8-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 22 июля.
Возглавит жури Международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля немецкий режиссер, одна из ключевых персон «Берлинской киношколы» и фаворит кинокритиков Кристиан Петцольд.
В состав Международного жюри вошли:
актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли – обладательница премий Lola, Bambi и Undine Awards;
Римма Зюбина – актриса кино и театра, обладательница премии «Золотая Дзига» за лучшую женскую роль в фильме «Гнездо горлицы». Лента была отмечена как лучший фильм Национальной конкурсной программы 7-го Одесского кинофестиваля;
Тудор Джурджу – член Европейской киноакадемии, основатель и президент Международного кинофестиваля в Трансильвании, инициатор создания Национальной кинопремии Румынии, основатель продюсерской компании Libra Film, кинопрокатной компании Transilvania Film;
композитор Евгений Гальперин, музыка которого звучит саунтреком ко многим кинолентам, среди которых “Малавита” (реж. Люк Бессон), “Битва за Севастополь” (реж. Сергей Мокрицкий), “Девять жизней” (реж. Барри Зонненфельд) и др. Он написал саундтрек к фильму “Нелюбовь” Андрея Звягинцева (фильм получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля), а в 2012 году был номинирован на премию “Гойя” за саундтрек к ленте “Ева” (реж. Кике Майло).
Жюри национальной конкурсной программы ОМКФ-2017:
ирландский актер Эйдан Тернер. Актерская карьера Тернера началась в Ирландском национальном театре «Abbey» в 2004 году. Всемирную известность актеру принесла роль гнома Кили в трилогии режиссера Питера Джексона «Хоббит». В 2014 году актер стал победителем Empire Awards в номинации «Лучший мужской дебют» за роль в фильме «Хоббит». Тернер – дважды лауреат премии Broadcasting Press Guild Award в номинации «Прорыв года» за участие в сериалах «И никого не стало» и «Полдарк», а также премии National Television Awards за работу в сериале «Полдарк». С 2014 года Эйдан Тернер – постоянный гость Одесского международного кинофестиваля. В этом году актер стал лицом имиджевого промо-видео 8-го ОМКФ.
Наталья Ворожбит, украинский драматург-представитель направления «новая драма», режиссер, сценарист, сооснователь проекта «Театр переселенца»;
Шарль Тессон - кинокритик и историк кино;
Заза Урушадзе - режиссер, сценарист, продюсер.
Из 911 фильмов из 81 страны, которые были поданы на участие в конкурсных программах фестиваля, селекционная комиссия отобрала 12 фильмов из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании, которые будут соревноваться за Гран-При ОМКФ - "Золотого Дюка" - и другие награди Международного конкурса. В Национальной конкурсной программе заявлено 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов, а две украинские ленты будут участвовать одновременно в Международном и Национальной конкурсах.
15 июля на Потемкинской лестнице состоится традиционный киноперформанс под открытым небом.
В этом году одесситам и гостям города покажут немую киноленту французского режиссера Жюльена Дювивье «Дамское счастье» (1930). Показ пройдет под музыкальное оформление канадского композитора Габриэля Тибодо, вокальные партии исполнит солистка Софи Фурнье. «Дамское счастье» - один из последних немых французских фильмов, снят по мотивам одноименного романа Эмиля Золя. Это настоящая жемчужина французского немого кино, остававшаяся неоцененной до реставрации картины в начале 21 века. По сюжету события картины разворачиваются в универмаге под названием «Дамское счастье», съемки фильма проходили на территории парижской достопримечательности – в старейшем торговом центре Galeries Lafayette.
Одесский международный кинофестиваль меняет локацию open-air-показов. Вместо Ланжероновского спуска специальные показы под открытым небом будут представлены в «Зеленом театре Stella Artois».
На локации «Зеленый театр Stella Artois» будет функционировать две зоны – зрительская и lounge. Вход в зрительскую зону – свободный и открыт для всех желающих, а в lounge-зону будет осуществляться по пригласительным билетам и фестивальным бэйджам. Билеты также можно будет приобрести в фестивальных кассах.
ОМКФ совместно с Национальным центром Александра Довженко представляет украинскую ретроспективу «Нежный возраст» - это программа, состоящая из пяти бунтарских и чувственных фильмов о жизни разных подростков с похожими проблемами.
Первая лента ретроспективы – социальная мелодрама режиссера Марлена Хуциева «Два Федора» (1958). Черно-белый фильм, съемки которого проходили в Одессе, рассказывает о сломанных судьбах детей войны.
«Долгие проводы» (1971) Киры Муратовой – фильм-призер Международного кинофестиваля в Локарно. В семейной драме рассказывается о жизни одинокой матери к сыну.
Музыкальная комеди «Ар-хи-ме-ды» (1975) стала прорывом для советской молодежи периода «застоя».
Драма режиссера Михаила Беликова «Ночь коротка» (1981). Лента была отмечена на кинофестивале в Мангейме-Гейдельберге.
Чувственная драма режиссера Игоря Минаева «Холодный март» (1987) – трогательная история про директора училища и его воспитанников – «словжных подростков», которые не желают учиться и имеют проблемы с законом.
Известный польский режиссер Агнешка Холланд, председатель правления Европейской киноакадемии, номинант на премии «Оскар», BAFTA, обладатель «Серебряного медведя» Берлинале-2017 станет почетным гостем 8-го Одесского международного кинофестиваля. На 8-ом Одесском международном кинофестивале Агнешка Холланд представит фильм «След зверя» (пол. Pokot), мировая премьера которого состоялась в 2017 году.