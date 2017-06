Партнеры

















Удивить потенциалом и презентовать возможности - в Харькове состоялся KharkivFashion 14-05-2017

KharkivFashion стартовал с пресс-конференции. Общение с прессой длилось около часа. Говорили о смыслах KharkivFashion, о потенциале Харьковской школы дизайна, о том, почему Ukrainian Fashion Week поддержал этот проект, об итогах Конкурса молодых дизайнеров StartFashion и о кластерном принципе и его преимуществах для развития индустрии. Спикерами пресс-конференции стали: - Виктория Грецкая-Миргородская, инициатор проекта, начальник Управления инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета «Я всё чаще выбираю для себя одежду украинских дизайнеров. Сегодня на мне прекрасное платье от дизайнера Валерии Немушенко, деловой наряд для бизнес-форума, который состоится завтра – это микс производителя ТМ «Журавель» и бренда Андре Тан. И я глубоко убеждена, что Стратегия развития города Харькова до 2020 года, которую мы создали и которой следуем, начиная с этого года – эта Стратегия успешного развития наших уникальностей. Харьковская школа дизайна была и остается одной из самых сильных и самобытных в Украине. Развитие ее потенциала – одна из первоочередных задач в направлении усиления динамики социально-экономического развития города. 28 и 29 апреля в Харькове при официальной поддержке Ukrainian Fashion Week состоится главное модное событие региона – KharkivFashion, направленное на то, чтобы дать новую жизнь мощному дизайнерскому и производственному потенциалу Харькова. Амбициозная идея создания KharkivFashionCluster – Харьковского кластера модной индустрии и легкой промышленности – позволит индустрии сделать мощный рывок вперед» - Ирина Данилевская, глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week «Харьков всегда имел лучшую в Украине школу промышленного дизайна. Сегодня можно уверенно говорить о том, что Харьков готов стать лучшим и в сфере дизайна одежды. Важно, что организаторы мероприятия сразу взялись за решение непростых задач, однако верю, что у Харькова получится не только презентовать дизайнерский и производственный потенциал в зоне показов, но и познакомить харьковчан с харьковскими и украинскими дизайнерами в локации Дизайн-маркета. Важно, чтобы харьковчане полюбили своих дизайнеров, чтобы модно было носить «своего дизайнера», чтобы харьковчане ценили рожденную в Харькове одежду за качество и креативность. Только «начиная с себя», Харьков формирует высокий авторитет своих дизайнеров в Украине и во всем мире». - Андре Тан, известный украинский дизайнер «KharkivFashion это такой молодёжный креатив с фундаментальным производством» - Александра Какурина, руководитель Департамента по работе с дизайнерами Ukrainian Fashion Week «Финалисты конкурса молодых дизайнеров StartFashion превратили финал конкурса в праздник дизайна. А коллекции из номинации upcycling – это уникальный тренд, в котором Харьков проявил себя неожиданно, но оправданно и по-хорошему дерзко» - Голда Виноградская, украинский дизайнер, советник Министра образования и науки Украины по вопросам профтехобразования «Харьков первый город, который экспериментально создал уникальный формат сочетания бизнес-площадки и модных показов известных и начинающих дизайнеров. Будущий кластер – это огромный шаг вперед. Кластерный формат продвижения существенно облегчит организацию экспорта в ЕС и другие страны мира». Grand opening Известный в мировом fashion-пространстве украинский дизайнер, харьковчанин Андре Тан не случайно был приглашен в качестве ведущего KharkivFashion. Украинский бренд Andre Tan стал символом возможностей. Секретами своего успеха известный дизайнер поделился с гостями мероприятия во время своей презентации «Мода как бизнес».



Первый день KharkivFashion стартовал показом победителей конкурса молодых дизайнеров StartFashion. Последняя – нежна и роскошная, грандиозная коллекция «Гайдзин» молодого дизайнера из Харькова Елены Степановой – получила Гран-при Конкурса. Первые места в различных номинациях получили молодые харьковские дизайнеры: Номинация EXCLUSIVE LOOK Коллекция GRADUATION, автор Чурилова Ольга Номинация FOLK FASHION Коллекция ДОТИК НІЖНОСТІ, автор Позднякова Наталья Номинация STRIT FASHION Коллекция ФАКТУРА, автор Тесленко Лана Номинация UPCUCLING Коллекция ДУРА-я-ДУРА, авторы Дроздек Юлия, Соболев Алексей Номинация ART FASHION Коллекция BACK TO ANCIENT, автор Тарнавский Олег Номинация KHARKIV CITY STYLE Кардаш София Номинация ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ Коллекция ЗАКАРПАТСЬКИЙ МІКС, авторы Бигари Наталья, Кузнецова Ольга, Панусова Наталья Основной блок показов открыла коллекция резидента Ukrainian Fashion Week – SAYYA by Luba Makarenko. В этот день гостям мероприятия были представлены коллекции и других дизайнеров-резидентов Ukrainian Fashion Week. Бренд KOMASHNYA (дизайнеры Максим и Маргарита Комашня) из Сум, одноименный бренд братьев Александра и Сергея CHUYKO из Днепра. В блоке с коллекцией известного харьковского дизайнера Амины Гасем – эти показы продемонстрировали силу и разнообразие коллекций дизайнеров из разных городов Украины. Бренд мужской одежды Tamir наочно продемонстрировал качество и комфорт своих костюмов, пригласив не традиционных моделей, а воркаутеров, чье дефиле с элементами акробатики подкупило публику, и зал взорвался аплодисментами после нескольких головокружительных трюков команды. То, что костюмы не только красивые, но и очень прочные – доказал подиум KharkivFashion. Харьковский дизайнер Александр Бевзюк и его торговая марка Casso-Cazzo эффектно переключили внимание присутствующих на тему женской красоты и лета. Дизайнер представил на подиуме роскошные купальники, напоминающие фрагменты вечерних нарядов. Дефиле от сети магазинов RicaMare и торговой марки женской одежды ТМ Origa продолжили блок показов. Финальным показом первого дня стал показ бренда Lia Syn. Свою коллекцию – нежную и утончённую – дизайнер создала специально для участия в KharkivFashion. 2-nd day Второй день проекта продемонстрировал невероятные тематические блоки и порядка 30-ти модных показов! Самым важным событием второго дня стал бизнес-форум «Fashion-индустрия. Харьков. Стратегия успеха», на котором был подписан Меморандум о создании Харьковского кластера дизайна и легкой промышленности. Потрясающий своим жизнелюбием и силой духа блок показов «Life is life», участие в котором принимали модели и дизайнеры с инвалидностью и детский показ, моделями в котором выступили «дети солнца». Это радость, слёзы, поддержка. Атмосфера, забыть которую не смогут ни зрители, ни модели, ни авторы коллекций, продемонстрированных в рамках этого блока. Безусловно, запомнились гостям KharkivFashion нежное этно от Валерии Немушенко и бренда «Журавель», винтаж и утонченность от «Bugrim-ателье», современный харьковский принт от дизайнера Natali Davidova. Зрители также увидели коллекции: Polagina Grishko Design Bugrim atelier – «Family look» Q-k Woolbook SRF Wardrobe Creator и Iris by PrimRose Jay Showroom Elena Pervomayskaya Dock ТМ Komarov Artem ТМ Frizman ТМ Golda ТМ Origa Elena Filonova Финальный блок. Утонченная и чувственная вечерняя мода. В этом блоке свои коллекции представили харьковская дизайнер Наира Нерси с коллекцией «Весенний бриз» и бренд Dominiss. KharkivFashion посетили и иностранные гости – потенциальные инвесторы: Марко Тоссон, Почетный консул Украины в Италии, Александер Маркус, Глава правления Немецко-украинской торгово-промышленной палаты, другие представители Международной торгово-промышленной палаты. 0

