли присутствовать супругу в родильном зале? ответ на этот вопрос, и многие другие актуальные для вас темы , вы услышите поситив это уникальное мероприятие.

 

Купить билеты можно на сайте организаторов www.happyfaces.in.ua



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