Уникальные зарядные станции для вашего авто

Компания АвтоЭнтерпрайз начала установку уникальных зарядных станций, аналогов которых нет в Украине. Все владельцы электрокаров уже сегодня могут ощутить на себе удобство данных зарядок. Это сертифицированные устройства, быстро и просто подзаряжающие электромобиль. В чем преимущества зарядок "АвтоЭнтерпрайз"? <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Благодаря высокой мощности (30 кВт), трёхпортовая установка может одновременно подзаряжать 3 автомобиля. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Содержит софт и хард способный идентифицировать VIN код электромобилей и, таким образом, провести авторизацию (единственные зарядные станции после Tesla). <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Содержит интерфейс для онлайн просмотра состояния заряда Электромобилей. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Полная онлайн авторизация через вэб сайт. Для возможности использования зарядных станций, необходимо зарегистрировать свой электромобиль по специальной форме на сайте charge.autoenterprise.com.ua

<!--[endif]--> В личном кабинете Вы можете посмотреть свой текущий баланс, а также историю движения средств. В случае низкого баланса, его можно пополнить через личную банковскую карту. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Авторизация через карту MIFARE (бесконтактные пластиковые смарт-карты). <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Онлайн управление автомобилями и процессом зарядки

<!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Полностью может обновляется с сервера данные во всех станциях и при этом не останавливая текущие процессы зарядки. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Полная самодиагностика и диагностика Электромобилей. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Сообщение отсылаемое инженерам и сервисникам с кодом описанием и методом устранения. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Сообщение владельцу о состоянии заряда на 80%,90%,95% и 100% а также время до окончания заряда. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Есть возможность бронирования места заранее при помощи мобильного приложения. При помощи него можно отслеживать рабочие станции и свободные порты. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Онлайн выставление тарифов за 1 кВт и за 1 минуту зарядки. (Собственником) <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->За счёт пункта 10 исключает требования по лицензии на торговлю электроэнергией <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Вы можете подзаряжать свой электромобиль в кредит (до 5000 грн). <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Все устройства имеют сертификат соответствия (Сертифікат відповідності, № UA1.096.0038414-16 от 02.11.2016. Выдан ОС “Метрологія” ННЦ “Інститут метрології”, 61002, м. Харків, вул. Мироносинська, 42. Свідоцтво про призначення № UA.P.096 від 01.03.2012 р.) Клиент может, будучи в пути, самостоятельно заранее забронировать себе порт на необходимой зарядной станции. В таком случае, при бронировании места через онлайн-сервис, считается отдельно время зарядки, а также время аренды паркоместа. Но, таким образом, водитель заранее может видеть, сколько портов занято и быть уверенным в том, что по его приезду он сможет подзарядить свой электромобиль. Водители могут сами отслеживать и контролировать все действия, связанные с зарядкой своего транспорта, при этом даже не находясь в непосредственной близости от электромобиля. Это новый, уникальный сервис, доступный только на зарядках “АвтоЭнтерпрайз” для максимального комфорта своих клиентов. 0

