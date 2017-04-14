10й Юбилейный Remarketing приведет ваш маркетинг в порядок!



27 апреля 2017 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится X Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины. Организатор мероприятия — агентство Kharkov Leading Media.

Главная цель фестиваля – создание условий для диалога специалистов различных сфер маркетинга. Программа и состав спикеров фестиваля ежегодно формируются согласно актуальным требованиям маркетингового рынка и его действующих специалистов.

Каждый раз мероприятие посещают более 500 участников, среди которых рекламисты, маркетологи, PR-специалисты, дизайнеры, креативные директоры и владельцы бизнеса.

За семь лет фестиваль посетили спикеры из США, Германии, Франции, Канады, Словении, Беларуси, России. Среди них были представители мировых сетевых дизайнерских агентств и маркетинговых компаний Saachi&Saachi Ukraine, R&I MOSCOW, Banda Agency, HAVAS Worldwide Ukraine, Advanter Group, Ogilvy Ukraine, BBDO, Leo Burnett Ukraine.

Уже второй раз подряд креативным партнером фестиваля является агентство Arriba!, входящее в ТОП-5 креативных агентств Украины. Концепция Х Юбилейного фестиваля “Приведи свой маркетинг в порядок!”.

Главный герой рекламной кампании олицетворяет собой сам маркетинг, который постепенно чахнет с момента предыдущего Re. Он зарастает, не следит за собой, его волосы становятся все длиннее, борода – все кудлатее, а внешний вид – всё хуже.

Работа над воплощением этой концепции в жизнь довольно непроста, ведь каждый день на протяжении трех месяцев нашего героя фотографировали, фиксируя все изменения в его внешности. С самого начала изменения были совсем незаметны, однако в настоящее время видна большая разница между “свежим” маркетингом и тем, который есть сейчас.

Фестиваль Remarketing – это то мероприятие, на котором можно и нужно привести свой маркетинг в порядок. Это источник новых идей и свежих решений, площадка для коммуникации, которая позволяет привнести изменения в свой маркетинг и сделать его на порядок эффективнее.

По словам креативного директора Arriba! Макса Бурцева, такая концепция появилась, потому что “Нашей главной внутренней задачей было объяснить себе и будущим участникам фестиваля почему на Remarketing стоит ходить два раза в год. Нам, как и многим, казалось, что одного раза достаточно и волшебного пинка, полученного от спикеров, должно хватать как раз на 365 дней. А потом мы посмотрели на то, как выглядит жизнь маркетологов в офисе, в суете, в попытке совмещать несколько должностей одновременно. И поняли, что маркетинг хереет точно так же, как и человек, когда перестает следить за собой, причесываться, умываться, чистить зубы, спать. Незаметно, по чуть-чуть, маркетинг может захереть, а мы даже не заметим. Вот мы и решили взять одного маркетолога и наглядно продемонстрировать процесс медленного, ежедневного захеревания на его личном примере. Он помог нам донести простую мысль: свой маркетинг стоит приводить в порядок чаще, чем раз в год”.

Grand opening Юбилейного Re состоится накануне, 26 апреля. Агентство Postmen совместно с организаторами фестиваля проведут Postmen Video Night в “Планета Кино”. Количество мест на это мероприятие ограничено, поэтому приглашения будут распределяться по принципу Remarketing festival committee — first, festival guests — second. Участникам фестиваля, желающим попасть на это мероприятие, необходимо дополнительно зарегистрироваться по ссылке.

Билеты на Х Юбилейный Remarketing уже в продаже. Вы можете приобрести их на сайте: http://www.remarketing.in.ua/

Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv. Подробности по тел. (050) 498 09 88.

Страницы фестиваля Remarketing:

Facebook: https://www.facebook.com/Remarketing.ua/

Вконтакте: https://vk.com/remarketing

Instagram: http://instagram.com/marketolog2017

Сайт: http://www.remarketing.in.ua/http://www.remarketing.in.ua/ - speakers

http://www.remarketing.in.ua/ - speakers

Будем рады видеть вас на Х Юбилейном Remarketing!

Более подробную информацию вы можете получить у PR-менеджера проекта:

e-mail: remarketing.kh@gmail.commailto:remarketing.kh@gmail.com

Элина Гудыма, тел. 095 545 15 30