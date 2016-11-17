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состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017
17-11-2016, 18:13 | Комментарии(0) | Просмотров 1369
«Только один день
В одном месте
Всё, о чём ты мечтала»
25 февраля 2017 года в Kharkiv Palace Premier Hotel состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017.
Свадебное агентство Анны Буслаевой уже четвёртый год подряд собирает лучших представителей свадебной индустрии в одном месте и даёт им возможность профессионально презентовать свои товары и услуги на самой современной площадке Харькова.
Wedding 2017 – это лучшие компании, приятные скидки, fashion – показы, свадебный шоппинг, важные рекомендации и многое другое…
На выставке вы узнаете:
- что предлагает свадебная индустрия сегодня, актуальные тренды и смелые решения;
- какие товары и услуги необходимы на свадьбе;
- как сделать свадьбу уникальной, не похожей на остальные;
- какой образ выбирают современные невесты.
Начало в 10:00, вход бесплатный!
Телефоны для справок 0638954024, 0509239839, 0969889220. Группа Wedding 2017 в ВК: https://vk.com/weddingexhibition2017
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