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Дизайн-маркет SlowMarket
24-02-2017, 20:47 | Комментарии(0) | Просмотров 103
ГДЕ: Farsсh на ул. Квитки-Основьяненко 12
КОГДА: 4-5 марта
ВХОД: свободный
В противовес тенденциям ускорения мы запускаем серию дизайн-маркетов неспешного шопинга, где нет места суете и масс маркету. SlowMarket поможет гостям замедлиться в безумном темпе мегаполиса и получить удовольствие от простых вещей.
- дизайнерская одежда и аксессуары
- малотиражные украшения
- домашний декор
- косметика
- handmade
- вещи с историей
и много другое
Малотиражные вещи, приятное общение, вкусная еда, живая музыка - все это позволит почувствовать себя гостем на дружеской вечеринке и получить максимум удовольствия от процесса неспешного разумного шопинга.
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