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Взгляд в будущее вместе с AutoEnterprise!
16-11-2017, 21:59 | Комментарии(0) | Просмотров 465
Компания AutoEnterprise приглашает каждого из Вас на уникальное мероприятие «Взгляд в будущее вместе с AutoEnterprise!», которое пройдет 25 ноября в городе Киев!
Главное событие дня – презентация приложения AE Charge Point!
Кроме этого, представители компании осветят тему нашумевших проектов ChargeSharing и CarSharing. Также пройдет долгожданное открытие сервисного центра для экокаров в Киеве.
В рамках мероприятия будут проведены тест-драйвы над современными экомобилями, общение с популярным видеоблогером#Zpsanek (Александром Куницким).
Давайте сделаем нашу страну чище вместе!
Мы ждем Вас 25 ноября по адресу: г. Киев, ТРЦ «Атмосфера», Столичное Шоссе, 103.
https://www.facebook.com/events/1689615391113699/
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