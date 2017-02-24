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ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА «YOUR WEDDING DAY 2017»
24-02-2017, 20:55 | Комментарии(0) | Просмотров 51
ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА
«YOUR WEDDING DAY 2017»
5-й год Свадебная Выставка «Your wedding day» в Харькове — является главным событием для будущих молодоженов, посещение которого является обязательной составляющей в подготовке к свадьбе. Это главная свадебная выставка Харькова, которая объединяет экспертов свадебной индустрии Харькова. Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!!
Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!
НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
- фото и видео
- флористика и декор
- свадебные сладости и торты
- организаторы свадеб
- свадебные платья, обувь и нижнее белье
- мужские костюмы
- обручальные кольца и бижутерия
- рестораны и отели
- свадебный транспорт
- ведущие и шоу программа
- make-up
- и многое другое
ВЫ СВАДЕБНЫЙ ПРОФИ?
ЗАЙМИТЕ и Вы достойное место среди лучших свадебных профессионалов на «YOUR WEDDING DAY 2017!
По ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ обращайтесь: +38 (063) 23 23 533 vistavka-ywd@mail.ru
+38 (063) 23 23 533, +38 (057) 761 91 51
vistavka-ywd@mail.ru
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