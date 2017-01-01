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Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях

Вчера, 07:55 | Комментарии(0) | Просмотров 22

Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях. Nissan Leaf снова показал себя в лучшем свете и доказал, что электромобили ничуть не уступают обычным автомобилям в скорости и преодолении препятствий на заснеженных трассах.

 

Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях

Прошел первый этап соревнований трофея FAU по ралли на серийных автомобилях 2017 “Завірюха”. За главный призовой фонд соревновались 47 участников со всех уголков Украины, а также гости из Болгарии и Польши.

 

Гонки состоялись 21-22 января в Днепропетровской области. Участники прошли трек длиной в 45 км с заснеженным покрытием на серийных автомобилях.

 

Команда “АвтоЭнтерпрайз” - Винник Ростислав и Бондаренко Сергей на перевоплощенном Nissan Leaf прошли трассу с результатом 12:00-12:15  и 12:30-12:45, взяв почетное второе место.

 

Ежегодно Украинская Федерация Автомобилистов (ФАУ) проводит ряд  соревнований в разных категориях. Команда “АвтоЭнтерпрайз” с первым пилотом Ростиславом Винником регулярно выступает в различных видах гонок и каждый раз показывает превосходные результаты.

 

Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях

Ростислав Винник не только показательный пилот, но и отличный техник. На специализированном СТО “Ампера Моторз” для электромобилей он сам модернизировал электромобиль для участия в гонках, так сказать сделал автомобиль под себя.

 

Это очередная победа в коллекции команды и далеко не последняя. 2017 год начался с отличных результатов, и мы ждём новых достижений в трофейную копилку “АвтоЭнтерпрайз”.

 

 

Второй этап Национальной серии Ралли “Умань” состоится 9 июня 2017 года в Черкасской области. Всего планируется 12 этапов серии в этом году. Ещё целый год для того, чтобы показать, на что способны команды! 



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