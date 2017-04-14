Украина вошла в десятку мировых стран по развитию индустрии электромобилей. Об этом идёт речь на ресурсе ev-sales.blogspot.com. Генеральный Директор компании “АвтоЭнтерпрайз”, Дмитрий Анатольевич Никонов, даёт следующий комментарий:

“Мы первыми начали ввозить электромобили и развивать инфраструктуру зарядных станций на территории Украины всего несколько лет назад. На сегодняшний день мы являемся самым крупным импортёром экологически чистого транспорта на территории страны. Сеть зарядных станций АвтоЭнтерпрайз насчитывает более 500 зарядных станций, что составляет 97% всех зарядок. Уже более 3000 украинцев предпочли электрокары и их количество продолжает стремительно расти. Мне очень приятно смотреть на эту тенденцию и, ещё более приятно осознавать, что Украина имеет такие высокие показатели развития электротранспортной индустрии”.