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10й Юбилейный Remarketing приведет ваш маркетинг в порядок!

10й Юбилейный Remarketing приведет ваш маркетинг в порядок!
27 апреля 2017 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится X Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины. Организатор мероприятия — агентство Kharkov Leading Media. 

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14-04-2017, 20:57 | Комментарии(0) | Просмотров 621
Fashion » О моде
KharkivFashion соберет лучших представителей индустрии Украины

KharkivFashion соберет лучших представителей индустрии Украины
28 и 29 апреля в Харькове при официальной поддержке Ukrainian Fashion Week состоится главное модное событие региона KharkivFashion.

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14-04-2017, 18:18 | Комментарии(0) | Просмотров 1689
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Украина вошла в десятку мировых стран по развитию индустрии электромобилей

Украина вошла в десятку мировых стран по развитию индустрии электромобилей


Украина вошла в десятку мировых стран по развитию индустрии электромобилей.  Об этом идёт речь на ресурсе ev-sales.blogspot.com. Генеральный Директор компании “АвтоЭнтерпрайз”, Дмитрий Анатольевич Никонов, даёт следующий комментарий:

 

“Мы первыми начали ввозить электромобили и развивать инфраструктуру зарядных станций на территории Украины всего несколько лет назад. На сегодняшний день мы являемся самым крупным импортёром экологически чистого транспорта на территории страны. Сеть зарядных станций АвтоЭнтерпрайз насчитывает более 500 зарядных станций, что составляет 97% всех зарядок. Уже более 3000 украинцев предпочли электрокары и их количество продолжает стремительно расти. Мне очень приятно смотреть на эту тенденцию и, ещё более приятно осознавать, что Украина имеет такие высокие показатели развития электротранспортной индустрии”.

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4-04-2017, 19:16 | Комментарии(0) | Просмотров 912
News
Харьков – фешн-столица Украины. Доказательства этой весной!

Харьков – фешн-столица Украины. Доказательства этой весной!
Показы и шоу-румы именитых украинских дизайнеров, бизнес-форум с участием зарубежных экспертов, конкурс молодых дизайнеров и звездные гости. 28-29 апреля в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится проект, целью которого является популяризация fashion-индустрии KharkivFashion.

 

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4-04-2017, 18:55 | Комментарии(0) | Просмотров 643
News
О маркетинге с британским акцентом: Мартин Нанн едет в Харьков на Х Юбилейный Remarketing

О маркетинге с британским акцентом: Мартин Нанн едет в Харьков на Х Юбилейный Remarketing
27 апреля 2017 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится X Международный рекламно-маркетинговый фестиваль Remarketing, который является самым крупным бизнес-событием Восточной Украины. Организатор мероприятия — агентство Kharkov Leading Media.

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4-04-2017, 18:43 | Комментарии(0) | Просмотров 617
News
Viva! Самые красивые-2017: известны победители первого этапа голосования

Viva! Самые красивые-2017: известны победители первого этапа голосования


С 21 февраля 2017 года на сайте sk.viva.ua завершился первый этап голосования за номинантов премии «Viva! Самые красивые-2017». В шорт-лист вошли 40 номинантов – 20 мужчин и 20 женщин. 

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24-02-2017, 21:03 | Комментарии(0) | Просмотров 2555
News
ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА «YOUR WEDDING DAY 2017»

 

ПРИГЛАШАЕМ НА ГЛАВНУЮ СВАДЕБНУЮ ВЫСТАВКУ ХАРЬКОВА «YOUR WEDDING DAY 2017»



 

5-й год Свадебная Выставка «Your wedding day» в Харькове — является главным событием для будущих молодоженов, посещение которого является обязательной составляющей в подготовке к свадьбе. Это главная свадебная выставка Харькова, которая объединяет экспертов свадебной индустрии Харькова. Свадебная Выставка «Your wedding day 2017» это уникальный шанс для молодоженов выбрать и приобрести для своей свадьбы все необходимы услуги и товары в одном месте со скидками!!

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24-02-2017, 20:55 | Комментарии(0) | Просмотров 2171
City life
Дизайн-маркет SlowMarket

Дизайн-маркет SlowMarket
ЧТО: дизайн-маркет SlowMarket

ГДЕ: Farsсh на ул. Квитки-Основьяненко 12

КОГДА: 4-5 марта

 

ВХОД: свободный

В эпоху глобализации и клипового мышления быстрое общение, быстрая еда и быстрый шопинг становятся нормой. То, что должно приносить удовольствие все чаще происходит на бегу и уже не вызывает никаких эмоций. 

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24-02-2017, 20:47 | Комментарии(0) | Просмотров 4826
News
Уникальные зарядные станции для вашего авто

Уникальные зарядные станции для вашего авто


Компания АвтоЭнтерпрайз начала установку уникальных зарядных станций, аналогов которых нет в Украине.


Все владельцы электрокаров уже сегодня могут ощутить на себе удобство данных зарядок. Это сертифицированные устройства, быстро и просто подзаряжающие электромобиль.

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20-02-2017, 21:24 | Комментарии(0) | Просмотров 1801
News
Открытие аукциона Энтерпрайз

 

Открытие аукциона Энтерпрайз


Наконец-то состоялось долгожданное открытие первого в Украине автомобильного аукциона “АукционЭнтерпрайз”. В среду, 1 февраля на площадке ТРЦ “Магелан” по адресу г. Харьков, ул. Окружная дорога, 4А начал свою работу уникальный проект, благодаря которому теперь можно легко и просто продать и купить автомобиль с пробегом.

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7-02-2017, 18:44 | Комментарии(0) | Просмотров 1408
News
Аукцион Энтерпрайз

Внимание! 
Уже 1 февраля в 12.00 начинается Аукцион Энтерпрайз. Приходите по адресу ул. Окружная дорога 4а, ТРЦ «Караван» и поборитесь за машину вашей мечты. 

Аукцион Энтерпрайз



Если вы задумываетесь о покупке автомобиля, но боитесь больших трат или думаете, что это занимает много времени, приходите на наш аукцион и вы убедитесь что это не так. 

 

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2-02-2017, 21:38 | Комментарии(0) | Просмотров 1566
News
Определены имена полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2017»

Определены имена полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2017»


Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал. С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

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30-01-2017, 19:59 | Комментарии(0) | Просмотров 1818
Шоу-биз
YUNA 2017: Потап станет ведущим церемонии

YUNA 2017: Потап станет ведущим церемонии


Ежегодная украинская премия YUNA 2017 состоится 21 февраля 2017 года во Дворце Украина. 

Премия YUNA с 2011 года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с незабываемыми выступлениями, многообразием стилей и жанров на одной сцене.

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28-01-2017, 19:51 | Комментарии(0) | Просмотров 3334
Fashion » О моде
Організатори анонсували новий сезон Ukrainian Fashion Week

Організатори анонсували новий сезон Ukrainian Fashion Week


24 січня у Мистецькому Арсеналі відбулася прес-конференція Ukrainian Fashion Week FW 2017/18, що проходитиме з 4 по 8 лютого.

 Голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук оприлюднили програму нового сезону Ukrainian Fashion Week, ознаймовши журналістів з головними подіями, новими проектами та партнерами Ukrainian Fashion Week FW 2017/18.

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28-01-2017, 19:33 | Комментарии(0) | Просмотров 1450
News
Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях

 

Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях


Команда “АвтоЭнтерпрайз” добыла очередную победу в совернованиях. Nissan Leaf снова показал себя в лучшем свете и доказал, что электромобили ничуть не уступают обычным автомобилям в скорости и преодолении препятствий на заснеженных трассах.

 

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27-01-2017, 07:55 | Комментарии(0) | Просмотров 1884
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