Ведущей нового сезона Kharkiv Fashion выступит Катерина Осадчая





С 29 по 31 марта в Харькове состоится фестиваль моды и дизайна Kharkiv Fashion.

Локация: «Харьковская Школа Архитектуры», ул. Конторская, 5.

«Миссия Kharkiv Fashion — показать стране и миру производственную мощь харьковской дизайн-школы, помочь молодым талантам преодолеть барьеры, создать восточно-украинскую торговую площадку для дизайнеров и производителей региона,» — Виктория Грецкая-Миргородская, инициатор проекта Kharkiv Fashion, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

Особенности Kharkiv Fashion 2018

«Світське життя»

Ведущей мероприятия выступит обворожительная Катерина Осадчая — ведущая телепроекта «Світське життя» от «1+1». В рамках фестиваля Kharkiv Fashion также пройдёт съёмка программы телеканала.

Start Fashion

Конкурс молодых дизайнеров Start Fashion объединяет в Харькове творческую молодежь Украины, даёт возможность молодым талантам представить свои работы перед экспертами fashion-индустрии и выйти в мир большой моды.

Fashion Show

Kharkiv Fashion Show — показы коллекций украинских дизайнеров и торговых марок. Весенний Kharkiv Fashion представит гостям главные тренды нового сезона и даст стимул к развитию fashion-индустрии региона.

Design Market

На дизайн-маркете, проходящем в рамках мероприятия, гости получат уникальную возможность приобрести новые коллекции отечественных и зарубежных производителей по специальным ценам.

Business Education

На семинарах, образовательных и практических мероприятиях, организованных совместно с харьковским кластером дизайна и легкой промышленности, участники узнают о методах расширения рынков сбыта, увеличении продаж, а также возможностях вывода продукции на украинский и мировой рынок.

Продолжение и развитие культурных традиций

Ещё в конце ХIХ века, почётный гражданин Харькова, купец и меценат Фёдор Енуровский открыл двери своего дома по улице Конторская,5 высокому искусству. Спектакли, концерты, балы и благотворительные вечера — этот особняк был колыбелью гармонии и красоты дореволюционного Харькова.

Kharkiv Fashion соберет под крышей легендарного особняка лучших представителей современной харьковской и украинской fashion-индустрии — всех, кто ценит индивидуальность, нестандартность, креативность и широту мышления.

«Проект Kharkiv Fashion возник в 2017 году с целью укрепить имидж Харькова, как столицы украинского дизайна, раскрыть его креативный потенциал, уникальный опыт и возможности сферы лёгкой промышленности.

Kharkiv Fashion организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса».

Узнать о возможностях участия и партнёрства:

Контактное лицо: Елена Старченко

‎+38(050)343-84-83;

‎+38(057)725-30-91.

e-mail: st3438483@gmail.com

Координатор по работе со СМИ: Оксана Шубина

+38(050)178-05-53

e-mail: kharkivfashion.press@gmail.com