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состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017

17-11-2016, 18:13 | Комментарии(0) | Просмотров 1369

«Только один день

В одном месте

Всё, о чём ты мечтала»

 

 

состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017


 

25 февраля 2017 года в Kharkiv Palace Premier Hotel состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017.

 

Свадебное агентство Анны Буслаевой уже четвёртый год подряд собирает лучших представителей свадебной индустрии в одном месте и даёт им возможность профессионально презентовать свои  товары и услуги на самой современной площадке Харькова.

 

Wedding 2017 – это лучшие компании, приятные скидкиfashion – показы, свадебный шоппинг, важные рекомендации и многое другое…

 

На выставке вы узнаете:

- что предлагает свадебная индустрия сегодня, актуальные тренды и смелые решения; 

- какие товары и услуги необходимы на свадьбе;

- как сделать свадьбу уникальной, не похожей на остальные;

- какой образ выбирают современные невесты.

 

Начало в 10:00, вход бесплатный!

Телефоны для справок 0638954024, 0509239839, 0969889220. Группа Wedding 2017 в ВК: https://vk.com/weddingexhibition2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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