Організатори анонсували новий сезон Ukrainian Fashion Week

24 січня у Мистецькому Арсеналі відбулася прес-конференція Ukrainian Fashion Week FW 2017/18, що проходитиме з 4 по 8 лютого. Голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук оприлюднили програму нового сезону Ukrainian Fashion Week, ознаймовши журналістів з головними подіями, новими проектами та партнерами Ukrainian Fashion Week FW 2017/18. #UFW20YEARS 2017 – рік 20-річчя Ukrainian Fashion Week. Це не просто 20-річна історія однієї компанії. Це історія українських дизайнерів, які одного разу об'єдналися, щоб зробити свою країну модною. За цей час відбулося багато подій як в Україні, так і за її межами. І всі вони були підпорядковані одній меті — створення в Україні fashion-індустрії. Сприймати fashion-індустрію лише як виробника одягу –– хибна думка. Адже одяг, навіть як кінцевий продукт споживання, є результатом праці багатьох фахівців різних галузей виробництва. Тож не дивно, що заради появи України на світовій модній мапі мали об’єднатися у велику професійну спільноту всі: дизайнери, стилісти, журналісти, музиканти, режисери, ілюстратори, перукарі, фотографи, моделі, художники, предметні дизайнери, рітейлери, it-фахівці... Усі гуртом ми підняли ту хвилю, яка на сьогодні так активно змінює Україну. «Зміни, що відбуваються у правилах, за якими мода грала кілька останніх десятиліть, комусь здаються хаосом, комусь революцією», — говорили ми ще сезон тому. Зміни, які відбуваються зараз, ще радикальніші та несподіваніші. Зміни у світовому модному просторі напряму впливають на українську індустрію моди. Нові дати Ukrainian Fashion Week найкраще свідчать про інтегрованість українських дизайнерів у світові модні процеси. 65 подій відбудуться під час Ukrainian Fashion Week сезону FW 2017/18. Крім того, ми підтримаємо кілька сезонних показів дизайнерів у березні. Ми вважаємо, що мода – це не тільки індустрія. Це – «трибуна», яка дає змогу говорити зі світом про серйозні та глибокі речі. Що і стало основною ідеєю рекламної кампанії нового сезону, над яким працювали фотограф Ксенія Каргіна та директор агентства «Луч» Антон Белінський. Традиційно Ukrainian Fashion Week відвідають іноземні баєри, журналісти, фотографи та фахівці інших сфер моди. Цього сезону ще більше видань ознайомить світову fashion-спільноту з колекціями українських дизайнерів, серед них: Le21eme (USA), Vogue.com (USA), The Guardian (UK), Men's Uno (Сhina), South China Morning Post (South China), Vogue.ru (RU), Business of Fashion (UK), GQ (UK), END Clothing (UK), Refinery29 (USA), Untitled Magazine (UK), Calvert Journal (UK), Elle Korea (Korea), Capa Agency (international), Friday.az (AZ), Nargis Magazine (AZ), NOWFASHION (FR), 1nstant.fr (FR), ASVOF (FR), Buro 24/7 (RU), SNC Magazine (RU), Modemonline.com (FR), Bleu Mode (FR). Оргкомітет Ukrainian Fashion Week протягом 20 років приділяє особливу увагу молодим талантам і створює комфортні умови для їхнього зростання. Цього сезону продовжує працювати самодостатня платформа для молодого покоління – Fresh Fashion inspired by PEPSI. Покази учасників FFD відбудуться 8 лютого у Мистецькому Арсеналі. У програмі дня покази: Nadia YURKIV, CHUYKO, Darja DONEZZ, HOLLY by Timkova-Liakhovska, Ivan FOTESKO, J.Perekriostova, Komashnya, Nikita Melenevskiy, ROUSSIN by Sofia Rousinovich, Yanina Studio, Kir-Khartley. Про ці та багато інших подій наступного сезону дізналось більше 100 журналістів, які були присутні на прес-конференції у Мистецькому Арсеналі. 85

