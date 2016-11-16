Дизайнер Ирина Воронкова

С чего начался Ваш интерес к дизайну одежды, к моде? Как вы поняли, что это – Ваше призвание?

Мой интерес к моде, наверное, заложен у меня в крови… Ещё маленькой девочкой я обращала внимание на красиво одетых людей; засматривался, оборачивалась, думала, что бы я поменяла в их стиле. Когда я создала свою первую вещь и увидела в глазах клиента восторг (с учетом того, что первым клиентом был мужчина, а они очень привередливы и к крою и к строчкам), я поняла, что это моё. С тех пор восторженные взгляды моих клиентов вдохновляют меня на создание красоты.





В чем отличие Вас от многих других харьковских дизайнеров

Я бы не сказала, что я чем-то отличаюсь от других дизайнеров. Всеми нами движет одинаковая мечта: создать что-то новое, неординарное, такое, что ещё не придумано... Единственное, что я могу отметить, так это то, что в своей работе я использую только натуральную кожу и всё, что с ней связано (овчина, замш, кожа рептилий и т.д.).

Где именно вы заказываете кожу для изготовления изделий?

У меня есть проверенные годами поставщики, которые сотрудничают с итальянскими фабриками, откуда и поступает сырьё для моих любимых клиентов. Всё везется под заказ, маленькими партиями для одного человека. Поэтому даже цвет этой вещи может быть в единственном экземпляре. Эксклюзив!

Кто ваши клиенты?

Мои клиенты - это люди, уставшие от однообразия одинаковых вещей на рынке одежды. Это люди, которые хотят отличаться от всех, ценят качество и индивидуальность. Придя в любое место в одежде от IrinaVoronkoVa, они будут уверены в том, что кто-то не будет в таком же платье или костюме, потому что я не повторяюсь и все модели шьются в одном экземпляре. Это закон!

Кто она - современная женщина от IrinaVoronkoVa ?

Современная женщина - прекрасна во всех своих проявлениях. И она не может не пользоваться своей внешностью или сексуальностью. Как правило, такие женщины живут настоящим, думают о завтрашнем и никогда не сожалеют о прошлом. Решения принимают быстро и всё, что бы они не загадали, к чему стремятся, у них все сбывается. Прошли времена домохозяек и бизнесвумен. Современная женщина спокойно совмещает карьеру, воспитание детей и приготовление ужина.





Где и как наши читатели смогут приобрести вещи от Ирины Воронковой?

Я люблю работать индивидуально с клиентом, поэтому найти меня можно по телефону, так как я никогда не сижу на одном месте, рыщу в поисках интересных идей. Коллекции распродаются прямо с подиума, но я задумываюсь о создании своего шоу- рума, поскольку моя бурная фантазия не даёт мне опускать руки и заставляет воплощать в жизнь самые смелые идеи. Как только я найду подходящее место, в соцаильных сетях появится адресок, куда можно будет прийти, померить и купить эксклюзивную вещь от IrinaVoronkoVa.

Что вы чувствуете, когда идет показ вашей коллекции?

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Показ коллекций - это непередаваемые ощущения! Это сродни с ребенком, которого ты растил определенное время, а потом вывел в люди. Больше всего волнует, как это воспримет публика. Ведь делается это все для людей. Как правило, я даже не вижу подиум, потому что выхожу в зал и тайком смотрю на реакцию зрителей. Самый большой показатель для меня - это аплодисменты и комплименты после показов. Сколько бы их ни было, каждый раз волнуешься как в первый раз! Но в итоге все больше и больше начинаешь гордиться собой и верить в своё дело.







В каких мероприятиях принимали участие с показом своих коллекций?

Глянеzz Fashion Show (три показа) , Kharkov Fashion Days, Trempel Fest, Fashion Naght Arizona club, Summer Weekend Odessa Fashion Day и останавливаться не собираюсь.

Какие планы на будущее?

Конечно же - покорить весь мир! А вообще хочется в любимом городе создать свой дом моды. Ещё с царских времен Харьков диктовал моду на всё - одежду, обувь, интерьер, именно здесь появились все новинки. Я - коренная харьковчанка и очень люблю свой город, поэтому хочется вернуть ему былую славу и сделать его столицей моды. Такой «украинский Париж», с модными домами, подиумами и фешенебельными показами.

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