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Взгляд в будущее вместе с AutoEnterprise!

16-11-2017, 21:59 | Комментарии(0) | Просмотров 465

Компания AutoEnterprise приглашает каждого из Вас на уникальное мероприятие «Взгляд в будущее вместе с AutoEnterprise!», которое пройдет 25 ноября в городе Киев! 

Главное событие дня – презентация приложения AE Charge Point!

Взгляд в будущее вместе с AutoEnterprise!



Кроме этого, представители компании осветят тему нашумевших проектов ChargeSharing и CarSharing. Также пройдет долгожданное открытие сервисного центра для экокаров в Киеве. 

В рамках мероприятия будут проведены тест-драйвы над современными экомобилями, общение с популярным видеоблогером#Zpsanek (Александром Куницким). 
Давайте сделаем нашу страну чище вместе! 

Мы ждем Вас 25 ноября по адресу: г. Киев, ТРЦ «Атмосфера», Столичное Шоссе, 103.

https://www.facebook.com/events/1689615391113699/



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