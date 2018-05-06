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Start Fashion 2018 представил молодых дизайнеров одежды всей Украине

6-05-2018, 18:30 | Комментарии(0) | Просмотров 2065

29 марта в Харьковской Школе Архитектуры состоялся финал II Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды Start Fashion 2018.

«Start Fashion это социальный проект, который призван выявить креативных, ярких, интересных дизайнеров со всей Украины. Это площадка для развития молодых дизайнеров, возможность выйти на всеукраинский и международный уровень», Виктория Грецкая-Миргородская, инициатор проекта Kharkiv Fashion, председатель жюри Start Fashion, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

В первом этапе Конкурса приняли участие 86 конкурсантов из 9 регионов Украины: Харьковская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Закарпатская, Херсонская и Львовская области.

На финальном показе, 29 марта, 25 участников презентовали перед экспертами fashion-индустрии самые смелые и актуальные идеи в дизайне одежды.

В звездный состав жюри Start Fashion 2018 вошли: Татьяна Изовит, Александра Какурина, Голда Виноградская, Виктория Грецкая-Миргородская, Александр Бевзюк, Наталья Лукьянец, Наталья Меркулова, Константин Пономарёв, Александр Мельниченко, Андрей Иваськив, Яна Чернявская, Константин Леонтьев и Анна Фурман.

Обладателем Гран-при II Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды Start Fashion 2018 стала Виктория Маслий с коллекцией "Різдвяні чари". Start Fashion 2018 представил молодых дизайнеров одежды всей Украине
Виктория представит свою коллекцию в финале Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» уже летом этого года.

Победителя Гран-при Конкурса пригласили к участию в Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна.

«Kharkiv Fashion Cluster предоставляет молодому дизайнеру возможность сотрудничества с крупными производителями, участие во всех программах Кластера и развитие в профессиональном сообществе», — отметил Олег Егоров, исполнительный директор Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

Победители номинаций Start Fashion 2018:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Semicouture коллекция "Всесвіт" (Анастасия Крилас);

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->National Style коллекция "Там де збуваються мрії" (Катерина Яворская);

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Street Fashion коллекция "І стіни теж мають очі"(Катерина Андрущенко);

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Avangard Fashion коллекция "In form space" (Мария Кулиева, Катерина Гелла, Лидия Литвинюк, Яна Марковская, Алина Престинская);

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Luxury коллекция "Коллекция вечерних платьев от брендаTendens" (Екатерина Чепак);

<!--[if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Kharkiv City Style коллекция "Харків через калейдоскоп" (Вера Шелест-Виноградная);

<!--[if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Эскизный конкурс коллекция "Різдвяні чари" (Виктория Маслий).

 

«Start Fashion организован в рамках проекта Kharkiv Fashion Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, при поддержке Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, Харьковской государственной академии дизайна и искусств и Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.
Генеральный партнёр Kharkiv Fashion Mercedes-Benz ЧАО "ХАРЬКОВ-АВТО".»

Пресс-служба Start Fashion, Оксана Шубина



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