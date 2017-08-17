ЛЕТО НАВСЕГДА Купальники Chantelle для отдыха, который длится круглый год

Счастливые часов не наблюдают. И с любимым сезоном не прощаются никогда. Именно такой – наслаждающейся жизнью и не следящей за сменой календарных дат – видит женщину команда Chantelle. Купальники из коллекции французского бренда посвящены представительницам прекрасной половины человечества, которые знают: с правильно подобранным бикини лето остается в памяти всегда!





За предвкушение бесконечного удовольствия отвечают высококачественные материалы и эксклюзивные патенты. Технологии Lycra и Extra Life позволили создать купальники, которые не выгорают на солнце и не меркнут после длительного контакта с соленой водой. Да и в вопросах фиттинга бренд остается верен себе: модели идеально садятся по фигуре, поддерживая женские формы и создавая соблазнительный силуэт.

Mahana, Gaia, Tulum и Bahamas – тропические названия линий говорят сами за себя. Если выбор маршрута еще стоит на повестке дня, купальники Bahamas лишают сомнений. Острова Карибского бассейна непременно нужно порадовать присутствием, облачившись в модели из одноименной линии Chantelle. Абстрактные узоры и пестрые краски погружают в чувство непрекращающейся феерии. Купальники Mahana с узорами листьев стрелиций – как навигатор по джунглям: самая необходимая на отдыхе вещь. Лиф с чашками пуш-ап и брифы, нежно облегающие бедра, формируют фигуру прекраснее любых достопримечательностей. Принт невиданных растений на бикини Gaia – еще одна живописная картина, которую хочется лицезреть. Монокини и раздельные модели линии вдохновляют расслабиться и предаться пляжным забавам. Царица фауны и флоры: женщина в купальнике Tulum. Приятный телу быстросохнущий материал выполнен в эстетике камуфляж и напоминает кожу рептилии.

Могут меняться даты, но не сезон, полный чувства собственного превосходства. Озорное и беззаботное: самое лучшее лето навсегда останется в сердцах женщин в купальниках Chantelle!