ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW в Metropol Complex



2 июля 2017 года в Metropol Complex пройдут летние показы ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW. Это седьмой ежесезонный ГЛЯНЕZZ, традиционно собирающий ценителей и творцов модной индустрии летом и зимой.

В составе жюри будут призеры чемпионатов Украины и мира, именитые стилисты и fashion эксперты.

Show будет состоять из трех блоков: показов последних коллекций бутиков и торговых марок, конкурса среди дизайнеров аксессуаров, а также конкурса дизайнеров.

Программа мероприятия

1) Открытие Глянеzz Fashion Show

2) Показ от бутиков и торговых марок "Fashion Digest"

"Fashion Digest" – это возможность продемонстрировать последние коллекции must have или эксклюзивную капсульную коллекцию того или иного бренда

3) Конкурс дизайнеров аксессуаров «Style in the details»

4)Номинация «Trend within».

Trend within – это возможность познакомиться как с работами молодых дизайнеров, студентов, выпускников профильных вузов и специализированных кафедр, так и с новыми коллекциями уже известных и именитых мастеров.

5) Награждение победителей и закрытие Глянеzz Fashion Show

Партнер вечера: Компания «АВТОРИНА» - официальный дилер ALFA ROMEO в Харьковской обл. и магазин тканей и текстиля Textile Plaza

Принимает: Metropol Complex

Ведущий вечера: Тринёв Олег

Начало в 15:00

Стоимость билета:

Предпродажа: 100 грн. В день мероприятия: 150 грн.

По вопросам сотрудничества и приобретения билетов: 093-968-24-69, 066-400-17-75