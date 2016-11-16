Дизайн-маркет Trempel на Фабрике

Факт, что с каждым днем дизайнерская одежда набирает все большей популярности как в нашей стране, так и в Харькове, в частности, не может ни радовать. Дизайнеров все больше, коллекции отшиваются, спрос есть…

Вот только вопрос: где можно примерить плоды отечественных модельеров? Ни у всех есть возможность открыть шоу-рум, а уж тем более магазин…Именно поэтому шансом продемонстрировать свои изделия на самом крупном в нашем городе маркете украинских дизайнеров «Trempel Fest» с каждым разом пользуется все больше.

30-31 октября фестиваль дизайнерской одежды открывал свои двери на территории пространства Fabrika Space. Здесь просторно, тепло и как-то атмосферно, именно для такого события. Киев, Днепропетровск, Одесса... Радует, что дизайнерский маркет расширяет свои границы с узкогородского до всеукраинского. Да и спрос был. Люди смотрели, примеряли, покупали.

А это - шикарный знак! Все-таки в нашей цевилизации есть шанс оживить индивидуальноть и забыть рыночную массовость!





