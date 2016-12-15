Выставка-продажа «ЮВЕЛИР Престиж» 09-12 февраля 2017 г.



Выставка-продажа «ЮВЕЛИР Престиж» приглашает всех с 9 по 12 февраля 2017г. окунуться в мир красоты, изыска, блеска!

Вы мечтаете стать счастливым обладателем эксклюзивного ювелирного изделия? Сделать подарок любимому человеку? Не тратте свое время зря, тем более, в канун праздников «Дня Святого Валентина» и «8 Марта»! Выставка «ЮВЕЛИР Престиж» - место, где вы сможете найти все, чтобы признаться в любви! А так же Вы сможете принять участие в розыгрыше Сертификата на проведение незабываемого УИК-ЭНДа от Романтического партнера выставки Отеля «Виктория»!

Харьковчане и гости города, приходите! Вас ждет огромный выбор украшений из серебра, золота с драгоценными и полудрагоценными камнями, бижутерии и аксессуаров на любой вкус и кошелек (по ценам от производителя). Вы сможете выгодно обменять свои старые изделия на изысканные новинки нового сезона, а также воспользоваться шансом получить специальные подарки, скидки, акции, посетите бесплатные увлекательные мастер-классы и интереснейшие семинары об истории развития ювелирной отрасли и многое другое!

Только на выставке «ЮВЕЛИР Престиж» Вы найдете океан украшений и море скидок!

Дата проведения: 09-12 февраля 2017 года.

Место проведения: Харьковский Дворец Спорта.

Для получения бесплатного пригласительного перейдите по ссылке: http://www.kcci.kharkov.ua/ru/yuvelir-prestij.html