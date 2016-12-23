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11 декабря 2016 года в Superior Golf & Spa Resort прошли шестые ежесезонные показы Глянеzz Fashion Show. Более 300 человек собрались в одном из лучших заведений города, чтобы окунуться в мир моды, красоты и стиля.
Вы мечтаете стать счастливым обладателем эксклюзивного ювелирного изделия? Сделать подарок любимому человеку? Не тратте свое время зря, тем более, в канун праздников «Дня Святого Валентина» и «8 Марта»! Выставка «ЮВЕЛИР Престиж» - место, где вы сможете найти все, чтобы признаться в любви! А так же Вы сможете принять участие в розыгрыше Сертификата на проведение незабываемого УИК-ЭНДа от Романтического партнера выставки Отеля «Виктория»!
10 декабря в Киеве состоялось действительно одно из самых масштабных и значимых событий года (если не сказать самое масштабное) - ежегодная церемония награждения М1 Music Awards .
Всемирно известный голливудский актёр и общественный деятель, Леонардо Ди Каприо неравнодушен к защите окружающей среды и неоднократно выступал с различными акциями, посвященными различным вопросам ресурсоиспользования. В 1998 году он организовал свой фонд, посвященный защите последних сохранившихся нетронутых уголков Земли и выработке решений, которые направлены на достижение более гармоничных взаимоотношений человечества и природы.
В современном мире ритм жизни как никогда высок, и всё больше женщин пересаживаются на автомобили, не представляя себя без них. Комфорт передвижения в черте города и безопасность - главные показатели, которые интересуют представителей прекрасного пола.
Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество различных моделей автомобилей, но какой вариант является оптимальным для деловых женщин и молодых мам? Дмитрий Никонов - генеральный директор "АвтоЭнтерпрайз" отвечает на вопросы о лучшем автомобиле для современных женщин.
25 февраля 2017 года в Kharkiv Palace Premier Hotel состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017.
Свадебное агентство Анны Буслаевой уже четвёртый год подряд собирает лучших представителей свадебной индустрии в одном месте и даёт им возможность профессионально презентовать свои товары и услуги на самой современной площадке Харькова.
Вторая Церемония награждения M1 Music Awards от телеканала М1 и один из наиболее ожидаемых гала-концертов года состоятся 10 декабря в киевском Дворце Спорта.
В Харькове состоялся IX международный маркетинговый фестиваль Remarketing.
Фестиваль собирает представителей различных специальностей, среди которых: маркетологи, PR-менеджеры, рекламисты, бренд-менеджеры, а также владельцы собственного бизнеса и те, кто только присматриваются к данной сферы.
Не обязательно быть чистокровным магом, чтобы попасть на нашу Halloween тусовку. Мы любим всех детей одинаково, поэтому тайно договорились с Хогвартсом о празднике
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Вас ждут знаменитые преподаватели школы волшебства, званый ужин для детей, фотозона и розыгрыш Нимбуса 2000
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