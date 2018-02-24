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Ведущей нового сезона Kharkiv Fashion выступит Катерина Осадчая
24-02-2018, 15:02 | Комментарии(0) | Просмотров 2177
С 29 по 31 марта в Харькове состоится фестиваль моды и дизайна Kharkiv Fashion.
Локация: «Харьковская Школа Архитектуры», ул. Конторская, 5.
«Миссия Kharkiv Fashion — показать стране и миру производственную мощь харьковской дизайн-школы, помочь молодым талантам преодолеть барьеры, создать восточно-украинскую торговую площадку для дизайнеров и производителей региона,» — Виктория Грецкая-Миргородская, инициатор проекта Kharkiv Fashion, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.
Особенности Kharkiv Fashion 2018
«Світське життя»
Ведущей мероприятия выступит обворожительная Катерина Осадчая — ведущая телепроекта «Світське життя» от «1+1». В рамках фестиваля Kharkiv Fashion также пройдёт съёмка программы телеканала.
Start Fashion
Конкурс молодых дизайнеров Start Fashion объединяет в Харькове творческую молодежь Украины, даёт возможность молодым талантам представить свои работы перед экспертами fashion-индустрии и выйти в мир большой моды.
Fashion Show
Kharkiv Fashion Show — показы коллекций украинских дизайнеров и торговых марок. Весенний Kharkiv Fashion представит гостям главные тренды нового сезона и даст стимул к развитию fashion-индустрии региона.
Design Market
На дизайн-маркете, проходящем в рамках мероприятия, гости получат уникальную возможность приобрести новые коллекции отечественных и зарубежных производителей по специальным ценам.
Business Education
На семинарах, образовательных и практических мероприятиях, организованных совместно с харьковским кластером дизайна и легкой промышленности, участники узнают о методах расширения рынков сбыта, увеличении продаж, а также возможностях вывода продукции на украинский и мировой рынок.
Продолжение и развитие культурных традиций
Ещё в конце ХIХ века, почётный гражданин Харькова, купец и меценат Фёдор Енуровский открыл двери своего дома по улице Конторская,5 высокому искусству. Спектакли, концерты, балы и благотворительные вечера — этот особняк был колыбелью гармонии и красоты дореволюционного Харькова.
Kharkiv Fashion соберет под крышей легендарного особняка лучших представителей современной харьковской и украинской fashion-индустрии — всех, кто ценит индивидуальность, нестандартность, креативность и широту мышления.
«Проект Kharkiv Fashion возник в 2017 году с целью укрепить имидж Харькова, как столицы украинского дизайна, раскрыть его креативный потенциал, уникальный опыт и возможности сферы лёгкой промышленности.
Kharkiv Fashion организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса».
Узнать о возможностях участия и партнёрства:
Контактное лицо: Елена Старченко
Координатор по работе со СМИ: Оксана Шубина
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