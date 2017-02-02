Внимание!

Уже 1 февраля в 12.00 начинается Аукцион Энтерпрайз. Приходите по адресу ул. Окружная дорога 4а, ТРЦ «Караван» и поборитесь за машину вашей мечты.







Если вы задумываетесь о покупке автомобиля, но боитесь больших трат или думаете, что это занимает много времени, приходите на наш аукцион и вы убедитесь что это не так.



Особенности аукциона

Любой желающий продать свою машину выставляет ее на аукцион, а независимые эксперты дают объективную оценку автомобилю и составляют лист осмотра, где указываются все повреждения машины и ее техническое состояние. Вы можете предложить любую цену за автомобиль или перебить уже предложенную ставку.

Такая система торгов позволяет вам самостоятельно решать какую сумму вы готовы предложить за желаемый автомобиль. Аукционы позволяют покупать автомобили по самым низким ценам благодаря тому, что вы приобретаете автомобиль напрямую у продавца, не переплачивая посредникам.



После приобретения автомобиля вам будет предложена юридическая поддержка. Это позволит вам и продавцу машины сотрудничать с квалифицированным нотариусом, который оформит сделку.



Аукцион онлайн

Если по каким-либо причинам вы не можете присутствовать на аукционе 1 февраля, не переживайте – специально для вас наш аукцион работает также и в режиме онлайн. Вы можете следить за нашим сайтом, где будет обновляться вся информация о ставках и предлагать свою цену за выбранный автомобиль.



Уже сейчас на нашем сайте вы можете ознакомиться со всеми лотами. Чтобы найти интересующую машину, воспользуйтесь фильтрами на сайте, которые помогут отсортировать машины по нужному критерию. Также вы увидите цену, за которую можно приобрести машину прямо сейчас, не дожидаясь аукциона. 1 февраля на странице каждой машины вы будете видеть все сделанные ставки.



Условия участия в аукционе:

1. Возраст всех участников от 18 лет

2. Наличие документов, удостоверяющих личность и возраст

3. Внесение депозита, который является гарантией вашей платежеспособности

4. Предварительное ознакомление с правилами оплаты лота и их соблюдение.