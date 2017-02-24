Viva! Самые красивые-2017: известны победители первого этапа голосования

С 21 февраля 2017 года на сайте sk.viva.ua завершился первый этап голосования за номинантов премии «Viva! Самые красивые-2017». В шорт-лист вошли 40 номинантов – 20 мужчин и 20 женщин.

Определились лидеры онлайн-голосования за номинантов премии «Viva! Самые красивые-2017». С 21 февраля начинается второй этап, во время которого читатели могут голосовать с помощью смс, а также на сайте sk.viva.ua.

В период с 21 февраля по 16 марта 2017 года присылайте на короткий номер 4345 смс с префиксом viva и кодом номинанта, за которого вы хотите отдать свой голос. Внимание! Смс-сообщение должно соответствовать указанному формату. Пример: viva10 (латиница и без пробелов). Засчитываются лишь 10 смс с одного номера в день.

Проголосовать за номинантов можно на сайте: sk.viva.ua

Победителей определяет экспертная комиссия «Эдипресс Медиа».

Победители первого этапа голосования «Viva! Самые красивые-2017»

ТОП-20 женщин:

1. Тина Кароль

2. Наталья Холоденко

3. Слава Каминская

4. Юлия Санина

5. Оля Полякова

6. Соломия Витвицкая

7. Настя Каменских

8. Регина Тодоренко

9. Надежда Дорофеева

10. Елена Кравец

11. Alyosha

12. Маша Ефросинина

13. Светлана Тарабарова

14. Вера Брежнева

15. Джамала

16. Анита Луценко

17. Ольга Фреймут

18. Светлана Лобода

19. Катя Осадчая

20. Наталья Могилевская

ТОП-20 мужчин:

1. Дмитрий Комаров

2. Сергей Притула

3. Николай Тищенко

4. Владимир Зеленский

5. Monatik

6. Святослав Вакарчук

7. Alekseev

8. Антон Савлепов

9. Раду Поклитару

10. Макс Барских

11. Андрей Доманский

12. Александр Лещенко

13. Станислав Боклан

14. Сергей Бабкин

15. Валерий Харчишин

16. Тарас Тополя

17. Иван Дорн

18. Потап

19. Игорь Ласточник

20. Григорий Решетник