|
|
ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW в Metropol Complex
19-06-2017, 20:04 | Комментарии(0) | Просмотров 725
В составе жюри будут призеры чемпионатов Украины и мира, именитые стилисты и fashion эксперты.
Show будет состоять из трех блоков: показов последних коллекций бутиков и торговых марок, конкурса среди дизайнеров аксессуаров, а также конкурса дизайнеров.
Программа мероприятия
1) Открытие Глянеzz Fashion Show
2) Показ от бутиков и торговых марок "Fashion Digest"
"Fashion Digest" – это возможность продемонстрировать последние коллекции must have или эксклюзивную капсульную коллекцию того или иного бренда
3) Конкурс дизайнеров аксессуаров «Style in the details»
4)Номинация «Trend within».
Trend within – это возможность познакомиться как с работами молодых дизайнеров, студентов, выпускников профильных вузов и специализированных кафедр, так и с новыми коллекциями уже известных и именитых мастеров.
5) Награждение победителей и закрытие Глянеzz Fashion Show
Партнер вечера: Компания «АВТОРИНА» - официальный дилер ALFA ROMEO в Харьковской обл. и магазин тканей и текстиля Textile Plaza
Принимает: Metropol Complex
Ведущий вечера: Тринёв Олег
Начало в 15:00
Стоимость билета:
Предпродажа: 100 грн. В день мероприятия: 150 грн.
По вопросам сотрудничества и приобретения билетов: 093-968-24-69, 066-400-17-75
|