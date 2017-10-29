Remarketing представляет хедлайнеров 11ого фестиваля!



2 ноября 2017 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится XI Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины. Организатор мероприятия — агентство Kharkov Leading Media.

Главной целью ХI Remarketing является создание условий для успешного профессионального развития специалистов в сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций. Фестиваль предполагает выступления более 20 спикеров-экспертов в различных областях маркетинга. Доклады спикеров будут разделены на 3 тематических потока: «Стратегический маркетинг», «Интернет-маркетинг и диджитал», «Реклама и PR». Хедлайнерами мероприятия выступят Дмитрий Розенфельд, Сергей Кожевников и Игорь Гут.

Дмитрий Розенфельд – известный маркетолог, владелец маркетинговой компании "Rozenfeld Office". Дмитрий Розенфельд имеет множество званий и наград. С осени 2006 г. занимал должность вице-президента по маркетингу Национальной Телекомпании Украины. В 2008 году был приглашен на должность заместителя генерального директора в медиа-холдинг РБК-Украина. С 2010 года, Дмитрий открывает независимую маркетинговую практику и успешно ведет компании украинского и международного бизнеса. Занимаясь в том числе и политическим маркетингом, Дмитрий работает с известнейшими украинскими политиками и бизнесменами. В 2013 году основал закрытое агентство ROZENFELD OFFICE, специализирующееся на Intelligent marketing и продажах на сложных конкурентных рынках. В 2014 году открыл бюро по производству презентаций Rozenfeld Intelligent Presentations.

Cергей Кожевников – креативный директор BBDO Moscow. До 2011 года Сергей работал в ведущих рекламных агентствах Украины. Карьеру в BBDO начал с должности Creative Group Head, которую занимал в 2011-2013 гг. Затем перешел на позицию Deputy Creative Director, а с 2014 года является креативным директором агентства BBDO Moscow. В портфолио Сергея представлены успешные кампании, созданные для таких крупнейших клиентов российского рекламного рынка, как Carlsberg, Tuborg, Медиа Маркт, Клинский, МКБ, Сбербанк, Bayer, PepsiCo, Pfizer, Эльдорадо, Mercedes-Benz, UNAIDS, Exxon Mobil, Profi.ru, Инмарко и др. Работы Сергея Кожевникова были удостоены наград на многих фестивалях, в том числе Epica, Cristal Festival, Red Apple, Golden Drum, Golden Hammer, EFFI, KIAF и др. Также Сергей Входил в жюри фестивалей KIAF (2015), Идея! (2014), Red Apple (2012).

По многочисленным просьбам и просто потому, что его выступление на Re год назад было действительно крутым, хедлайнером XI Remarketing снова станет Игорь Гут – партнер шведского проекта DYB| Develop Your Business! Системный исследователь украинского бизнеса. Стратегический маркетинг и бизнес-модели является его ключевыми компетенциями. Сочетая успешный бизнес-опыт с научным подходом, Игорь упрощает сложные модели к практическим инструментам. В программах DYB Ukraine приняли более 500 компаний. С 2003 по 2010 директор по стратегическому развитию и маркетингу Brocard Ukraine (Вошла в топ-10 самых эффективных в ритейле (Forbes) и в топ-100 самых прибыльных компаний Украины (Дело.UA). Игорь входит в Advisory Board ряда украинских и международных компаний. Основатель DYB Business Club. Кандидат экономических наук, защитил диссертацию в области поведения потребителей. Член Несторовской группы (независимое объединение интеллектуалов, нацеленное на создание визии Украины). Член правления МФВ (является частью Open Society Foundation, основанной Джорджем Соросом).

“За фестивалем Remarketing мы следим достаточно давно. Неоднократно посещали в качестве гостей, в прошлом году выступали с докладом. А в этот раз прониклись концепцией и решили поддержать конференцию в качестве генерального партнера. Маркетинг – это основа, на которой строится любой бизнес. Такие замечательные проекты, как Remarketing, позволяют перенимать опыт коллег и следить за развитием всей индустрии” – руководитель отдела маркетинга компании “Япошка” Александр Питора.

Remarketing уже традиционно делиться на две части. Первая – выступления хедлайнеров и ток-шоу. Вторая часть – секционные лекции. Наши кофейные друзья 25 Coffee Roasters будут бодрить и освежать всех гостей в режиме нон-стоп.

Свежая новость: На ADC*UA awards креативная концепция Юбилейного Remarketing по кодовым названием "бомж" от Arriba! попала в шорт лист категории INTEGRATION&INNOVATION, а герои нашел XI RE – “Морожко”, “Молочко” и “Вафелька” от BBDO Ukraine взяли серебро в категории DESIGN&CRAFT и 3 бронзы в категории PRINT&OUTDOOR.

Билеты на ХI Remarketing уже в продаже. Вы можете приобрести их на сайте: http://www.remarketing.in.ua/

Мероприятие будет проходить по адресу: пр. Независимости, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv. Подробности по тел. (050) 498 09 88.

Страницы фестиваля Remarketing:

Facebook: https://www.facebook.com/Remarketing.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/remarketing.festival/

Сайт: http://www.remarketing.in.ua/

Будем рады видеть вас на Remarketing!

Более подробную информацию вы можете получить у PR-менеджера проекта:

e-mail: remarketing.kh@gmail.com

Элина Гудыма, тел. 095 545 15 30