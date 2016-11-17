«Только один день

В одном месте

Всё, о чём ты мечтала»







25 февраля 2017 года в Kharkiv Palace Premier Hotel состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017.

Свадебное агентство Анны Буслаевой уже четвёртый год подряд собирает лучших представителей свадебной индустрии в одном месте и даёт им возможность профессионально презентовать свои товары и услуги на самой современной площадке Харькова.

Wedding 2017 – это лучшие компании, приятные скидки, fashion – показы, свадебный шоппинг, важные рекомендации и многое другое…

На выставке вы узнаете:

- что предлагает свадебная индустрия сегодня, актуальные тренды и смелые решения;

- какие товары и услуги необходимы на свадьбе;

- как сделать свадьбу уникальной, не похожей на остальные;

- какой образ выбирают современные невесты.

Начало в 10:00, вход бесплатный!

Телефоны для справок 0638954024, 0509239839, 0969889220. Группа Wedding 2017 в ВК: https://vk.com/weddingexhibition2017