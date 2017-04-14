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Украина вошла в десятку мировых стран по развитию индустрии электромобилей. Об этом идёт речь на ресурсе ev-sales.blogspot.com. Генеральный Директор компании “АвтоЭнтерпрайз”, Дмитрий Анатольевич Никонов, даёт следующий комментарий:
“Мы первыми начали ввозить электромобили и развивать инфраструктуру зарядных станций на территории Украины всего несколько лет назад. На сегодняшний день мы являемся самым крупным импортёром экологически чистого транспорта на территории страны. Сеть зарядных станций АвтоЭнтерпрайз насчитывает более 500 зарядных станций, что составляет 97% всех зарядок. Уже более 3000 украинцев предпочли электрокары и их количество продолжает стремительно расти. Мне очень приятно смотреть на эту тенденцию и, ещё более приятно осознавать, что Украина имеет такие высокие показатели развития электротранспортной индустрии”.
С 21 февраля 2017 года на сайте sk.viva.ua завершился первый этап голосования за номинантов премии «Viva! Самые красивые-2017». В шорт-лист вошли 40 номинантов – 20 мужчин и 20 женщин.
5-й год Свадебная Выставка «Your wedding day» в Харькове — является главным событием для будущих молодоженов, посещение которого является обязательной составляющей в подготовке к свадьбе. Это главная свадебная выставка Харькова, которая объединяет экспертов свадебной индустрии Харькова. Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!!
ГДЕ: Farsсh на ул. Квитки-Основьяненко 12
КОГДА: 4-5 марта
ВХОД: свободный
Наконец-то состоялось долгожданное открытие первого в Украине автомобильного аукциона “АукционЭнтерпрайз”. В среду, 1 февраля на площадке ТРЦ “Магелан” по адресу г. Харьков, ул. Окружная дорога, 4А начал свою работу уникальный проект, благодаря которому теперь можно легко и просто продать и купить автомобиль с пробегом.
Внимание!
Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал. С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:
Ежегодная украинская премия YUNA 2017 состоится 21 февраля 2017 года во Дворце Украина.
Премия YUNA с 2011 года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с незабываемыми выступлениями, многообразием стилей и жанров на одной сцене.
24 січня у Мистецькому Арсеналі відбулася прес-конференція Ukrainian Fashion Week FW 2017/18, що проходитиме з 4 по 8 лютого.
Голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук оприлюднили програму нового сезону Ukrainian Fashion Week, ознаймовши журналістів з головними подіями, новими проектами та партнерами Ukrainian Fashion Week FW 2017/18.
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