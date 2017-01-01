ЗНО: творчі шляхи підготовки до складання тесутвання

Січень - місяць зимових свят, після яких для кожного абітурієнта починається особливо важливий період: реєстрація та активна підготовка до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Запроваджене у 2006 році ЗНО - система тестування, спрямована на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до ВНЗ.





Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 10 до 31 січня цього року. Справжнє випробовування чекає абітурієнтів на основній сесії ЗНО , яка цього року буде проводитися з 23 травня по 16 червня, а також на додатковій сесії з 3 по 12 липня (до неї допускаються усі, хто через певні обставини не зміг скласти іспит на основній сесії). Тож , як кажуть, готуй сани з літа, а до ЗНО готуйся протягом року. Саме від наполегливої підготовки до тестування буде залежати можливість стати студентом у цьому році.

Одинадцятикласники складають тести з української мови та літератури, які є обов’язковими для усіх. Звісно, опанувати великий обсяг літератури з датами, авторами,героями та навіть напам’ять вивчених рядків з віршів іноді не зовсім легка справа.

До речі, на допомогу усім, хто готується до тестів, є творчий шлях опанування українською літературою. Молодий юнак Володимир Шипко два роки тому під час підготовки до складання ЗНО вперше написав альбом «ЗНО: Заспівай Нашу Освіту» на слова віршів українських авторів, які винесені на обов’язкове вивчення для складання тестування. Дійсно, школярі іноді стикаються з тим, що матеріал важко вивчити напам’ять, але , як відзначають ті, хто вже здавав ЗНО минулого року, значно легше запам’ятовувати вірші, коли вони прослухали декілька разів пісні Володимира.

Поєднуючи кращі надбання української поезії з новітніми поглядами, мелодіями та власним творчим баченням сучасної української музики, Вова Шипко записав 9 пісень на вірші видатних українських авторів, які можна прослухати у соціальних мережах Володимира або в itunes - https://vk.com/shipko_official?w=wall239308130_623

Мета Володимира не лише привернути увагу до одних з найкращих творів українських авторів, але й підняти рівень популярності української літератури серед молоді, сприяти кращому засвоєнню віршів школярами завдяки новому формату матеріала. Автор альбому прагне, аби кожен артист в Україні підтримав ідею та записав пісню на вірші українських авторів.

Не слід боятися складання зовнішньго незалежного оцінювання, варто приділити час на підготовку та підходити до навчального процесу креативно та творчо, використовуючи різні медіа-матеіали для запам’ятовування.