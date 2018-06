Партнеры

















Tweet Fashion » О моде Start Fashion 2018 представил молодых дизайнеров одежды всей Украине 6-05-2018, 18:30 | Комментарии(0) | Просмотров 2065 29 марта в Харьковской Школе Архитектуры состоялся финал II Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды Start Fashion 2018. «Start Fashion — это социальный проект, который призван выявить креативных, ярких, интересных дизайнеров со всей Украины. Это площадка для развития молодых дизайнеров, возможность выйти на всеукраинский и международный уровень», — Виктория Грецкая-Миргородская, инициатор проекта Kharkiv Fashion, председатель жюри Start Fashion, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета. В первом этапе Конкурса приняли участие 86 конкурсантов из 9 регионов Украины: Харьковская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Закарпатская, Херсонская и Львовская области. На финальном показе, 29 марта, 25 участников презентовали перед экспертами fashion-индустрии самые смелые и актуальные идеи в дизайне одежды. В звездный состав жюри Start Fashion 2018 вошли: Татьяна Изовит, Александра Какурина, Голда Виноградская, Виктория Грецкая-Миргородская, Александр Бевзюк, Наталья Лукьянец, Наталья Меркулова, Константин Пономарёв, Александр Мельниченко, Андрей Иваськив, Яна Чернявская, Константин Леонтьев и Анна Фурман. Обладателем Гран-при II Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды Start Fashion 2018 стала Виктория Маслий с коллекцией "Різдвяні чари".

Виктория представит свою коллекцию в финале Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» уже летом этого года. Победителя Гран-при Конкурса пригласили к участию в Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна. «Kharkiv Fashion Cluster предоставляет молодому дизайнеру возможность сотрудничества с крупными производителями, участие во всех программах Кластера и развитие в профессиональном сообществе», — отметил Олег Егоров, исполнительный директор Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна. Победители номинаций Start Fashion 2018: <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Semicouture — коллекция "Всесвіт" (Анастасия Крилас); <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->National Style — коллекция "Там де збуваються мрії" (Катерина Яворская); <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Street Fashion — коллекция "І стіни теж мають очі"(Катерина Андрущенко); <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Avangard Fashion — коллекция "In form space" (Мария Кулиева, Катерина Гелла, Лидия Литвинюк, Яна Марковская, Алина Престинская); <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Luxury — коллекция "Коллекция вечерних платьев от брендаTendens" (Екатерина Чепак); <!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Kharkiv City Style — коллекция "Харків через калейдоскоп" (Вера Шелест-Виноградная); <!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Эскизный конкурс — коллекция "Різдвяні чари" (Виктория Маслий). «Start Fashion организован в рамках проекта Kharkiv Fashion Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, при поддержке Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, Харьковской государственной академии дизайна и искусств и Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

Генеральный партнёр Kharkiv Fashion — Mercedes-Benz ЧАО "ХАРЬКОВ-АВТО".» Пресс-служба Start Fashion, Оксана Шубина 0

