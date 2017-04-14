KharkivFashion соберет лучших представителей индустрии Украины



28 и 29 апреля в Харькове при официальной поддержке Ukrainian Fashion Week состоится главное модное событие региона – KharkivFashion.

Среди организаторов – представители муниципалитета, индустрии моды, дизайна и легкой промышленности Харькова.

KharkivFashion – мероприятие, призванное укрепить имидж Харькова как столицы украинского дизайна, раскрыть его креативный потенциал, уникальный опыт и возможности сферы лёгкой промышленности.

Ukrainian Fashion Week усиливает картину показов коллекциями своих резидентов. Харьковчане и гости мероприятия увидят коллекции SAYYA by Luba Makarenko, CHUYKO, KOMASHNYA, LIA SYN.

В ходе KharkivFashion пройдут показы дизайнеров и торговых марок Харькова.

Важной социальной составляющей второго дня станет модный показ с участием людей с ограниченными возможностями.

На два дня холл Premier Palace Hotel Kharkiv впервые превратится в зону показов и интерактивных стендов основных партнеров KharkivFashion. Холл второго этажа – Design-market, а ball-room – станет зоной презентаций, мастер-классов и шоу-румов харьковских дизайнеров.

Ведущим мероприятия и одним из модных экспертов Grand opening KharkivFashion выступит известный украинский дизайнер Андре Тан: “Я с нетерпением жду всех участников на самом модном мероприятии этой весны в Харькове. Этот город очень богат на талантливых людей. В Харькове объединились творческий и промышленный потенциал и он достоин быть представленным на мировом fashion-рынке ”

В течение всех дней мероприятия также будет работать уникальный интерактивный стенд «Почта добра». Почтовые ящики, предоставленные Укрпочтой для проекта, будут оформлены дизайнерами и установлены на главной локации проекта. К созданию «почтовых шедевров» присоединятся такие известные личности в области искусства, как Роман Минин, стрит-арт художник Гамлет Зиньковский, Павел Маков, Наталия Насыбулин, Константин Пономарев, Наира Нерси, Анита Даниелян. Открытки с брендом KharkivFashion можно будет направить близким людям. В первый и второй день запланировано проведение благотворительных аукционов.

В рамках проекта пройдет бизнес-форум “Харьков – украинская столица дизайна”. В качестве гостей и спикеров приглашены ведущие представители индустрии легкой промышленности и дизайна Украины и зарубежья (Программу форума высылаем в приложении).

В частности, ожидается участие представителей Международной торгово-промышленной палаты ICC Ukraine, Харьковской торгово-промышленной палаты, Голды Виноградской (советника министра образования по вопросам профтехобразования, директора Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности «Fashion Globus Ukraine»), руководителей и маркетологов компаний «Модна каста», представителей компании Shopping Mall. Ожидаются почетные иностранные гости, представители известных торговых марок Италии и Германии.

По окончанию бизнес-форума пройдет подписание Меморандума о создании KharkivFashionCluster – кластера легкой промышленности и модной индустрии в Харькове.

В рамках проекта 27 апреля Харьковская государственная академия дизайна и искусств проводит Международный день дизайна.

В программе Дня дизайна, участников и гостей мероприятия ждет:

- финал конкурса молодых дизайнеров Start Fashion;

- акция в рамках арт-проекта «Почта добра» от Укрпочты;

- мастер-классы от студентов и педагогов академии: fashion иллюстрация, fashion коллаж, креативная печать на ткани, трикотаж, керамика, витраж, петриковская роспись, офортная печать;

- лекции в рамках Худпром-Loft;

- выставка скульптур под открытым небом;

- экскурсии по улице искусств, мастерским и экспозициям академии;

- работа студентов на пленере (портреты, шаржи);

- арт-объекты и инсталляции.

KharkivFashion – Start! Ignition!

Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Правды, 2 (Premier Palace Hotel Kharkiv)

Страницы мероприятия: http://invest.kh.ua/ru/fashion

Facebook: https://www.facebook.com/kh.fashion17/

Вконтакте: https://vk.com/kharkiv.fashion

Instagram: @kharkiv_fashion

Будем рады видеть вас на KharkivFashion!

Более подробную информацию вы можете получить у пиар-менеджера проекта:

Элина Гудыма, тел. 095 545 15 30

e-mail: media.kharkivfashion@gmail.com