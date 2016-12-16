Как девушке лучше всего выбрать украшение с эмалью и как оно должно подходить под наряд

Практически каждая девушка перед тем как выбежать из дома и сесть в такси несколько минут, а кто и часов, тратит на то, чтобы подобрать к своему образу именно те детали, которые помогут ей стать лучшей этим вечером. Для того, чтобы правильно подчеркнуть свой look (образ) не нужно тратить бесконечные суммы на бриллианты, золото или даже на бижутерию, которая прослужит совсем недолго. Да и ассортимент в таких “стандартных” украшениях не велик, а нам всем хочется показать себя со своей индивидуальной стороны, добавив яркие и красочные моменты.







Если у вас когда-то были такие проблемы, то мы нашли решение. И оно перед вами — грузинская перегородчатая эмаль или минанкари.

Так вышло, что минанкари — украшения уникальные, с неповторимыми узорами, яркими цветами, изящными формами, которые никого не оставят равнодушными. Стоит также отметить и сложность производства данного вида ювелирных изделий. Все украшения это исключительно ручная работа, благодаря своей многовековой технике — украшения не поддаются механизации из-за чего занимают отдельную нишу в мире ювелирных изделий. Эмаль — стекловидное покрытие, которое получают из расплавления стеклянных порошков с различными металлами. Кстати, сам цвет изделие получает непосредственно на изделии.

Изобилие украшений позволяют даже самой требовательной поклоннице выбрать что-то именно для себя. Но как же не потеряться среди всего этого разнообразия? Легко и мы вас сейчас научим.

Для начала вам стоит выбрать необходимый вид украшения. Это может быть: кольцо, браслет, серьги, брошь или кулон.

После этого выберите необходимый Вам стиль. Можете найти для себя абстракцию, яркое и с интересными формами, а можете классику, что-то спокойное, строгое.

Так как, чаще всего, грузинская эмаль крепится на серебре Вам следует проверить подходит ли под Ваш стиль серебряные изделия.

Следующее, о чем стоит подумать: куда вы планируете выходить с этим изделием? Если вы поклонница светских вечером и любите посещать выставки, презентации и ужины: вам подойдут оригинальные браслеты, серьги и кольца интересных форм, которые сразу запомнятся вашим знакомым и выделят вас из общей массы. Если вы деловая женщина, часто появляетесь на собраниях и встречаетесь с деловыми партнерами — стоит подобрать что-то классическое и строгое, например, броши, подвески, часы. Если же вы активная девушка, которая предпочитает проводить время в кругу хороших друзей и заниматься собой — выберите что-то разноцветное, броское и крупное. Такой аксессуар точно подчеркнет вашу активность и любовь к жизни.

Обратите, также, внимание на форму изделия: если вы часто жестикулируете, занимаетесь ручной работой — стоит посмотреть себе миниатюрные кольца с хорошим креплением. Если вы любительница кардиганов и свитеров и хотите колье или браслет, стоит присмотреть его себе с удобной цепочкой, крепким ремешком и понятной вам застежкой.

Несколько советов для любительниц ювелирных украшений:

Желательно следовать “правилу 3”, то есть, не надевать сразу же более 3 украшений, которые могут попросту испортить весь внешний вид и создать неопрятный образ.







Не смешивайте сразу несколько видов металла. В чем хороши украшения минанкари — их основа это серебро, поэтому можете не переживать по этому этапу.

Научитесь сочетать украшения как по форме, так и цветовой гамме. В нашем каталоге вы можете найти наборы, где мастера уже сделали изделия с одним рисунком. Таким образом вы будете смотреться очень выиграшно.

Выбирайте украшения под стиль одежды, которую собираетесь надеть. Если у вас яркий и цветной наряд — выберите что-то спокойное и ближе к прозрачному. Если одежда теплых тонов — подберите цветные украшения. На торжественные мероприятия лучше выбирать длинные серьги, широкие браслеты и массивные колье. А в будние дни лучше будут смотреться простые украшения: узкие кольца или браслеты, небольшие кулоны или брошь.

Когда будете выбирать серьги смотрите на форму своего лица и на прическу. Если у вас узкая шея или длинное лицо выбирайте себе струящиеся серьги, если лицо у вас более круглой формы, вам отлично подойдут пуссеты или капельки. А с нашим выбором вы точно найдете для себя самое необходимое.

Выглядите оригинально вместе с MinanQari.