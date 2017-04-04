Украина вошла в десятку мировых стран по развитию индустрии электромобилей. Об этом идёт речь на ресурсе ev-sales.blogspot.com. Генеральный Директор компании “АвтоЭнтерпрайз”, Дмитрий Анатольевич Никонов, даёт следующий комментарий:

“Мы первыми начали ввозить электромобили и развивать инфраструктуру зарядных станций на территории Украины всего несколько лет назад. На сегодняшний день мы являемся самым крупным импортёром экологически чистого транспорта на территории страны. Сеть зарядных станций АвтоЭнтерпрайз насчитывает более 500 зарядных станций, что составляет 97% всех зарядок. Уже более 3000 украинцев предпочли электрокары и их количество продолжает стремительно расти. Мне очень приятно смотреть на эту тенденцию и, ещё более приятно осознавать, что Украина имеет такие высокие показатели развития электротранспортной индустрии”.





Список стран-лидеров в индустрии электромобилей публикуется уже третий раз, в 2016 году он выглядел именно так (оценка присвоена по 100-бальной шкале и учитывает в себе долю электрокаров на рынке, скорость годового прироста, инфраструктуру, производственную часть и т.д.):

10 место - Нидерланды - 36 баллов

9 место - Франция - 37 баллов

7 и 8 место - Япония и Корея - 37 баллов

6 место - США - 38 баллов

5 место - Украина - 39 баллов

4 место - Исландия - 39 баллов

3 место - Швеция - 41 балл

2 место - Норвегия - 54 балла

1 место - Китай - 61 балл

Для Украины это большое достижение. На момент, когда первые электрокары были выгружены в порту, это была исключительно частная инициатива, не имеющая государственной поддержки. Спустя несколько лет в стране зарегистрировано уже более 3000 электромобилей разных марок, подавляющее большинство которых составляет Nissan Leaf и Tesla Model S.

В нашей стране, первым официальным и, на сегодняшний день, самым крупным импортёром электрокаров является компания “АвтоЭнтерпрайз”, основанная Дмитрием Никоновым. Сегодня компания имеет представительства в 17 городах Украины. Помимо продажи электрокаров, АвтоЭнтерпрайз также развивает инфраструктуру зарядных станций, которых на сегодняшний день насчитывается более 500, установленных за счёт компании, что составляет 97% всех зарядок в Украине.

Отдельно стоит отметить развитие в Украине уникального проекта Эко Такси - службы такси, которая состоит исключительно из электромобилей. Данный проект сделал значительный вклад, т.к. насчитывает уже более 100 автомобилей в Харькове и Киеве. Это не только электрокары службы. Каждый желающий может присоединиться к инвестиционному проекту. Покупая Nissan Leaf в АвтоЭнтерпрайз, владелец отдаёт машину в аренду. При этом, будучи инвестором, он приобретает электрокар по себестоимости. Это не только позволяет увеличить число электромобилей в стране, но и даёт возможность инвесторам получать до 700$ в месяц. Подробнее об инвестировании можно узнать на сайте ecotaxi.club.

Благодаря таким компаниям, которые активно популяризируют электротранспорт и развивают инфраструктуру, Украина активно идёт в будущее, развивая экологичный транспорт.