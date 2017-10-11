

«НАПРОЛОМ» - EXTREME ENDURO CHALLENGE

Формат гонки

«НАПРОЛОМ» - двухдневные соревнования по экстремальному эндуро.

14-е октября – заезды по полосе искусственных препятствий. Далее – Пролог. Место проведения: Харьков, площадь Свободы.

15-е октября – гонка по пересечённой местности. Далее – Основная Трасса или Трасса второго дня.

Место проведения: Харьков, Extreme Enduro Park - 50°01'09.8"N 36°10'09.7"EОсновной въезд - с ул. Шестопарк возле дома №36



Цели и задачи

— организация культурно-спортивного отдыха;

— популяризации технических видов спорта;

— пропаганда активного досуга;

— укрепление дружеских связей между спортсменами из разных городов;

— сохранение спортивных традиций мотоспорта в Украине;

— выявление сильнейших участников;

— повышение спортивного мастерства участников;

Порядок регистрации

Регистрация/участие – БЕСПЛАТНО! При регистрации гонщик должен предъявить: документ удостоверяющий личность; медсправку; страховку на сумму не менее 20 000 грн.



Мы рекомендуем зарегистрироваться на гонку заранее, перейдя

по ссылке: https://goo.gl/forms/nxZ8Tr39oadxdeyq1

В дни перед самой гонкой очень много организационных вопросов помимо регистрации. Предварительная онлайн-регистрация дает возможность заранее составить списки участников по классам, а также изготовить стартовые номера на мотоциклы. К тому же это позволит вам забронировать любимый стартовый номер и даст вам утром дополнительное время на проверку техники вместо простаивания в очереди на регистрацию.

Те, кто забыл (не смог, не успел) зарегистрироваться заранее, получат возможность пройти регистрацию на месте проведения Пролога в судейской палатке (пл. Свободы). 13-го октября с 14:00 до 18:00 и 14-го октября с 8:00 до 10:00.

Запрещено:

Участие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Участие в состоянии плохого самочувствия.

Участие без защитной экипировки. Шлем, мотоботы, защита тела, перчатки, очки — обязательны.

Езда на технически неисправном мотоцикле.

Езда на мотоцикле без шлема.

Классы

Хард – сложная трасса с насыщенным рельефом и разнообразными препятствиями. За объездспецучастка Основной Трассы – дисквалификация. В класс допускаются спортсмены не младше 16 лет.

Медиум – участники этого класса имеют право объезда сложных участков Основной Трассы. Также, для этого класса на полосе препятствий Пролога предусмотрен объезд сложных препятствий с потерей времени.В класс допускаются спортсмены от 14 лет.

Лайт– Основная Трасса этого класса не имеет сложных участков.Также, для этого класса на полосе препятствий Пролога предусмотрен объезд сложных препятствий с потерей времени. В «Лайт»допускаются спортсмены от 12 лет. В этом классе не допускается участие на мотоциклах класса хард-эндуро и профессиональных кроссовых мотоциклах (исключение – девушки). Допускаются мотоциклы класса (питбайк, мотоциклы китайских производителей и софт-эндуро (DRZ, Baja, Djebel и аналогичные).

Спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям только с письменным разрешением родителей.

Техническая комиссия

Перед выдачей стартовых номеров мотоцикл участника и его экипировка должен быть проверены техническим комиссаром, о чём делается отметка в регистрационной ведомости.

Стартовые номера

Номера для участия в гонке предоставляются организатором. Номер, независимо от класса, может быть от 1 до 999 (повторение номеров в общем списке участников исключено). Цвет фона номера и цифр соответствует классу участника:

Хард – красный фон, белые цифры.

Медиум – желтый фон, чёрные цифры.

Лайт – зелёный фон, белые цифры.



Квалификация перед прологом

Перед прологом проводится квалификационный заезд, по результатам которого участники будут распределены по стартовым линиям. Порядок проведения квалификации будет оглашён на брифинге перед Прологом.

Пролог- 14 октября, Харьков, пл. Свободы

Каждый класс стартует отдельно. Гонщики стартуют одновременно, линиями по 5-7 человек. Дистанция между линиями на старте – 5-10 метров. Спортсмены должны поставить свои мотоциклы в зону старта на соответствующую линию за 10 мин. до старта. Очерёдность старта классов: Лайт – Медиум – Хард

Пролог – закольцованная полоса искусственных препятствий, построенная на площади Свободы. Протяжённость одного круга – 300-400 метров. Ширина в разных участках – от 5 до 7 метров, поэтому, у гонщиков не будет сложностей с совершением обгонов. Включает в себя около 20препятствий. Каждое большинство препятствий будут иметь два способа преодоления: быстро и агрессивно, а также медленно и аккуратно. Наиболее сложные препятствия будут иметь коридоры объезда с потерей времени. Таким образом трасса пролога будет преодолима для участников всех классов.

Каждый класс совершает по два заезда и с перерывом на отдых. Результат определяется общим количеством кругов, которые участник пройдёт за отведенное время.

Первый заезд:

Лайт – 10 минут +1 круг

Медиум – 15 минут + 1 круг

Хард – 20 минут + 1 круг

Второй заезд (Примерно через час после финиша класса «Хард»)

Лайт – 10 минут +1 круг

Медиум – 15 минут + 1 круг

Хард – 20 минут + 1 круг

За каждый заезд будет начислено количество очков. При равенстве очков преимущество будет у гонщика, который показал лучший результат во втором заезде.

Трасса - 15 октября, Харьков, Extreme Enduro Park - 50°01'09.8"N 36°10'09.7"E

Основная Трасса, протяжённостью примерно 4 километра, будет размечена жёлто-чёрными указателями и лентами. Рельеф простой, без сложных спусков, подъёмов и препятствий. Повороты на спецучастки (для классов «Медиум» и «Хард») будут размечены красно-белыми указателями и лентами. На трассе будут присутствовать маршалы в гражданской одежде и прочей маскировки. Специально для любителей срезать J За срез, естественно, дисквалификация.

За 15 минут до старта гонщики должны поставить свои мотоциклы в закрытый парк. Все участники стартуют раздельно, с интервалом 15 секунд. Порядок старта по классами: Хард – Медиум – Лайт.

Движение в обратном направлении запрещено!

Дистанция по классам:

Хард – 10 кругов

Медиум – 8 кругов

Лайт – 6 кругов

Расчётная длительность гонки – 2 часа.

За места по результатам второго дня также начисляются очки. Общий результат двухдневной гонки определяется таким образом: (очки за Пролог в первом заезде + очки за Пролог во втором заезде)/2 + очки за Основную Трассу.

Контроль прохождения сложных участков и контрольных пунктов на Основной Трассе

СУ. На каждом сложном участке (СУ) будет находиться маршал в светоотражающем жилете. Маршал обязан, после того как спортсмен преодолеет сложный участок, поставить метку на его мотоцикле и сделать запись в ведомости. Проезд мимо маршала без остановки равнозначен объезду СУ.

КП. На «желтом кольце» трассы будут размещены три контрольных пункта через которые проезд обязателен для всех участников. При прохождении через КП участник обязан остановиться, а маршал обязан разместить соответствующую метку и сделать запись в ведомости. При отсутствии метки на мотоцикле участника и записи в ведомости, результаты по данному кругу будут аннулированы. Количество меток с КП должно соответствовать количеству кругов.

Зона СТАРТ/ФИНИШ (Основная Трасса)

При каждом прохождении спортсменом линии финиша судьи фиксируют время каждого круга в ведомость, а также учитывают количество кругов. После прохождения необходимого количества кругов спортсмена останавливают взмахом финишного флага.

После финиша спортсмен должен:

- Немедленно предоставить мотоцикл в закрытый парк для подсчета меток

- Расписаться в протоколе, где будет указано время заезда и количество меток

Помощь.

Помощь спортсменам разрешена на всей дистанции трассы. В случае травмы необходимо обратиться к медперсоналу. Если вы увидели, что спортсмен получил серьёзную травму, то обязаны немедленно позвонить на КП и остаться с ним для оказания первой помощи до прибытия медперсонала. Если у вас нет технической возможности для совершения звонка, следующий за вами участник обязан сообщить о происшествии на ближайшем КП. Время, затраченное вами на оказание помощи, будет вычтено из общего времени вашего заезда.



Зрителям разрешаетсяпомогать спортсмену преодолеть сложный участок Основной Трассы. Запрещено оказывать помощь спортсменам в преодолении элементов полосы препятствий на Прологе!

Определение призовых мест

На Прологе

Результаты определяются по количеству пройденных кругов за отведенное время. За каждый заезд будет начислено количество очков. При равенстве очков преимущество будет у гонщика, который показал лучший результат во втором заезде.



Таблица очков:

1 место – 25 | 6 место – 15 | 11 место – 10 | 16 место – 5

2 место – 22 | 7 место – 14 | 12 место – 9 | 17 место – 4

3 место – 20 | 8 место – 13 | 13 место – 8 | 18 место – 3

4 место – 18 | 9 место – 12 | 14 место – 7 | 19 место – 2

5 место – 16 | 10 место – 11 | 15 место – 6 |20 место –1



Согласно результатам Пролога, участники награждаются медалями и денежными призами.

Основная Трасса

В классе «Хард» участник должен пройти все СУ. Поэтому, учитывается лишь время прохождения дистанции. Если на мотоцикле и в ведомостях, предоставляемых маршалами, отсутствуют метки с СУ, результат дня аннулируется.На финише у участника должно быть количество отметок с КП, соответствующее количеству кругов. Лимит времени – 2 часа.

В классе «Медиум» в первую очередь учитывается количество преодолённых СУ. Если несколько участников прошли равное количество СУ, то первенство определяется по времени прохождения дистанции. На финише у участника должно быть количество отметок с КП, соответствующее количеству кругов. Лимит времени – 2 часа.

В классе «Лайт» все участники едут исключительно по «желтому кольцу» Основной Трассы, без сложных участков. Поэтому, результат определяется временем прохождения дистанции. На финише у участника должно быть количество отметок с КП, соответствующее количеству кругов. Лимит времени – 2 часа.

Согласно занятым местам, участники также получают очки.

Итоговый подсчёт

Результат за два дня определяется таким способом: (очки за первый заезд на Прологе + очки за второй заезд на Прологе)/2 + очки за результат второго дня.

Если спортсмен не принимал участия в одном из дней соревнования, он не дисквалифицируется, а лишь не получает очки за данный день.



Если несколько участников имеют равное количество очков, приоритет отдаётся результатам второго дня соревнований. Победители награждаются кубками, медалями и денежными призами (Таким образом на гонке два награждения: за Пролог и общее).



Призовой фонд гонки составляет 50000 грн без учёта спонсорских призов. Медалями, кубками и призами от спонсоров награждаются первые три места в каждом классе. Денежными призами награждаются участники до 10 места в «Харде», до 7 места в «Медиуме» и до 5 места в «Лайте».

Ответственность организатора

Организатор не несёт ответственности за повреждение, утрату или потерю имущества участников, полученные участником травмы, а также за ущерб, нанесенный участником третьим лицам и их имуществу. Организатор не несет ответственности за решение спонсоров по поводу выделения призов для спортсменов .Организатор оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в организации мероприятия и текущий регламент.