Харьков – фешн-столица Украины. Доказательства этой весной!



Показы и шоу-румы именитых украинских дизайнеров, бизнес-форум с участием зарубежных экспертов, конкурс молодых дизайнеров и звездные гости. 28-29 апреля в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится проект, целью которого является популяризация fashion-индустрии KharkivFashion.

KharkivFashion – мероприятие, призванное укрепить имидж Харькова как столицы украинского дизайна, раскрыть его креативный потенциал, уникальный опыт и возможности сферы лёгкой промышленности.

KharkivFashion проводится при поддержке Ukrainian Fashion Week.

В рамках мероприятия пройдет конкурс молодых дизайнеров StartFashion. Заявки принимаются до 3 апреля. Конкурсанты могут присылать как эскизы моделей (5-10), так и фото уже отшитой коллекции. Номинации конкурса: Street fashion, Folk fashion, Sloboda style, Deluxe, Art fashion, Upcycling, Dress code, Exclusive look, Flowers fashion, Kharkiv City style. Конкурсанты имеют право участвовать в нескольких номинациях одновременно с различными коллекциями. В конкурсе может принимать участие как один автор, так и коллектив авторов. StartFashion проходит в два этапа. Первый – “эскизный” с 25 февраля по 3 апреля, второй этап – показ в Академии дизайна 27 апреля и парад победителей 28 апреля на главной площадке Premier Palace Hotel Kharkiv.

В финале будут определены Гран-при конкурса, а также победителей всех номинаций. Участники получают дипломы, призы от партнеров и спонсоров.

Генеральный продюсер UFW Владимир Нечипорук: “Мы предоставляем специальную возможность победителю Конкурса молодых дизайнеров StartFashion. Он получит право на показ в финале Национального конкурса "Погляд у майбутнє", который пройдет в Одессе, 18 июня 2017 года”.

Основные события KharkivFashion запланированы на 28 и 29 апреля в Kharkiv Palace Premier.

Ведущим мероприятия и одним из модных экспертов KhF выступит известный украинский дизайнер Андре Тан.

Также программа KharkivFashion предусматривает целый ряд выступлений fashion-тематики, среди которых лекции:

<!--[if !supportLists]-->● <!--[endif]-->о стиле от Андре Тана, который максимально широко раскроет понятие “Иконы стиля” и расскажет что его вдохновляет при создании новых модных коллекций;

<!--[if !supportLists]-->● <!--[endif]-->от Анастасии Солдатовой, международного модельного агента, основателя международного конкурса-фестиваля моды “Fashion Marine Fest” в Италии: “Харькова в модельном бизнесе и мировых тенденциях индустрии. Как стать моделью международного уровня”;

<!--[if !supportLists]-->● <!--[endif]-->от Стаса Янкелевского, совладельца агентства L-models: “Экспертный взгляд. Модели и дизайнеры. Как это происходит на мировых неделях моды”.

В рамках проекта пройдет бизнес-форум “Харьков – украинская столица дизайна”. В качестве гостей и спикеров приглашены ведущие представители индустрии легкой промышленности и дизайна Украины и зарубежья.

По окончанию бизнес-форума пройдет подписание Меморандума о создании KharkivFashionCluster – кластера легкой промышленности и модной индустрии в Харькове.

KharkivFashion – Start! Ignition!

Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Правды, 2 (Premier Palace Hotel Kharkiv)

Страницы мероприятия: https://goo.gl/LQISOm

Facebook: https://www.facebook.com/kh.fashion17/

Вконтакте: https://vk.com/kharkiv.fashion

Instagram: @kharkiv_fashion

Будем рады видеть вас на KharkivFashion!

Более подробную информацию вы можете получить у пиар-менеджера проекта:

Элина Гудыма, тел. 095 545 15 30

e-mail: media.kharkivfashion@gmail.com

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]-->