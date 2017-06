ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW в Metropol Complex

Партнеры

















2 июля 2017 года в Metropol Complex пройдут летние показы ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW. Это седьмой ежесезонный ГЛЯНЕZZ, традиционно собирающий ценителей и творцов модной индустрии летом и зимой. В составе жюри будут призеры чемпионатов Украины и мира, именитые стилисты и fashion эксперты. Show будет состоять из трех блоков: показов последних коллекций бутиков и торговых марок, конкурса среди дизайнеров аксессуаров, а также конкурса дизайнеров. Программа мероприятия 1) Открытие Глянеzz Fashion Show 2) Показ от бутиков и торговых марок "Fashion Digest" "Fashion Digest" – это возможность продемонстрировать последние коллекции must have или эксклюзивную капсульную коллекцию того или иного бренда 3) Конкурс дизайнеров аксессуаров «Style in the details» 4)Номинация «Trend within». Trend within – это возможность познакомиться как с работами молодых дизайнеров, студентов, выпускников профильных вузов и специализированных кафедр, так и с новыми коллекциями уже известных и именитых мастеров. 5) Награждение победителей и закрытие Глянеzz Fashion Show Партнер вечера: Компания «АВТОРИНА» - официальный дилер ALFA ROMEO в Харьковской обл. и магазин тканей и текстиля Textile Plaza Принимает: Metropol Complex Ведущий вечера: Тринёв Олег Начало в 15:00 Стоимость билета: Предпродажа: 100 грн. В день мероприятия: 150 грн. По вопросам сотрудничества и приобретения билетов: 093-968-24-69, 066-400-17-75 0

