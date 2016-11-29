Ди Каприо за защиту окружающей среды!

Всемирно известный голливудский актёр и общественный деятель, Леонардо Ди Каприо неравнодушен к защите окружающей среды и неоднократно выступал с различными акциями, посвященными различным вопросам ресурсоиспользования. В 1998 году он организовал свой фонд, посвященный защите последних сохранившихся нетронутых уголков Земли и выработке решений, которые направлены на достижение более гармоничных взаимоотношений человечества и природы.







Публичные компании, реализации медийных проектов, актёр смог привлечь внимание в поддержку действий по защите биоразнообразия, рациональному использованию морских и лесных природных ресурсов, а также проблемам изменения климата.

Ди Каприо со своим фондом поддерживает несколько десятков проектов по всему миру, которые помогают сохранению уязвимых экосистем во всех уголках мира.

Также актёр является членом советов директоров ряда организаций по защите окружающей среды: Всемирный фонд дикой природы, Совет по охране природных ресурсов, Международный фонд защиты животных и проект «Чистые моря и океаны 5». Кроме того, он является советником проекта «Решения» — организации, занимающейся расширением масштабов использования чистых, возобновляемых источников энергии.

За свою активную позицию в защиту природы Лео был удостоен премии Клинтона «Гражданин мира» (Global Citizen Award) в 2014 году. Данной премией награждаются выдающиеся деятели, чьи достижения способствовали развитию международного сообщества, укреплению толерантности и сохранению мира.

Основная сфера деятельности Леонардо Ди Каприо – борьба с изменением климата на планете, к которым привела работа человека – вырубка лесов, добыча природных ископаемых, неконтролируемый вылов животных и загрязнение водоёмов.

Благодаря активной социальной позиции можно достичь значительных результатов. Именно поэтому большая роль относительно будущего нашей планеты принадлежит не только простым людям, но и деятелям культуры, искусства, политики, бизнесменам. Объединив силы, человечество сможет сохранить планету для наших потомков.

Существует множество разных методов сохранения окружающей среды, одним из которых является популяризация электромобилей. Автотранспорт, работающий на электроэнергии, является толерантным по отношению окружающей среде, потому как не выбрасывает в воздух ядовитых газов, представляющих смесь различных канцерогенных в-в и тяжелых металлов.

Компания «АвтоЭнтерпрайз» во главе с её основателем, Дмитрием Анатолиевичем Никоновым первая, кто начал популяризацию электрокаров на территории Украины. Всего за 2 года на дорогах страны появилось более 2000 электрокаров. Это говорит о том, что население готово принять «чистое» будущее и перейти на экологичный транспорт.