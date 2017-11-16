Компания AutoEnterprise приглашает каждого из Вас на уникальное мероприятие «Взгляд в будущее вместе с AutoEnterprise!», которое пройдет 25 ноября в городе Киев!

Главное событие дня – презентация приложения AE Charge Point!





Кроме этого, представители компании осветят тему нашумевших проектов ChargeSharing и CarSharing. Также пройдет долгожданное открытие сервисного центра для экокаров в Киеве.



В рамках мероприятия будут проведены тест-драйвы над современными экомобилями, общение с популярным видеоблогером

#Zpsanek

(Александром Куницким).