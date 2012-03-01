Уникальные зарядные станции для вашего авто

Компания АвтоЭнтерпрайз начала установку уникальных зарядных станций, аналогов которых нет в Украине. Все владельцы электрокаров уже сегодня могут ощутить на себе удобство данных зарядок. Это сертифицированные устройства, быстро и просто подзаряжающие электромобиль.

В чем преимущества зарядок “АвтоЭнтерпрайз”?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Благодаря высокой мощности (30 кВт), трёхпортовая установка может одновременно подзаряжать 3 автомобиля.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Содержит софт и хард способный идентифицировать VIN код электромобилей и, таким образом, провести авторизацию (единственные зарядные станции после Tesla).

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Содержит интерфейс для онлайн просмотра состояния заряда Электромобилей.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Полная онлайн авторизация через вэб сайт. Для возможности использования зарядных станций, необходимо зарегистрировать свой электромобиль по специальной форме на сайте charge.autoenterprise.com.ua



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В личном кабинете Вы можете посмотреть свой текущий баланс, а также историю движения средств. В случае низкого баланса, его можно пополнить через личную банковскую карту.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Авторизация через карту MIFARE (бесконтактные пластиковые смарт-карты).

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Онлайн управление автомобилями и процессом зарядки



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<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Полностью может обновляется с сервера данные во всех станциях и при этом не останавливая текущие процессы зарядки.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Полная самодиагностика и диагностика Электромобилей.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Сообщение отсылаемое инженерам и сервисникам с кодом описанием и методом устранения.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Сообщение владельцу о состоянии заряда на 80%,90%,95% и 100% а также время до окончания заряда.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Есть возможность бронирования места заранее при помощи мобильного приложения. При помощи него можно отслеживать рабочие станции и свободные порты.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Онлайн выставление тарифов за 1 кВт и за 1 минуту зарядки. (Собственником)

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->За счёт пункта 10 исключает требования по лицензии на торговлю электроэнергией

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Вы можете подзаряжать свой электромобиль в кредит (до 5000 грн).

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Все устройства имеют сертификат соответствия (Сертифікат відповідності, № UA1.096.0038414-16 от 02.11.2016. Выдан ОС “Метрологія” ННЦ “Інститут метрології”, 61002, м. Харків, вул. Мироносинська, 42. Свідоцтво про призначення № UA.P.096 від 01.03.2012 р.)

Клиент может, будучи в пути, самостоятельно заранее забронировать себе порт на необходимой зарядной станции. В таком случае, при бронировании места через онлайн-сервис, считается отдельно время зарядки, а также время аренды паркоместа. Но, таким образом, водитель заранее может видеть, сколько портов занято и быть уверенным в том, что по его приезду он сможет подзарядить свой электромобиль.

Водители могут сами отслеживать и контролировать все действия, связанные с зарядкой своего транспорта, при этом даже не находясь в непосредственной близости от электромобиля. Это новый, уникальный сервис, доступный только на зарядках “АвтоЭнтерпрайз” для максимального комфорта своих клиентов.