

ЧТО: дизайн-маркет SlowMarket

ГДЕ: Farsсh на ул. Квитки-Основьяненко 12

КОГДА: 4-5 марта

ВХОД: свободный



В эпоху глобализации и клипового мышления быстрое общение, быстрая еда и быстрый шопинг становятся нормой. То, что должно приносить удовольствие все чаще происходит на бегу и уже не вызывает никаких эмоций.

В противовес тенденциям ускорения мы запускаем серию дизайн-маркетов неспешного шопинга, где нет места суете и масс маркету. SlowMarket поможет гостям замедлиться в безумном темпе мегаполиса и получить удовольствие от простых вещей.



SlowMarket создан как альтернатива массовости производства, усреднению в промышленном дизайне, утверждая важность местных производителей и семейного бизнеса, важность ручного труда и преобладания качества над количеством.



Первый маркет стартует в преддверие восьмого марта, а это значит, что тебе не нужно ломать голову, где купить наряд и аксессуары себе и самые лучшие подарки подружкам:

- дизайнерская одежда и аксессуары

- малотиражные украшения

- домашний декор

- косметика

- handmade

- вещи с историей

и много другое

Малотиражные вещи, приятное общение, вкусная еда, живая музыка - все это позволит почувствовать себя гостем на дружеской вечеринке и получить максимум удовольствия от процесса неспешного разумного шопинга.



Подробности www.facebook.com/marketslow/ или по телефону +38 066 440 43 43.