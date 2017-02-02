Определены имена полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2017»

Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал. С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Гурт Кузьми Скрябіна «Singing pants»

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

СКАЙ

Monochromea

и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.

Как отмечает Константин Меладзе, отбор участников этого года оказался интересным, насыщенным и очень сложным.

«В прошлом году нами была задана высокая планка, опускать которую нельзя. Мы выбирали артистов, ориентируясь не только на качество их музыки, свежий и перспективный материал, но и на разнообразие стилей, звучание и даже эпатажность, ведь Национальный отбор должен представлять всю палитру современной украинской музыки. За 4,5 месяца невероятного ажиотажа со стороны артистов и среди огромного количества заявок нам удалось отобрать очень интересных исполнителей, уровень которых, возможно, даже превосходит прошлогодних полуфиналистов. Среди них, безусловно, есть очень именитые музыканты, а есть те, для кого это первый шаг на пути к известности. Поэтому у нас самые оптимистичные ожидания от прямых эфиров. Лично мне уже не терпится увидеть, как участников воспримет публика», — комментирует Меладзе.

Исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Виктория Романова отметила:

«В этом году Киев принимает «Евровидение», и внимание всего мира направлено именно на нас. Поэтому, кроме проведения на высоком уровне международного песенного конкурса, мы должны быть достойно представлены также и музыкально. В 2016-м Национальный отбор, который был проведен СТБ и UΛ:Перший, принес Украине победу. Сейчас украинских зрителей также ждет нацотбор высокого уровня, по результатам которого мы выберем лучшего артиста и самое яркое, запоминающееся шоу».

Напомним, впервые у украинцев появилась возможность стать участником грандиозного события и лично присутствовать в зале Национального отбора во время выступления конкурсантов.

Съемки пройдут в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.