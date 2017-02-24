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ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА «YOUR WEDDING DAY 2017»

24-02-2017, 20:55 | Комментарии(0) | Просмотров 51

ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА

«YOUR WEDDING DAY 2017»

 

5-й год Свадебная Выставка «Your wedding day» в Харькове — является главным событием для будущих молодоженов, посещение которого является обязательной составляющей в подготовке к свадьбе. Это главная свадебная выставка Харькова, которая объединяет экспертов свадебной индустрии Харькова. Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!!

 

ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА «YOUR WEDDING DAY 2017»



ДАТА: 1-2 апреля 2017 года 
МЕСТО: ВЦ «РАДМИР-ЭКСПОХОЛЛ» 
Украина, г. Харьков, ул. Академика Павлова 271 (ст.м. Академика Павлова) 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 11:00-19:00 

 


Если Вы влюблены и готовитесь к свадьбе и хотите почувствовать атмосферу яркого праздника, а также с пользой провести время, приходите на Свадебную выставку “Your wedding day 2017” и приглашайте друзей и родных!


ТОЛЬКО ЗДЕСЬ: 
• более 200 самых востребованных свадебных специалистов 
• показы свадебных платьев и мужских костюмов 
• 5 свадебных фотозон, бесплатные снимки в моментальных фотобудках 
• скидки и специальные предложения в дни выставки 
• 2 дня яркой шоу программы 
• новейшие тенденции свадебного декора 
• 4 розыгрыша ценных призов и подарков для молодоженов 
• дегустация свадебных тортов и угощений 
• свадебное шоу для молодоженов “BRIDE SHOW” 
• репетиция свадебного образа 
• и многое другое 

 

Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!

 

НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- фото и видео

- флористика и декор

- свадебные сладости и торты

- организаторы свадеб

- свадебные платья, обувь и нижнее белье

- мужские костюмы

- обручальные кольца и бижутерия

- рестораны и отели

- свадебный транспорт

- ведущие и шоу программа

- make-up

- и многое другое

 

ВЫ СВАДЕБНЫЙ ПРОФИ?

ЗАЙМИТЕ и Вы достойное место среди лучших свадебных профессионалов на «YOUR WEDDING DAY 2017!

По ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ обращайтесь: +38 (063) 23 23 533 vistavka-ywd@mail.ru 

ПОДРОБНОСТИ О ВЫСТАВКЕ:

www.ywd.com.ua 

+38 (063) 23 23 533, +38 (057) 761 91 51

vistavka-ywd@mail.ru



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