ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА

«YOUR WEDDING DAY 2017»

5-й год Свадебная Выставка «Your wedding day» в Харькове — является главным событием для будущих молодоженов, посещение которого является обязательной составляющей в подготовке к свадьбе. Это главная свадебная выставка Харькова, которая объединяет экспертов свадебной индустрии Харькова. Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!!





ДАТА: 1-2 апреля 2017 года

МЕСТО: ВЦ «РАДМИР-ЭКСПОХОЛЛ»

Украина, г. Харьков, ул. Академика Павлова 271 (ст.м. Академика Павлова)

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 11:00-19:00



Если Вы влюблены и готовитесь к свадьбе и хотите почувствовать атмосферу яркого праздника, а также с пользой провести время, приходите на Свадебную выставку “Your wedding day 2017” и приглашайте друзей и родных!



ТОЛЬКО ЗДЕСЬ:

• более 200 самых востребованных свадебных специалистов

• показы свадебных платьев и мужских костюмов

• 5 свадебных фотозон, бесплатные снимки в моментальных фотобудках

• скидки и специальные предложения в дни выставки

• 2 дня яркой шоу программы

• новейшие тенденции свадебного декора

• 4 розыгрыша ценных призов и подарков для молодоженов

• дегустация свадебных тортов и угощений

• свадебное шоу для молодоженов “BRIDE SHOW”

• репетиция свадебного образа

• и многое другое

Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!

НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- фото и видео

- флористика и декор

- свадебные сладости и торты

- организаторы свадеб

- свадебные платья, обувь и нижнее белье

- мужские костюмы

- обручальные кольца и бижутерия

- рестораны и отели

- свадебный транспорт

- ведущие и шоу программа

- make-up

- и многое другое

ВЫ СВАДЕБНЫЙ ПРОФИ?

ЗАЙМИТЕ и Вы достойное место среди лучших свадебных профессионалов на «YOUR WEDDING DAY 2017!



По ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ обращайтесь: +38 (063) 23 23 533 vistavka-ywd@mail.ru



ПОДРОБНОСТИ О ВЫСТАВКЕ:

www.ywd.com.ua

+38 (063) 23 23 533, +38 (057) 761 91 51

vistavka-ywd@mail.ru