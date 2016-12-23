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Fashion » О моде
Одежда для разных случаев жизни

Одежда для разных случаев жизни
Стиль может быть разным: спортивным, вечерним, ежедневным, праздничным, офисным. И для каждого случая формат одежды– свой. Например, платья офисные пользуются популярностью у деловых бизнес леди, работающих в офисах крупных компаний или занимающихся собственным делом.

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23-12-2016, 20:54 | Комментарии(0) | Просмотров 1421
City life
Зимние показы ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW 11 декабря в Superior Golf & Spa Resort

Зимние показы ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW 11 декабря в Superior Golf & Spa Resort


11 декабря 2016 года в Superior Golf & Spa Resort прошли шестые ежесезонные показы Глянеzz Fashion Show. Более 300 человек  собрались в одном из лучших заведений города, чтобы окунуться в мир моды, красоты и стиля.

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22-12-2016, 20:29 | Комментарии(0) | Просмотров 1348
Fashion » О моде
Как девушке лучше всего выбрать украшение с эмалью и как оно должно подходить под наряд

Как девушке лучше всего выбрать украшение с эмалью и как оно должно подходить под наряд
Практически каждая девушка перед тем как выбежать из дома и сесть в такси несколько минут, а кто и часов, тратит на то, чтобы подобрать к своему образу именно те детали, которые помогут ей стать лучшей этим вечером. Для того, чтобы правильно подчеркнуть свой look (образ) не нужно тратить бесконечные суммы на бриллианты, золото или даже на бижутерию, которая прослужит совсем недолго. Да и ассортимент в таких “стандартных” украшениях не велик, а нам всем хочется показать себя со своей индивидуальной стороны, добавив яркие и красочные моменты.

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16-12-2016, 21:40 | Комментарии(0) | Просмотров 1718
News
Эко Такси - безопасное такси для родителей и детей

 Эко Такси - безопасное такси для родителей и детей
Каждая мамочка больше всего заботится о безопасности своего малыша. Идеальным вариантом является личный автомобиль, но не каждая семья имеет 2 машины. Общественный транспорт – не самое комфортное место для малыша, для которого поездка в переполненных маршрутках может стать настоящим стрессом. Именно поэтому так важно обеспечить максимальное удобство передвижения мамы и ребёнка.

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16-12-2016, 21:30 | Комментарии(0) | Просмотров 1477
News
Выставка-продажа «ЮВЕЛИР Престиж» 09-12 февраля 2017 г.

Выставка-продажа «ЮВЕЛИР Престиж» 09-12 февраля 2017 г.
Выставка-продажа  «ЮВЕЛИР Престиж» приглашает всех с 9 по 12 февраля 2017г. окунуться в мир красоты, изыска, блеска!

 

Вы мечтаете стать счастливым обладателем эксклюзивного ювелирного изделия? Сделать подарок любимому человеку? Не тратте  свое время зря, тем более, в канун праздников «Дня Святого Валентина» и «8 Марта»! Выставка  «ЮВЕЛИР Престиж» - место, где вы сможете найти все, чтобы признаться в любви! А так же  Вы сможете принять участие в розыгрыше  Сертификата на проведение незабываемого УИК-ЭНДа от Романтического партнера выставки  Отеля «Виктория»!

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15-12-2016, 21:03 | Комментарии(0) | Просмотров 891
Шоу-биз
ТОП-5 причин считать М1 Music Awards главной премией страны !

 

ТОП-5 причин считать М1 Music Awards главной премией страны !




 

10 декабря в Киеве состоялось действительно одно из самых масштабных и значимых событий года (если не сказать самое масштабное) - ежегодная церемония награждения М1 Music Awards

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15-12-2016, 20:43 | Комментарии(0) | Просмотров 1011
News
Ди Каприо за защиту окружающей среды!

 

Ди Каприо за защиту окружающей среды!

 

 Всемирно известный голливудский актёр и общественный деятель, Леонардо Ди Каприо неравнодушен к защите окружающей среды и неоднократно выступал с различными акциями, посвященными различным вопросам ресурсоиспользования. В 1998 году он организовал свой фонд, посвященный  защите последних сохранившихся нетронутых уголков Земли и выработке решений, которые направлены на достижение более гармоничных взаимоотношений человечества и природы.

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29-11-2016, 22:19 | Комментарии(0) | Просмотров 1526
News
Экокар для современных женщин

В современном мире ритм жизни как никогда высок, и всё больше женщин пересаживаются на автомобили, не представляя себя без них. Комфорт передвижения в черте города и безопасность - главные показатели, которые интересуют представителей прекрасного пола.

 

Экокар для современных женщин



 

 

Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество различных моделей автомобилей, но какой вариант является оптимальным для деловых женщин и молодых мам? Дмитрий Никонов - генеральный директор "АвтоЭнтерпрайз" отвечает на вопросы о лучшем автомобиле для современных женщин.

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17-11-2016, 18:29 | Комментарии(0) | Просмотров 1617
News
состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017

состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017


 

25 февраля 2017 года в Kharkiv Palace Premier Hotel состоится IV Свадебная выставка Wedding 2017.

 

Свадебное агентство Анны Буслаевой уже четвёртый год подряд собирает лучших представителей свадебной индустрии в одном месте и даёт им возможность профессионально презентовать свои  товары и услуги на самой современной площадке Харькова.

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17-11-2016, 18:13 | Комментарии(0) | Просмотров 1430
City life
Дизайнер Ирина Воронкова

Дизайнер Ирина Воронкова

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16-11-2016, 12:29 | Комментарии(0) | Просмотров 2580
City life
Дизайн-маркет Trempel на Фабрике

Дизайн-маркет Trempel на Фабрике

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16-11-2016, 12:00 | Комментарии(0) | Просмотров 1273
Fashion » О моде
Яркие fashion-выходные этой осени или “Fashion Days Солли-Плюс” снова в Харькове!

 

 

Яркие fashion-выходные этой осени или “Fashion Days Солли-Плюс” снова в Харькове!
Ведущие дизайнеры, показы мод и презентация нового автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupe – всё это ждёт вас на главном фешн-событии этой осени в Харькове – "Fashion Days Солли-Плюс Autumn 2016". 26-27 ноября Харьковский аэропорт откроет для вас мир моды и непревзойденного стиля.

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15-11-2016, 16:32 | Комментарии(0) | Просмотров 1121
News
Церемония награждения M1 Music Awards от телеканала М1

Церемония награждения M1 Music Awards от телеканала М1


Вторая Церемония награждения M1 Music Awards от телеканала М1 и один из наиболее ожидаемых гала-концертов года состоятся 10 декабря в киевском Дворце Спорта.

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10-11-2016, 20:35 | Комментарии(0) | Просмотров 1442
City life
Remarketing 2016

В Харькове состоялся IX международный маркетинговый фестиваль Remarketing.

 

Фестиваль собирает представителей различных специальностей, среди которых: маркетологи, PR-менеджеры, рекламисты, бренд-менеджеры, а также владельцы собственного бизнеса и те, кто только присматриваются к данной сферы.

 

Remarketing 2016

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31-10-2016, 21:57 | Комментарии(0) | Просмотров 1248
News
Halloween для маглов

Halloween для маглов


Не обязательно быть чистокровным магом, чтобы попасть на нашу Halloween тусовку. Мы любим всех детей одинаково, поэтому тайно договорились с Хогвартсом о празднике

Вас ждут знаменитые преподаватели школы волшебства, званый ужин для детей, фотозона и розыгрыш Нимбуса 2000

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26-10-2016, 20:33 | Комментарии(0) | Просмотров 1211
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