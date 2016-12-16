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Эко Такси - безопасное такси для родителей и детей

16-12-2016, 21:30 | Комментарии(0) | Просмотров 272

     Каждая мамочка больше всего заботится о безопасности своего малыша. Идеальным вариантом является личный автомобиль, но не каждая семья имеет 2 машины. Общественный транспорт – не самое комфортное место для малыша, для которого поездка в переполненных маршрутках может стать настоящим стрессом. Именно поэтому так важно обеспечить максимальное удобство передвижения мамы и ребёнка.

Эко Такси - безопасное такси для родителей и детей


     Всё больше молодых родителей отдают предпочтение такси, потому что это комфортно, быстро и, самое главное – безопасно. Такси доставит в любую точку города, подвезёт покупки с магазина и приедет ровно в срок.

      Эко Такси – это совершенно новая служба, которая работает на электромобилях. Это больше, чем просто такси. Благодаря электрическому двигателю, мамы могут быть уверены в том, что малыш дышит чистым воздухом.

 

     В автопарке службы насчитывается больше 50 электромобилей Nissan Leaf, который признан самым безопасным автомобилем в мире в серии EV по версии  Euro NCAP. С Эко Такси мама и малыш будут в безопасности.



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