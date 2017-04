Партнеры

















Tweet News Харьков – фешн-столица Украины. Доказательства этой весной! 4-04-2017, 18:55 | Комментарии(0) | Просмотров 459

Показы и шоу-румы именитых украинских дизайнеров, бизнес-форум с участием зарубежных экспертов, конкурс молодых дизайнеров и звездные гости. 28-29 апреля в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится проект, целью которого является популяризация fashion-индустрии KharkivFashion. KharkivFashion – мероприятие, призванное укрепить имидж Харькова как столицы украинского дизайна, раскрыть его креативный потенциал, уникальный опыт и возможности сферы лёгкой промышленности. KharkivFashion проводится при поддержке Ukrainian Fashion Week. В рамках мероприятия пройдет конкурс молодых дизайнеров StartFashion. Заявки принимаются до 3 апреля. Конкурсанты могут присылать как эскизы моделей (5-10), так и фото уже отшитой коллекции. Номинации конкурса: Street fashion, Folk fashion, Sloboda style, Deluxe, Art fashion, Upcycling, Dress code, Exclusive look, Flowers fashion, Kharkiv City style. Конкурсанты имеют право участвовать в нескольких номинациях одновременно с различными коллекциями. В конкурсе может принимать участие как один автор, так и коллектив авторов. StartFashion проходит в два этапа. Первый – “эскизный” с 25 февраля по 3 апреля, второй этап – показ в Академии дизайна 27 апреля и парад победителей 28 апреля на главной площадке Premier Palace Hotel Kharkiv. В финале будут определены Гран-при конкурса, а также победителей всех номинаций. Участники получают дипломы, призы от партнеров и спонсоров. Генеральный продюсер UFW Владимир Нечипорук: “Мы предоставляем специальную возможность победителю Конкурса молодых дизайнеров StartFashion. Он получит право на показ в финале Национального конкурса "Погляд у майбутнє", который пройдет в Одессе, 18 июня 2017 года”. Основные события KharkivFashion запланированы на 28 и 29 апреля в Kharkiv Palace Premier. Ведущим мероприятия и одним из модных экспертов KhF выступит известный украинский дизайнер Андре Тан. Также программа KharkivFashion предусматривает целый ряд выступлений fashion-тематики, среди которых лекции: <!--[if !supportLists]-->● <!--[endif]-->о стиле от Андре Тана, который максимально широко раскроет понятие “Иконы стиля” и расскажет что его вдохновляет при создании новых модных коллекций; <!--[if !supportLists]-->● <!--[endif]-->от Анастасии Солдатовой, международного модельного агента, основателя международного конкурса-фестиваля моды “Fashion Marine Fest” в Италии: “Харькова в модельном бизнесе и мировых тенденциях индустрии. Как стать моделью международного уровня”; <!--[if !supportLists]-->● <!--[endif]-->от Стаса Янкелевского, совладельца агентства L-models: “Экспертный взгляд. Модели и дизайнеры. Как это происходит на мировых неделях моды”. В рамках проекта пройдет бизнес-форум “Харьков – украинская столица дизайна”. В качестве гостей и спикеров приглашены ведущие представители индустрии легкой промышленности и дизайна Украины и зарубежья. По окончанию бизнес-форума пройдет подписание Меморандума о создании KharkivFashionCluster – кластера легкой промышленности и модной индустрии в Харькове. KharkivFashion – Start! Ignition! Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Правды, 2 (Premier Palace Hotel Kharkiv) Страницы мероприятия: https://goo.gl/LQISOm Facebook: https://www.facebook.com/kh.fashion17/ Вконтакте: https://vk.com/kharkiv.fashion Instagram: @kharkiv_fashion Будем рады видеть вас на KharkivFashion! Более подробную информацию вы можете получить у пиар-менеджера проекта: Элина Гудыма, тел. 095 545 15 30 e-mail: media.kharkivfashion@gmail.com

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]--> 0

1

2

3

4

5