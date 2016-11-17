Экокар для современных женщин

В современном мире ритм жизни как никогда высок, и всё больше женщин пересаживаются на автомобили, не представляя себя без них. Комфорт передвижения в черте города и безопасность - главные показатели, которые интересуют представителей прекрасного пола.







Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество различных моделей автомобилей, но какой вариант является оптимальным для деловых женщин и молодых мам? Дмитрий Никонов - генеральный директор "АвтоЭнтерпрайз" отвечает на вопросы о лучшем автомобиле для современных женщин.

Дмитрий, как Вы считаете, необходим ли женщинам автомобиль?

Сегодня женщины выполняют множество задач, на их плечах работа, дети, покупки и множество других дел. Им необходимо везде успевать, поэтому автомобиль - неотъмелимый помощник.

Автомобиль помогает женщинам не только быть более уверенными в себе, но также быть более независимыми.

Какой автомобиль подходит для современных женщин?

Женщины живут в условиях многофункциональности, поэтому и автомобиль им нужен подходящий для разнообразных задач. Это должен быть такой автомобиль, который смог бы в себе совмещать такие черты как презентабельность, удобство в эксплуатации, комфорт и безопасность.

Необходимо также учитывать также аспект экономии. С каждым днём цены на топливо возрастают, поэтому всё больший спрос приобретают электромобили. Появившись в Украине всего 2 года назад, они успели завоевать признание среди водителей. Самым популярным среди электрокаров является Nissan Leaf. Это удобный, безопасный и быстрый электрокар. Благодаря самой крупной сети электрозарядных станций "АвтоЭнтерпрайз", владельцы электромобилей могут не переживать о том, что не смогут вовремя подзарядиться.

Помимо этого, мы предлагаем самые низкие цены на Nissan Leaf в Украине, от 9 999 $.

Почему среди всех электрокаров именно Nissan Leaf лучше всего подойдёт молодым мамам?

- В первую очередь, это надёжность. Когда в машине находится маленький ребёнок, его безопасность должна быть на первом плане. Батарея располагается внизу под передними сидениями, что является очень продуманным ходом от производителей: таким образом, они значительно повысили устойчивость электромобиля

- Практичность. Небольшие размеры позволяют без проблем маневрировать в городских условиях, а внутри вместительного салона без проблем сможет разместиться вся семья

- Отсутствие выбросов СО2. Каждая мама хочет, чтоб её ребёнок рос здоровым. Благодаря электрическому двигателю отсутствуют выбросы вредных для организма выхлопных газов. Таким образом, вы обеспечиваете своим детям чистый воздух

- Большой объём батареи. Запаса аккумулятора хватает до 228 км. Поэтому мамы могут не беспокоиться о том, что им не хватит заряда для всех своих дел.

Всё это указывает на то, что Nissan Leaf это именно тот электрокар, который идеально подойдёт для современных женщин и, в том числе, для мам.

Какие преимущества покупки Nissan Leaf?

Как ведёт себя Nissan Leaf в экстремальных погодных условиях?

Благодаря широкому рабочему температурному диапазону Leaf прекрасно себя чувствует и в сильные холода, которые продолжаются у нас на протяжении нескольких месяцев. Что касается дождливой погоды, машина обезопасена от попадания влаги во внутрь движущих частей, что полностью исключает возможность удара током.

Таким образом, каждая женщина, будь она домохозяйкой, активной мамой или бизнес леди сможет по достоинству оценить все преимущества самого популярного электрокара.

Основатель компании "АвтоЭнтерпрайз", Дмитрий Анатолиевич Никонов