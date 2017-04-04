О маркетинге с британским акцентом: Мартин Нанн едет в Харьков на Х Юбилейный Remarketing



27 апреля 2017 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится X Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины. Организатор мероприятия — агентство Kharkov Leading Media.

Главной целью Х Юбилейного Remarketing является создание условий для успешного профессионального развития специалистов в сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций. Фестиваль предполагает выступления более 20 спикеров-экспертов в различных областях маркетинга. Доклады спикеров будут разделены на 3 тематических потока: «Стратегический маркетинг», «Интернет-маркетинг и диджитал», «Реклама и PR». Хедлайнерами мероприятия выступят Мартин Нанн, Кирилл Чичкан, Денис Келеберденко и Григорий Трусов.

Основатель фестиваля, директор агентства Kharkov Leading Media Александр Ивченко: «Я искренне рад тому, что Remarketing существует уже 8 лет и каждый год собирает более 500 слушателей. За все это время менялись и команда организаторов, и партнеры. Мы переживали тяжелые времена, фестиваль был убыточным. В определенный момент даже думали отказаться от его проведения как такового. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что всё было не зря. Поддержка нашего проекта крупными международными компаниями, те партнеры, которые из года в год сотрудничают с нами и те участники, которые стали истинными “фанатами” Re – тому доказательство. Этой весной состоится уже 10-ый фестиваль, который, я уверен, станет настоящим маркетинговым событием. Юбилейный Remarketing – это мероприятие, над которым мы работаем с тройным усилием. Мы делаем все для того, чтобы оправдать ожидания участников и сделать фестиваль ещё круче. Кстати, этот раз мы собрали особенный состав хедлайнеров и спикеров, которые являются настоящими профессионалами своего дела».

Британец Мартин Нанн – консультант по коммуникациям, PR-стратег с более чем 32-летним опытом работы в Европе, США, Ближнем и Дальнем Востоке. Мартин является членом дипломатического института по связям с общественностью в Лондоне, членом-основателем Ассоциации общественных отношений Украины, первым председателем Комитета по связям с общественностью Европейской бизнес-ассоциации, старшим преподавателем практики PR и корпоративной социальной ответственности в ряде украинских колледжей и университетов. Также Мартин Нанн – член Консультативного совета по иностранным инвестициям при рабочей группе Президента Украины по вопросам национального имиджа, а в 2015 году он был советником по коммуникациям премьер-министра Арсения Яценюка и создал телепрограмму “10 минут С премьер-министром”.

Его компания Whites Communication является ведущей по связям с общественностью в Украине. Среди клиентов Whites Communication – Avis, Bayer, Boeing, Киевстар, Motorola, Nestle, News Corporation, Procter & Gamble, Shell и Международные Авиалинии Украины, правительственные ведомства Украины и ЕС.

Кирилл Чичкан – креативный директор PROVID. Кирилл прошел долгий путь, прежде чем прийти в рекламный бизнес. Он учился в республиканской художественной школе, закончил Академию искусств на скульптурном факультете, год проучился на режиссера научно-популярного кино в институте Карпенко-Карого. С 1997 года Кирилл начал работать дизайнером в PROVID/BBDO. Через несколько стал арт директором, а еще через несколько, в 2004 году, стал креативным директором агентства. Кирилл больше 20-ти лет в рекламном бизнесе, и является обладателем десятков различных фестивальных наград. У него большой опыт работы как с локальными клиентами, так и с международными корпорациями.

Денис Келеберденко – креативный директор BBDO Ukraine, украинского подразделения самого награждаемого агентства в мире. BBDO Ukraine – агентство года 2015 и 2016, выбор рекламодателей №1, обладатель гран-при Effie 2016. Среди наград – признание на международных фестивалях Golden Drum, Epica, White Square, KIAF. Среди клиентов: Карпатские минеральные воды, PepsiCo, Visa, WOG, Сільпо, Nemiroff, Эльдорадо. Денис в рекламе уже 12 лет и ему есть о чем рассказать участникам Re.

Григорий Трусов – ведущий консультант по маркетингу, президент консалтинговой компании «Контакт-Эксперт», преподаватель маркетинга программы MBA АИБЭк. Он успешно осуществил более 450 маркетинговых проектов. Среди них: SONY CCE, American Express, Yota, Beeline, Мегафон, Роллтон, Хостинг-Центр, Sun Inbev, Гарант, Wendy’s, Marcon, Две палочки, Verto, Альфа-Банк, ВТБ, банк Уралсиб, Universal Pictures, Gallery, издательство ЭКСМО, АиФ.

Х Юбилейный Remarketing уже традиционно делиться на две части. Первая – выступления хедлайнеров и ток-шоу. Вторая часть – секционные лекции и мастер-класс от Школы рекламы и дизайна “Багаж”. Наши кофейные друзья 25 Coffee Roasters будут бодрить и освежать всех гостей в режиме нон-стоп.

Билеты на Х Юбилейный Remarketing уже в продаже. Вы можете приобрести их на сайте: http://www.remarketing.in.ua/

Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv. Подробности по тел. (050) 498 09 88.

Страницы фестиваля Remarketing:

Facebook: https://www.facebook.com/Remarketing.ua/

Вконтакте: https://vk.com/remarketing

Instagram: http://instagram.com/marketolog2017

Сайт: http://www.remarketing.in.ua/http://www.remarketing.in.ua/ - speakers

http://www.remarketing.in.ua/ - speakers

Будем рады видеть вас на Х Юбилейном Remarketing!

Более подробную информацию вы можете получить у PR-менеджера проекта:

e-mail: remarketing.kh@gmail.commailto:remarketing.kh@gmail.com

Элина Гудыма, тел. 095 545 15 30