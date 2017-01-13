

Практически каждая девушка перед тем как выбежать из дома и сесть в такси несколько минут, а кто и часов, тратит на то, чтобы подобрать к своему образу именно те детали, которые помогут ей стать лучшей этим вечером. Для того, чтобы правильно подчеркнуть свой look (образ) не нужно тратить бесконечные суммы на бриллианты, золото или даже на бижутерию, которая прослужит совсем недолго. Да и ассортимент в таких “стандартных” украшениях не велик, а нам всем хочется показать себя со своей индивидуальной стороны, добавив яркие и красочные моменты.