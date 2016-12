Зимние показы ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW 11 декабря в Superior Golf & Spa Resort

Партнеры

































ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW 11 декабря в Superior Golf & Spa Resort 11 декабря 2016 года в Superior Golf & Spa Resort прошли шестые ежесезонные показы Глянеzz Fashion Show. Более 300 человек собрались в одном из лучших заведений города, чтобы окунуться в мир моды, красоты и стиля.



Главными партнерами Глянеzz Fashion Show F/W 2016-2017 стал ТД Textile Plaza и салон красоты Ket Club. Изысканные напитки от ТД ВИНА МИРА еще до открытия вечера были поданы в винных фонтанах от школы барменов Barland, а все желающие напротяжение всего вечера могли освежиться кристально чистой артезианской водой от компании «Авита». Уже второй раз подряд все мероприятие в своих творческих руках держат талантливые ведущие дуэта Чип и Дейл – Олег Тринев и Алексей Гальченко. Открытием Глянеzz Fashion Show стало выступление зажигательной и драйвовой группы THE CAPERS, после чего сразу стартовал блок показов от торговых марок и магазинов. Здесь участие приняли: - совместный показ коллекции одежды от сети магазинов I can и ювелирных украшений от Style Awenue; - дизайнер Olga Luna c коллекцией платьев для особых случаев; - шоу-рум модной одежды Brand Butique; - шоу-рум VSH ; - элитный магазин меха Анастасии Меховой. Следующим блоком был показ дебютной конкурсной номинаций вечера– «Style in the Details», где демонстрировались неимоверные дизайнрские аксессуары ручной работы. В данной номинации победителем стала Виктория Сыромля с коллекцией « Ажурная филигрань».

А, продемонстрировав эксклюзивную коллекцию подушек для перелетов, отдельное внимание членов жюри заслужила самая юная участница зимних показов– Любовь Буртелей и стала обладательницей титула: «За творческий подход». Зажигательные нотки драйва своим выступлением внесли участники одного из лучших танцевальных коллективов города и за его пределами – Famous Ballet. После небольшого перерыва, во время которого гости могли пофотографироваться, пообщаться, обсудить увиденные коллекции, заключительный блок вечера – конкурс дизайнеров «Trend within» открывал солист группы LETAY – Илья Резников. В этой номинации участие приняли 10 коллекций, разнообразие тканей и дизайнерских исполнений которых были действительно на высоте. Третье место в данной номинации занял дуэт Яны Николаевой и Милены Бойко с коллекцией «Игры Престолов», второе место занял Олег Тарнавский с коллекцией «Back to Ancient», победителем в конкурсе дизайнеров стала Татьяна Рогозина с коллекцией «Вопреки». Победителями в номинацих: «За креативное решение» и «Открытие года» стали Юлия Меха и Юлия Дзюба. Участники и победители были награждены подарками от салона красоты KET CLUB, торгового дома TEXTILE PLAZA, студии «Скрипка», отелz «Стиль», студии Creamshop.ua, студии Sweetie pie, мастерсой фруктовых букетов Vega fruit bouquet, ателье «Николь», масажиста Константину Иванову, школы шитья «Бутик», шоу-рума VSH, фотографа Ансента Карелина и памятными дипломами от студии свадеб и торжеств «Скрипка». 0

